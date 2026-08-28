Μητσοτάκης από Κοζάνη: Πάνω από τα €950 ο κατώτατος μισθός πριν από τις εκλογές

Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στην Κοζάνη.

Μιλώντας σε πολίτες στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε τη δέσμευση που είχε αναλάβει το 2023 για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ και προχώρησε σε νέα πρόβλεψη για το ύψος του πριν από τις εκλογές.

«Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα, τότε, ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η δυνατότητα για αυξήσεις μισθών και συντάξεων, καθώς και για φορολογικές ελαφρύνσεις, προϋποθέτει τη δημιουργία πλούτου και τη διατήρηση ισχυρών δημοσιονομικών βάσεων.

«Για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε», σημείωσε, ασκώντας παράλληλα κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησε ότι επιδίδονται σε «κρεσέντο παροχολογίας», εξαγγέλλοντας μέτρα που, όπως υποστήριξε, δεν μπορούν να υλοποιήσουν.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί, κατά την άποψή του, την πολιτική δύναμη που μπορεί να διασφαλίσει τόσο τη σταθερότητα όσο και την οικονομική ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, είπε ότι απέναντι στην κυβέρνηση βρίσκονται κόμματα που έχουν ως κοινό στόχο την αποχώρηση της ΝΔ και του ίδιου από την εξουσία, χωρίς, όπως ανέφερε, να παρουσιάζουν συγκεκριμένο εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα λάθη της και προχωρά με «σεμνότητα» και αυτοκριτική, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν την κυβερνητική πορεία στις επόμενες εκλογές.

Το οικονομικό σχέδιο στη ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επικείμενη παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου, όπως είπε, θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον προγραμματισμό έως το 2030.

«Η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό, τι πετύχαμε, πόσο συνεπείς είμασταν στις δεσμεύσεις μας, αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η δυνατότητα στήριξης της κοινωνίας μέσω μειώσεων φόρων, αυξήσεων στις συντάξεις και στους μισθούς συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση δημοσιονομικού χώρου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα στις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που μπορούν να επιτυγχάνουν πρωτογενή πλεονάσματα, δημιουργώντας έτσι, όπως είπε, περιθώριο για μέτρα στήριξης της κοινωνίας.

«Αυτό το οποίο θέλω να συγκρατήσετε είναι ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τα πιο απομακρυσμένα χωριά», τόνισε.

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Το στοίχημα της Δυτικής Μακεδονίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας, με επίκεντρο τη μετάβαση της περιοχής μετά την απολιγνιτοποίηση.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία είχε ξεκινήσει πριν από το 2019, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση εξασφάλισε από το 2019 σημαντικούς πόρους, ώστε η μετάβαση να πραγματοποιηθεί οργανωμένα και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Στόχος, όπως είπε, είναι να παραμείνουν οι νέοι άνθρωποι στην περιοχή και να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης.

«Η καχυποψία έχει αντικατασταθεί από συγκρατημένη αισιοδοξία - σε ένα χρόνο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από πριν ένα χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στο πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο, όπως είπε, καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό για τη Δυτική Μακεδονία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στον τομέα της Υγείας, σημειώνοντας ότι έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 150 Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του και στη ΔΕΗ, την οποία χαρακτήρισε «απολύτως ταυτισμένη» με τη Δυτική Μακεδονία. Όπως υποστήριξε, η επιχείρηση δεν εγκαταλείπει την περιοχή, αλλά συμβάλλει στην αναπτυξιακή της προοπτική.

«Το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι θετικό - παραπάνω δουλειές από αυτές που χάθηκαν», ανέφερε ο πρωθυπουργός, περιγράφοντας τον στόχο για την επόμενη ημέρα της περιοχής.