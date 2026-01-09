Αγροτικά μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η Εγνατία Οδός και η Εθνική Κοζάνης-Ιωαννίνων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό και την Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων, από τον Α/Κ Ξηρολίμνης έως τον Α/Κ Σιάτιστας, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η κυκλοφορία αναστέλλεται από σήμερα, Παρασκευή (9/1), και για όσο διάστημα χρειαστεί. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

- Τα οχήματα που κινούνται στην Εγνατία οδό, από Κήπους προς Ηγουμενίτσα, θα εκτρέπονται στην έξοδο Εγνατίας Οδού Α/Κ Ξηρολίμνης και θα ακολουθούν την εξής διαδρομή στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κοζάνης, Βατερό, Δυτική Κοζάνη, Επαρχιακή Οδό Κοζάνης- Αιανής, Χρώμιο, Βάρη, Έξαρχου, Πυλωροί, Κνίδη, Πόρο, Γρεβενά και είσοδο Α/Κ Δυτική Γρεβενών Εγνατία Οδό προς Ηγουμενίτσα.

- Τα οχήματα που κινούνται στην Εγνατία οδό, από Ηγουμενίτσα προς Κήπους, θα εκτρέπονται στην έξοδο Α/Κ Δυτική Γρεβενών Εγνατία Οδού και θα ακολουθούν την εξής διαδρομή στην Επαρχιακή οδό Πόρο -Κνίδη, Πυλωροί, Έξαρχου, Βάρη, Χρώμιο, Επαρχιακή Οδό Αιανής - Κοζάνης, Δυτική Κοζάνης- Βατερού- Εθνική Οδό Κοζάνης-Ιωαννίνων- Α/Κ Καλαμιάς και Εγνατία Οδό προς Κήπους.