Βανς: Η πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να είναι «υποταγμένη» στο Ισραήλ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να επιτρέψει η πολιτική της στη Μέση Ανατολή να είναι «υποταγμένη στο κράτος του Ισραήλ», σε μια ευθεία τοποθέτηση για ένα βασικό περιφερειακό σύμμαχο της, από ένα από τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ και έναν από τους βασικούς διεκδικητές του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Όπως μεταδίδει το POLITICO, μιλώντας την Τρίτη (15/9) στο συνέδριο All-In Summit στο Λος Άντζελες, ο Βανς δήλωσε ότι το Ισραήλ παραμένει σημαντικός εταίρος στον τομέα της στρατιωτικής τεχνολογίας και των πληροφοριών, αλλά τόνισε ότι οι ΗΠΑ δε θα ακολουθούν αυτομάτως τη γραμμή της ισραηλινής κυβέρνησης σε ζητήματα ασφαλείας.

«Θα συνεργαζόμαστε με ανθρώπους όταν συνεργαζόμαστε μαζί τους. Θα διαφωνούμε όταν διαφωνούμε. Και θα επιδιώκουμε τα συμφέροντα της Αμερικής», δήλωσε ο Βανς.

Όπως επισημαίνει το POLITICO, το ισραηλινό κοινοβούλιο είχε εξάρει πέρυσι τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο της Αμερικής στην απελευθέρωση ομήρων που κρατούνταν από Παλαιστίνιους μαχητές στη Γάζα. Στις 5 Μαρτίου, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη «μεγάλη υποστήριξή του προς το Ισραήλ» και δήλωσε ότι η συνεργασία μεταξύ του Τραμπ και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου «αλλάζει την περιφερειακή και παγκόσμια ιστορία».

Αυτή η αισιοδοξία, ωστόσο, αποκρύπτει μια ολοένα πιο περίπλοκη σχέση. Τον Ιούνιο, ο Βανς προειδοποίησε το Ισραήλ ότι έχει απομείνει με λίγους φίλους και ότι θα πρέπει να σκεφτεί προσεκτικά προτού αποξενώσει την Ουάσινγκτον.

Να σημειωθεί ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει ήδη προκαλέσει την οργή τμημάτων της ισραηλινής διπλωματικής κοινότητας, καθώς και του φιλοϊσραηλινού κατεστημένου των Ρεπουμπλικανών. Η υποστήριξή του τον Ιούνιο σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν προκάλεσε αναστάτωση μεταξύ Ισραηλινών αξιωματούχων και έπληξε τη θέση του μεταξύ ορισμένων φιλοϊσραηλινών Ρεπουμπλικανών δωρητών.

Στις δηλώσεις του την Τρίτη, εξήρε επίσης τον Τραμπ επειδή ήταν διατεθειμένος να διαφωνήσει με τον Νετανιάχου όταν τα αμερικανικά και τα ισραηλινά συμφέροντα αποκλίνουν.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μοναδικός πρόεδρος των τελευταίων 40 ετών που ήταν διατεθειμένος να πει: “Ξέρετε κάτι; Ναι, ο Μπίμπι είναι καλός εταίρος, αλλά επίσης ο Μπίμπι κι εγώ έχουμε διαφορετική άποψη για αυτό”, ή “ο Μπίμπι κάνει λάθος σε αυτό”, ή ίσως “ο Μπίμπι έχει δίκιο από την οπτική γωνία του Ισραήλ, αλλά ο αμερικανικός λαός χρειάζεται να κινηθούμε προς διαφορετική κατεύθυνση”», είπε.

Ο Βανς συνέκρινε επίσης τη σχέση με το Ισραήλ με τις συμμαχίες της Ουάσινγκτον στην Ευρώπη, λέγοντας ότι η αμερικανική πολιτική δεν θα πρέπει να είναι «υποταγμένη» ούτε στο ΝΑΤΟ.