Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών πριν το τετ-α-τετ με τον πρωθυπουργό

Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη πραγματοποιούν το Σάββατο (10/1) οι αγρότες, ενόψει της συνάντησης που θα έχουν οι εκπρόσωποί τους με τον πρωθυπουργό.

Στο μπλόκο της Νίκαιας αποφασίστηκε η παραμονή των αγροτών στο σημείο, ενώ θα προταθεί στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη κάθοδος στην Αθήνα με λεωφορεία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Παράλληλα, άλλα μπλόκα αναμένεται να εισηγηθούν επίσης κάθοδο στην πρωτεύουσα, ενδεχομένως και με τη συμμετοχή τρακτέρ.

Το πλαίσιο των προτάσεων που θα τεθούν στον πρωθυπουργό βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. Στο επίκεντρο της συνάντησης, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη (13/1), αναμένεται να βρεθούν ζητήματα όπως η αναπλήρωση εισοδήματος για συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα, θέματα που αφορούν την αλιεία και τη μελισσοκομία, καθώς και ρυθμίσεις χρεών και οφειλών των αγροτών.

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