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Μητσοτάκης για ΔΕΗ: Από τα πρόθυρα χρεοκοπίας, ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια
Πολιτική
19:59 - 02 Σεπ 2026

Μητσοτάκης για ΔΕΗ: Από τα πρόθυρα χρεοκοπίας, ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια

Reporter.gr Newsroom
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Στη χθεσινή ανακοίνωση της ΔΕΗ για τη μείωση του σταθερού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με μηνιαίο πάγιο 3,5 ευρώ, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση του στο Facebook και με μήνυμα του μέσω βίντεο δήλωσε:

«Θέλω να σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες που μπορεί να μην γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 0,115 (€/kWh) με πάγιο μόλις €3,5. Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφάει η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή.

Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος».

{https://www.facebook.com/reel/2482728438891352}

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