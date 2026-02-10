Mercosur: Ρήτρες διασφάλισης για την προστασία της αγροτικής παραγωγής της ΕΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15:45 - 10 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη 10/2 πρόσθετες διασφαλίσεις για την πρόληψη ζημιών στον αγροτικό τομέα της Ευρώπης μετά την απελευθέρωση του εμπορίου με τις χώρες της Mercosur.

Ο νέος κανονισμός, ο οποίος έχει ήδη συμφωνηθεί ανεπίσημα με τα κράτη μέλη της ΕΕ, εγκρίθηκε με 483 ψήφους υπέρ και 102 κατά και 67 αποχές. Καθορίζει πώς η ΕΕ θα μπορεί να αναστέλει προσωρινά τις δασμολογικές προτιμήσεις που προβλέπονται στην εμπορική συμφωνία ΕΕ - Mercosur για τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τις την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, εάν η αύξηση των εισαγωγών αυτών βλάψει τους παραγωγούς της ΕΕ.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η Επιτροπή θα ξεκινά έρευνα σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας όταν οι εισαγωγές ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών, του βοδινού, των αυγών, των εσπεριδοειδών και της ζάχαρης, αυξάνονται κατά 5% κατά μέσο όρο για τρία έτη (η Επιτροπή είχε αρχικά προτείνει υψηλότερο όριο, 10% ετησίως) και εάν, ταυτόχρονα, οι τιμές εισαγωγής είναι κατά 5% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες εγχώριες τιμές. Έρευνα μπορεί επίσης να ζητηθεί από κράτος μέλος, ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον κλάδο παραγωγής, ή από ένωση που ενεργεί για λογαριασμό του κλάδου, σε περίπτωση κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας. Τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των εισαγωγών ευαίσθητων προϊόντων.

Ο μόνιμος εισηγητής για την συμφωνία Mercosur Gabriel Mato (ΕΛΚ, Ισπανία) δήλωσε: «Οι ρήτρες διασφάλισης σημαίνουν ότι η συμφωνία ΕΕ-Mercosur συνοδεύεται από έναν ισορροπημένο και αξιόπιστο μηχανισμό προστασίας για τον αγροτικό μας τομέα. Ενισχύουν την παρακολούθηση της αγοράς, θεσπίζουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια για τον εντοπισμό διαταραχών και επιτρέπουν την ταχύτερη δράση για ευαίσθητα προϊόντα όταν υπάρχουν ενδείξεις βλάβης. Θα παρέχουν στους αγρότες σταθερότητα και προβλεψιμότητα, διατηρώντας παράλληλα τη συνολική ισορροπία της συμφωνίας.»

Μόλις εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα εφαρμοστεί μόλις τεθεί σε ισχύ η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Οι διμερείς ρήτρες διασφάλισης πρέπει να ενσωματωθούν τόσο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur όσο και στην ενδιάμεση εμπορική συμφωνία. Οι δύο αυτές συμφωνίες δεν έχουν ακόμη κυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ζήτησε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με το κατά πόσον αυτές είναι συμβατές με τις Συνθήκες της ΕΕ. Στο μεσοδιάστημα, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να τις επικυρώσει, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιλέξει την προσωρινή εφαρμογή μόλις τουλάχιστον μία χώρα της Mercosur ολοκληρώσει την κύρωσή της.

