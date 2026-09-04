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Στην Αθήνα ο Τουρνάς λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ
Πολιτική
15:49 - 04 Σεπ 2026

Στην Αθήνα ο Τουρνάς λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Στην Αθήνα θα παραμείνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε προγραμματιστεί να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια των περιπτέρων του υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος στην 90ή ΔΕΘ, καθώς και στην ομιλία του πρωθυπουργού.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ευάγγελος Τουρνάς είχε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό και αποφασίστηκε να παραμείνει στο υπουργείο και στο Κέντρο Επιχειρήσεων, λόγω της αυξημένης επιφυλακής που έχει τεθεί σε ισχύ ενόψει του αυριανού υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, αρκετές περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών έχει ανέβει στην κατηγορία 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο.

Στο καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Χίος, τα Ψαρά και η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας. Ως εκ τούτου, ο υπουργός κρίθηκε αναγκαίο να βρίσκεται στην Αθήνα, ώστε να παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη της κατάστασης και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

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