ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών πριν το τετ-α-τετ με τον πρωθυπουργό
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22:00 - 09 Ιαν 2026

Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών πριν το τετ-α-τετ με τον πρωθυπουργό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη πραγματοποιούν το Σάββατο (10/1) οι αγρότες, ενόψει της συνάντησης που θα έχουν οι εκπρόσωποί τους με τον πρωθυπουργό.

Στο μπλόκο της Νίκαιας αποφασίστηκε η παραμονή των αγροτών στο σημείο, ενώ θα προταθεί στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη κάθοδος στην Αθήνα με λεωφορεία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Παράλληλα, άλλα μπλόκα αναμένεται να εισηγηθούν επίσης κάθοδο στην πρωτεύουσα, ενδεχομένως και με τη συμμετοχή τρακτέρ.

Το πλαίσιο των προτάσεων που θα τεθούν στον πρωθυπουργό βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. Στο επίκεντρο της συνάντησης, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη (13/1), αναμένεται να βρεθούν ζητήματα όπως η αναπλήρωση εισοδήματος για συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα, θέματα που αφορούν την αλιεία και τη μελισσοκομία, καθώς και ρυθμίσεις χρεών και οφειλών των αγροτών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfk9xrcmlp2h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΑΑΤ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα η συμφωνία Ε.Ε - Mercosur
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα η συμφωνία Ε.Ε - Mercosur

Κυβέρνηση: Γιατί είπαμε «ναι» στη Mercosur - Προστατεύονται οι Έλληνες παραγωγοί και τα ΠΟΠ προϊόντα
Ειδήσεις

Κυβέρνηση: Γιατί είπαμε «ναι» στη Mercosur - Προστατεύονται οι Έλληνες παραγωγοί και τα ΠΟΠ προϊόντα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Επιστολή στον Πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της επιχειρηματικότητας ενόψει Δ.Ε.Θ.
Οικονομία

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Επιστολή στον Πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της επιχειρηματικότητας ενόψει Δ.Ε.Θ.

Γιώργος Καλλιμασιάς στο «R»: Η Αθήνα εξελίσσεται σε διεθνή αεροπορικό κόμβο – Επένδυση €1,3 δισ. για τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Γιώργος Καλλιμασιάς στο «R»: Η Αθήνα εξελίσσεται σε διεθνή αεροπορικό κόμβο – Επένδυση €1,3 δισ. για τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Στάρμερ: Η δουλειά μου τελείωσε, φεύγω με χαμόγελο
Ειδήσεις

Στάρμερ: Η δουλειά μου τελείωσε, φεύγω με χαμόγελο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 23:20

Ήπιες απώλειες στη Wall Street λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Ειδήσεις
22/07/2026 - 23:00

Σύλληψη 28χρονου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Magazino
22/07/2026 - 22:50

Ιστορική απόφαση στη Γαλλία: Απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ειδήσεις
22/07/2026 - 22:30

Politico: Η Ελλάδα μπλόκαρε το πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
22/07/2026 - 22:15

Συνάντηση ΚΟ ΠΑΣΟΚ-ΑΔΕΔΥ για τη συνταγματική αναθεώρηση: Η μονιμότητα διασφαλίζει τη νομιμότητα

Magazino
22/07/2026 - 22:00

Ο Μασκ ετοιμάζει μια «ιστορικά ακριβή» εκδοχή της Οδύσσειας μέσω του Grok

Ειδήσεις
22/07/2026 - 21:35

F-35: Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για επανένταξη στο πρόγραμμα

Υγεία
22/07/2026 - 21:15

Αγγλία: «Στοπ» στα ενεργειακά ποτά για τους κάτω των 16

Υγεία
22/07/2026 - 21:14

Δεν είναι ιδέα μας… Όλο και περισσότεροι, όλο και συχνότερα έχουν αλλεργίες

Ειδήσεις
22/07/2026 - 21:00

New York Times: Τον Ιούνιο του 2027 η δίκη του Μαδούρο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/07/2026 - 20:45

ΕΕ: Εξετάζει αυστηρότερους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών θωρακίζοντας τις απέναντι σε ξένες εξαγορές

Οικονομία
22/07/2026 - 20:30

Παπαθανάσης: Νέα δάνεια 330 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 20:10

Ευρωαγορές: Υψηλό δύο εβδομάδων για τον Stoxx με ώθηση από τις ενεργειακές μετοχές

Ειδήσεις
22/07/2026 - 20:00

Στο στόχαστρο των Χούθι η Ερυθρά Θάλασσα - Ετοιμάζουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:38

Πύρινη «κόλαση» στη Σικελία - Πολλά προβλήματα υδροδότησης στο νησί

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:20

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δύο ακόμη περιφέρειες την Πέμπτη (23/7)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 19:06

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:00

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (23/7) η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:45

ΠΑΠΕΙ: 88 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση με μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και συγκίνησης

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:16

Χαλκιδική: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 18:03

LAMDA Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €320 εκατ. – Κίνηση που ενισχύει τη χρηματοοικονομική της θέση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:57

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές

Σχόλια Αγοράς
22/07/2026 - 17:43

ΧΑ: Μάχη στις 2.500 μονάδες – Οι δεικτοβαρείς μετοχές κράτησαν τον Γενικό Δείκτη σε ανοδική τροχιά

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:33

D-Marin: Επαναπροσδιορίζει την premium εμπειρία στις μαρίνες, στις κορυφαίες φθινοπωρινές εκθέσεις σκαφών της Ευρώπης

Τεχνολογία
22/07/2026 - 17:28

Η Πλαίσιο Computers στην 6η θέση των Most Admired Companies 2026

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:27

Posidonia Project: Μια νέα εποχή για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην Ελλάδα

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 17:24

CPLP Shipping Holdings: Στις 27/7 η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους ομολογιούχους

Πολιτική
22/07/2026 - 17:22

Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού σε δίκη για το «μπάζωμα»

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:22

Προβλήματα σε Messenger, Instragram και Facebook αναφέρουν χρήστες

Υγεία
22/07/2026 - 17:10

Καύσωνας χωρίς air condition: Τι να κάνετε για να κοιμηθείτε δροσερά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ