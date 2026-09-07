Κουκουλόπουλος: Η Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες των επιλογών της για την τηλεθέρμανση

Στη Βουλή μεταφέρει το ζήτημα της τηλεθέρμανσης σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Πάρις Κουκουλόπουλος, ζητώντας από την κυβέρνηση συγκεκριμένες απαντήσεις ενόψει της νέας θερμαντικής περιόδου.

Με Επίκαιρη Ερώτηση προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Κουκουλόπουλος θέτει στο επίκεντρο το κόστος της τηλεθέρμανσης, την ανάγκη παράτασης της κρατικής ενίσχυσης για την Πτολεμαΐδα και την αύξηση του ορίου χρηματοδότησης για την Κοζάνη, υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες προβλέψεις δεν επαρκούν λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Τις προηγούμενες μέρες η Κυβέρνηση, δια στόματος και του ίδιου του Πρωθυπουργού, έσπευσε να απαξιώσει και να απορρίψει την αριθμ. 535/28/26.8.2026 Τροπολογία μου “Αξιοποίηση του ελληνικού λιγνίτη για τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της Χώρας και τη δραστική μείωση του κόστους ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών” για λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων εκτός του χρηματιστηρίου ενέργειας, με την οποία -μεταξύ άλλων- δινόταν ριζική και ιδίως επωφελέστατη για τους κατοίκους λύση όσον αφορά την τηλεθέρμανση στους Δήμους Εορδαίας και Κοζάνης.

Μετά και την απόρριψή σας, ενόψει έναρξης της θερμαντικής περιόδου επικρατεί έντονη ανησυχία και ανασφάλεια στους κατοίκους, αλλά και στους αιρετούς των Δήμων, για το μέλλον της τηλεθέρμανσης, του πολύτιμου αγαθού ζωτικής σημασίας, το οποίο εγγυάτο για δεκαετίες φθηνή, καθαρή και ασφαλή θέρμανση στην καθημερινότητα των νοικοκυριών. Ο τοπικός προβληματισμός εστιάζει στη συγκράτηση των τιμών, οι οποίες ήδη τα προηγούμενα χρόνια είχαν αυξηθεί, εξαιτίας των ενεργειακών επιλογών της Κυβέρνησης.

Αναλυτικότερα, εγείρονται εύλογα ερωτήματα για δυσεπίλυτες πτυχές της “λύσης” στην οποία η Κυβέρνηση εμμονικά επιμένει, όπως αυτή είχε νομοθετικά θεσπιστεί στην παρ.2 του άρθρου 84 του ν. 5151/2024, με την οποία προστέθηκαν παρ. 12Α έως 12Θ στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021.

Επιγραμματικά:

Ι] Η θερμική ενέργεια στην Πτολεμαΐδα, ως γνωστόν, από τη χειμερινή περίοδο 2021-2022 τροφοδοτείται από ηλεκτρικούς λέβητες. Οι ρεαλιστικές προβλέψεις τοποθετούν την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ (εισαγόμενο φυσικό αέριο) στην άνοιξη του 2027, ήτοι προς τα τέλη της θερμαντικής περιόδου. Ως εκ τούτου, καθίσταται εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη η παράταση της προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2026 στην παρ. 12ΣΤ του ανωτέρω άρθρου, έως την οποία έχετε ορίσει πως χορηγείται ενίσχυση για την κάλυψη του διαφορικού κόστους προμήθειας θερμικής ενέργειας για τα νοικοκυριά. Διαφορετικά, η τιμολόγηση καθιστά απαγορευτική τη χρήση της τηλεθέρμανσης.

ΙΙ] Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις τοποθετούν τη σύνδεση της μονάδας ΣΗΘΥΑ (εισαγόμενο φυσικό αέριο) με την Κοζάνη στο καλοκαίρι του 2028. Μεταβατικά, πρόκειται να τροφοδοτηθεί από λέβητες πετρελαίου, επιλογή που κορυφώνει την αγωνία κατοίκων και αιρετών, δεδομένης της εκτίναξης των τιμών πετρελαίου. Επομένως, ο Δήμος έχει ήδη υποβάλει προς την Κυβέρνηση αιτιολογημένο αίτημα ενίσχυσης για την κάλυψη του διαφορικού κόστους θερμικής ενέργειας στην επικείμενη θερμαντική περίοδο.

ΙΙΙ] Για αμφότερους τους Δήμους Εορδαίας και Κοζάνης, από την έναρξη της λειτουργίας της μονάδας ΣΗΘΥΑ (εισαγόμενο φυσικό αέριο), στην παρ. 12Θ του ανωτέρω άρθρου έχετε ορίσει αφενός μεν τιμή στόχο για την προμήθεια θερμικής ενέργειας ίση με 35,40 €/MWhth, αφετέρου δε ότι η ενίσχυση δεν θα υπερβεί τα 7.500.000 ευρώ. Δεδομένου ότι η θερμική μεγαβατώρα κινείται σε υπερδιπλάσιες τιμές από την εν λόγω τιμή, είναι προφανές πως το ποσό των 7,5 εκατ. καθίσταται απολύτως ανεπαρκές και χρήζει σοβαρής τροποποίησης.

Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Σκοπεύετε να δώσετε παράταση στο χρονικό όριο της 31ης Δεκεμβρίου 2026 για την ενίσχυση της τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαΐδα και, επίσης, να ανταποκριθείτε στο αίτημα ενίσχυσης για την τηλεθέρμανση στην Κοζάνη;

2) Προτίθεστε να επικαιροποιήσετε το όριο ενίσχυσης 7,5 εκατομμυρίων της παρ. 12Θ, ώστε να ανταποκρίνεται στην εκτόξευση των τιμών φυσικού αερίου;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Παρασκευάς (Πάρις) Κουκουλόπουλος