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Κατάθεση Καραμίχα στην εξεταστική - Πηγές ΝΔ: Επιβεβαίωσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε χωρίς κανόνες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:59 - 15 Ιαν 2026

Κατάθεση Καραμίχα στην εξεταστική - Πηγές ΝΔ: Επιβεβαίωσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε χωρίς κανόνες

Reporter.gr Newsroom
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Στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, που διερευνά τις κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις, κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας, αποκαλύπτοντας τις χρόνιες παθογένειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, η κατάθεση επιβεβαίωσε ότι οι βασικές στρεβλώσεις προέρχονταν από το γεγονός ότι για χρόνια ο οργανισμός λειτουργούσε χωρίς κανόνες και ελέγχους.

Ο κ. Καραμίχας αναφέρθηκε εκτενώς στο φαινόμενο του λεγόμενου «πανωγραψίματος», στο οποίο συμμετείχαν αγρότες, μεταποιητές αλλά και δημόσιοι υπάλληλοι. Όπως εξήγησε, οι μεταποιητές ήταν οι κύριοι ωφελούμενοι, ενώ οι ελεγκτές των διευθύνσεων Γεωργίας συνέπρατταν στην εύρεση κατάλληλων παραγωγών για να εγκριθούν οι επιδοτήσεις.

«Δεν ήταν μόνο ελληνικό φαινόμενο», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές πρακτικές ήταν συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ, όπου πρώτοι ήταν οι Γερμανοί και ακολουθούσαν Γάλλοι, Ιταλοί και Βρετανοί.

Σκάνδαλο ή απάτη;

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, ο βουλευτής Μάκης Λαζαρίδης ρώτησε τον κ. Καραμίχα εάν οι ενέργειες αυτές συνιστούσαν σκάνδαλο. Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ διευκρίνισε ότι «όταν αφορά δημόσιο χρήμα, είναι σκάνδαλο», ενώ όταν πρόκειται για διαφορές μεταξύ ιδιωτών, συνιστά απάτη. Η εμπλοκή δημόσιων λειτουργών καθιστούσε την υπόθεση σαφώς πιο σοβαρή, καθώς το κράτος επλήγη οικονομικά.

Η εισηγήτρια της μειοψηφίας, Μ. Αποστολάκη, ρώτησε για το είδος των ελέγχων μέχρι το 2006. Ο μάρτυρας τόνισε ότι οι δηλώσεις των αγροτών γίνονταν κατά δήλωση και χωρίς γεωχωρικά δεδομένα ή δασικούς χάρτες, ενώ η επιτόπια επαλήθευση ήταν ελλιπής. Μέχρι το 2015, τα ποσά που λάμβανε ο καθένας αναρτώνταν στους πίνακες των χωριών, κάτι που λειτουργούσε ως μορφή κοινωνικού ελέγχου.

Πηγές ΝΔ: Η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποφύγει τις ευθύνες της

«Όσο κι αν η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποφύγει τις όποιες ευθύνες της, η πραγματικότητα έρχεται ως αδιάψευστος μάρτυρας να καταρρίψει το αφήγημα όσων υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πρόσφατο και συγκυριακό χαρακτήρα, καθώς οι ίδιες δομικές παθογένειες, οι ίδιες θεσμικές αδυναμίες και η απουσία ουσιαστικών ελέγχων περιγράφονται ήδη από όσους είχαν θεσμικό ρόλο στο σύστημα εδώ και δεκαετίες».

Αυτό αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες, ο σημερινός μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Τζανέτος Καραμίχας, «ουσιαστικά αποκάλυψε ότι μέχρι το 2006 όλα γίνονταν κατά δήλωση χωρίς κτηματολόγιο, χωρίς δασικούς χάρτες και χωρίς ψηφιακά εργαλεία, κάτι που πλέον η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

Μάλιστα, προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ, ο μάρτυρες «ανέφερε ότι υπήρχε σύμπραξη μεταποιητών, αγροτών και δημόσιων λειτουργών έτσι ώστε να λαμβάνονται επιδοτήσεις από ανθρώπους που δεν τις δικαιούνταν. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι παθογένειες δεν είναι αποτέλεσμα μιας περιόδου ή μιας κυβέρνησης, αλλά προϊόν ενός συστήματος που για χρόνια λειτουργούσε χωρίς κανόνες, χωρίς ελέγχους και με θεσμικά κενά που σήμερα πληρώνονται», επισημαίνουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

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