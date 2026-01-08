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Allwyn: Νέες αγορές μετοχών ΟΠΑΠ αξίας 7,65 εκατ. Ευρώ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18:31 - 08 Ιαν 2026

Allwyn: Νέες αγορές μετοχών ΟΠΑΠ αξίας 7,65 εκατ. Ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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H Allwyn απέκτησε στις 7/1/2025 408.341 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΟΠΑΠ σε μέση τιμή 18,7410 ευρώ ανά μετοχή.

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 8 Ιανουαρίου 2026 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 7 Ιανουαρίου 2026, η AIAG απέκτησε 408.341 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,7410 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 7.652.718,68 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.

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