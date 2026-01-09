ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αγροτικά μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η Εγνατία Οδός και η Εθνική Κοζάνης-Ιωαννίνων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:14 - 09 Ιαν 2026

Αγροτικά μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η Εγνατία Οδός και η Εθνική Κοζάνης-Ιωαννίνων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό και την Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων, από τον Α/Κ Ξηρολίμνης έως τον Α/Κ Σιάτιστας, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.  

Η κυκλοφορία αναστέλλεται από σήμερα, Παρασκευή (9/1), και για όσο διάστημα χρειαστεί. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

- Τα οχήματα που κινούνται στην Εγνατία οδό, από Κήπους προς Ηγουμενίτσα, θα εκτρέπονται στην έξοδο Εγνατίας Οδού Α/Κ Ξηρολίμνης και θα ακολουθούν την εξής διαδρομή στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κοζάνης, Βατερό, Δυτική Κοζάνη, Επαρχιακή Οδό Κοζάνης- Αιανής, Χρώμιο, Βάρη, Έξαρχου, Πυλωροί, Κνίδη, Πόρο, Γρεβενά και είσοδο Α/Κ Δυτική Γρεβενών Εγνατία Οδό προς Ηγουμενίτσα.

- Τα οχήματα που κινούνται στην Εγνατία οδό, από Ηγουμενίτσα προς Κήπους, θα εκτρέπονται στην έξοδο Α/Κ Δυτική Γρεβενών Εγνατία Οδού και θα ακολουθούν την εξής διαδρομή στην Επαρχιακή οδό Πόρο -Κνίδη, Πυλωροί, Έξαρχου, Βάρη, Χρώμιο, Επαρχιακή Οδό Αιανής - Κοζάνης, Δυτική Κοζάνης- Βατερού- Εθνική Οδό Κοζάνης-Ιωαννίνων- Α/Κ Καλαμιάς και Εγνατία Οδό προς Κήπους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στον «πάγο» οι έξυπνες κάμερες τροχαίας: Το ΕΑΔΗΣΥ αναστέλλει τον διαγωνισμό των €44 εκατ.
Ειδήσεις

Στον «πάγο» οι έξυπνες κάμερες τροχαίας: Το ΕΑΔΗΣΥ αναστέλλει τον διαγωνισμό των €44 εκατ.

Τέλος στο χειρόγραφα μπλοκάκια της Τροχαίας - Ψηφιακές κλήσεις και έλεγχοι μέσω tablets
Ειδήσεις

Τέλος στο χειρόγραφα μπλοκάκια της Τροχαίας - Ψηφιακές κλήσεις και έλεγχοι μέσω tablets

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
Ειδήσεις

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια από φωτιά σε κοντέινερ κατοικίας
Ειδήσεις

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια από φωτιά σε κοντέινερ κατοικίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:38

Politico για ρωσική οικονομία: Τα σημάδια πίεσης και ο αντίκτυπος των ουκρανικών επιθέσεων

Οικονομία
22/07/2026 - 16:35

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:31

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:30

Σενάριο κρίσης από την Παγκόσμια Τράπεζα: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 1,3%

Ναυτιλία
22/07/2026 - 16:19

Celestyal: Εγκαινιάζει το πρώτο Intern Conference - Φέρνει διαχρονικά τη νέα γενιά πιο κοντά σε ναυτιλία και κρουαζιέρα

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 16:16

Alumil: Συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου έως €135 εκατ.

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:11

Bloomberg: Η Ελλάδα το βασικό κράτος που αντιδρά στο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:09

Συμφωνία ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών

Πολιτική
22/07/2026 - 16:03

Βουλή: Με ευρεία πλειοψηφία η άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και Σαλμά – Σφοδρές καταγγελίες στην Ολομέλεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/07/2026 - 15:55

Μυτιληναίος: Θεμέλιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας οι υποδομές, όχι οι διακηρύξεις

Πολιτική
22/07/2026 - 15:53

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Κρίση οξείας αυτοκριτικής – Μετανόησε για τις προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τήρησε

Πολιτική
22/07/2026 - 15:46

Παραστατίδης: Τα περί προσέλευσης κορυφαίων πανεπιστημίων αποδείχθηκαν «γυαλιστερά καθρεφτάκια» για ιθαγενείς

Οικονομία
22/07/2026 - 15:40

ΕΑΣΕ – ICAP CRIF: Εκτοξεύθηκε στις 153 μονάδες ο δείκτης οικονομικού κλίματος των CEOs

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 15:38

«Φλέγεται» το πετρέλαιο: Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στέλνουν τις τιμές στα ύψη

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:36

Νέος επικεφαλής της Κομισιόν στην Ελλάδα ο Ζαχαρίας Γιακουμής

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:34

Λήξη συναγερμού στον Πειραιά: Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου σε βενζινάδικο - Άνοιξαν οι δρόμοι

Πολιτική
22/07/2026 - 15:33

Στην τεχνική βάση της Aegean ο Θεοδωρικάκος - Εμβληματική επένδυση στην ασφάλεια των επιβατών

Πολιτική
22/07/2026 - 15:25

Γερουλάνος: Για να απελευθερωθεί η Ελλάδα των μεγάλων οραμάτων, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της αρπαχτής

Πολιτική
22/07/2026 - 15:21

ΠΑΣΟΚ: Προσωρινό φρένο στις «μεταγραφές» – Ποια ονόματα διχάζουν τη Χαριλάου Τρικούπη

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:11

Γαλλία: Νεκρός ο σκάουτερ που φέρεται να στρατολογούσε νεαρές γυναίκες για τον Έπσταϊν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 15:10

Citi για Πειραιώς: Στα €11,35 η τιμή στόχος με περιθώριο ανόδου 27,5%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 15:01

ΤτΕ: Πάνω από 8,5 εκατ. τουρίστες στο α’ πεντάμηνο – Αυξημένα έσοδα 10,9% τον Μάιο

Magazino
22/07/2026 - 15:00

Η, κατά Καραθάνο, αριστοφανική «Ειρήνη» θα φτάσει έως το Διάστημα

Ειδήσεις
22/07/2026 - 14:51

Βρυξέλλες για νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία: Προσπάθεια να ξεπεραστεί η ελληνική ένσταση για το LNG

Ναυτιλία
22/07/2026 - 14:50

Ο Γιάννης Ιγγλέσης επενδύει στην ανανέωση του στόλου και στις σχέσεις με την Ιαπωνία

Πολιτική
22/07/2026 - 14:43

Βαριές καταγγελίες Σαλμά κατά Γεωργιάδη για διαπλοκή και δωροδοκία – Εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση

Magazino
22/07/2026 - 14:40

Η Ευρώπη δεν χάνει τη λάμψη της – Οι ταξιδιωτικές τάσεις που κυριαρχούν το 2026

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/07/2026 - 14:36

ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΣτΕ για το έργο στις Κολυμπήθρες Πάρου

Νομίσματα
22/07/2026 - 14:26

Bitcoin σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Άγγιξε τα $67.000 και τώρα δοκιμάζει τις αντοχές του

Ανεμοδείκτης
22/07/2026 - 14:17

Εκλογές το ’27 αλλά το ΥΠΕΣ είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από τώρα…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ