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Street vibes powered by ΟΠΑΠ στο Sneakerness Athens: Τρεις μέρες γεμάτες δράση, μουσική και μοναδικές εμπειρίες
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
19:46 - 21 Οκτ 2025

Street vibes powered by ΟΠΑΠ στο Sneakerness Athens: Τρεις μέρες γεμάτες δράση, μουσική και μοναδικές εμπειρίες

Reporter.gr Newsroom
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Η καρδιά της street κουλτούρας χτύπησε δυνατά στην Αθήνα, με τη συγκέντρωση δύο κορυφαίων events που προσέλκυσαν χιλιάδες επισκέπτες και έντονη ενέργεια: το Sneakerness Athens, το μεγαλύτερο φεστιβάλ sneaker και street κουλτούρας της Ευρώπης, και το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Skateboarding. Χορηγός ήταν ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, ενισχύοντας την εμπειρία που έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Κλειστό Γήπεδο Π. Φαλήρου, Tae Kwon Dο, το τριήμερο 10 με 12 Οκτωβρίου.

Με περισσότερους από 15.000 επισκέπτες, το Sneakerness Athens μετατράπηκε σε ένα ζωντανό hub μόδας, μουσικής και urban lifestyle. Από αποκλειστικές κυκλοφορίες sneaker και street food, μέχρι live DJ sets και διαδραστικά experiences, το φεστιβάλ φιλοξένησε προσωπικότητες από τον χώρο της rap σκηνής, του streetwear και του μπάσκετ.


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Παράλληλα, το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Skateboarding, που διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Τροχοσανίδας, ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο το υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι Έλληνες αθλητές, στην προσπάθειά τους να διεκδικούν μία θέση στην Εθνική Ομάδα και από εκεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του LA το 2028.

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Μοναδικές εμπειρίες από τον ΟΠΑΠ

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Οι επισκέπτες στο Κλειστό Γήπεδο Π. Φαλήρου έζησαν ξεχωριστές εμπειρίες από τον ΟΠΑΠ.

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Συγκεκριμένα, χάρη στον ΟΠΑΠ, και τη μητρική του, Allwyn, που είναι official partner της Formula 1 και της ομάδας της McLaren, είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις οδηγικές τους ικανότητες σε προσομοιωτές F1, σε συνθήκες υψηλής αδρεναλίνης. Κέρδισαν, επίσης, δώρα από την επίσημη συλλογή της McLaren, καθώς και ένα ταξίδι – εμπειρία στο McLaren Technology Center.

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Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ προσέφερε έπαθλο αξίας 1.500 ευρώ στον μεγάλο νικητή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Skateboarding στην κατηγορία Α19.

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Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ήταν δίπλα στο τουρνουά 3on3 που έγινε κατά τη διάρκεια του τριημέρου, ενώ κάθε μέρα διοργάνωνε διαγωνισμό 3πόντων δίνοντας δώρα στους νικητές.

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Παράλληλα, στο περίπτερο του ΟΠΑΠ, το κοινό είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, να συμμετάσχει σε κουίζ και να κερδίσει αναμνηστικά δώρα.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

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