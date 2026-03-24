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Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η Allwyn αποσύρθηκε από την εξαγορά της Novibet
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:19 - 24 Μαρ 2026

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Η Allwyn αποσύρθηκε από την εξαγορά της Novibet

Reporter.gr Newsroom
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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι δεν θα προχωρήσει στην έγκριση της συναλλαγής μέσω της οποίας η Allwyn θα αποκτούσε τον πλήρη έλεγχο της Novibet.  

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα (23/3/2026), η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ») έλαβε την υπ’ αριθ. 904/2026 Απόφαση, σχετικά με την απόκτηση από την εταιρεία «ALLWYN INTERNATIONAL AG» («Allwyn») του αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας «LOGFLEX MT HOLDING LIMITED» («Novibet»), συμφωνία η οποία γνωστοποιήθηκε στην ΕΑ κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011 τον Ιανουάριο του 2025. Η σχετική Έκθεση του αρμόδιου Εισηγητή («Εισήγηση») εκδόθηκε το Δεκέμβριο και ακολούθησαν προφορικές ακροάσεις τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2026.

Σύμφωνα με την Εισήγηση, οριζοντίως επηρεαζόμενες από τη συγκέντρωση αγορές είναι:

α) του διαδικτυακού στοιχήματος, με περαιτέρω διάκριση σε:

α1) διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα επί πραγματικών γεγονότων και

α2) διαδικτυακό στοίχημα επί εικονικών γεγονότων, καθώς και

β) των διαδικτυακών παιγνίων καζίνο (εξαιρουμένων παιγνίων πόκερ που διεξάγονται διομότιμα)

Κατά την Εισήγηση, η πραγματοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης δύνατο να οδηγήσει σε σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού λόγω οριζόντιων επιπτώσεων μη συντονισμένης συμπεριφοράς, δια της ενίσχυσης της δεσπόζουσας θέσης της Allwyn, και πάντως δια της κατάργησης των ανταγωνιστικών πιέσεων που ασκούνται σήμερα στις εν λόγω ολιγοπωλιακές αγορές, ιδίως λόγω της εξάλειψης της Novibet ως σημαντικού παράγοντα ανταγωνισμού. Ειδικότερα, κατόπιν συνεκτίμησης των παραμέτρων λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επηρεαζόμενες αγορές και των χαρακτηριστικών των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση μερών, η Εισήγηση εκτίμησε ότι η συγκέντρωση ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση της γνωστοποιούσας στις επηρεαζόμενες αγορές με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί ενός στενού της ανταγωνιστή, και μάλιστα του μοναδικού φορέα διαδικτυακών παιγνίων που έχει αποδείξει ότι δύναται να την ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις στο εμπορικό και στο τεχνολογικό πεδίο. Παράλληλα, εκτιμήθηκε ότι, μετά την τυχόν ολοκλήρωση της υπό κρίση συγκέντρωσης, κανένας ανταγωνιστής δεν αναμένεται βασίμως να έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τον ρόλο της Novibet ασκώντας ουσιώδεις ανταγωνιστικές πιέσεις τόσο στην Allwyn όσο και στους λοιπούς δραστηριοποιούμενους παρόχους.

Για τους λόγους αυτούς, η Εισήγηση πρότεινε την απαγόρευση της συγκέντρωσης.

Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2025 η γνωστοποιούσα Allwyn υπέβαλε ενώπιον της ΕΑ δέσμη διορθωτικών μέτρων (δεσμεύσεις) σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 ν 3959/2011, στοχεύοντας να καταστήσει τη συγκέντρωση συμβατή με τη λειτουργία του αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Κατά την προφορική διαδικασία ο αρμόδιος Εισηγητής υποστήριξε ότι οι προτεινόμενες δεσμεύσεις, τόσο αυτοτελώς όσο και σωρευτικά ιδωμένες, δεν ήταν ικανές να αντιμετωπίσουν τους προβληματισμούς που εγείρονται από τη συγκέντρωση. Η γνωστοποιούσα επανήλθε τον Φεβρουάριο του 2026 με νέες προτεινόμενες δεσμεύσεις, επί των οποίων ο αρμόδιος Εισηγητής, εξέφρασε αντίστοιχη γνώμη.

Ενόψει της σχετικής διάσκεψης της ΕΑ επί της υπόθεσης, η γνωστοποιούσα το Μάρτιο του 2026 δήλωσε στην ΕΑ, με τις από 4 και 17.3 επιστολές της, ότι εγκαταλείπει την υπό εξέταση συγκέντρωση και παραιτείται από τη γνωστοποίησή της.

Κατόπιν τούτου, διά της υπ’ αριθ. 904/2026 Απόφασης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ομόφωνα αποφάσισε ότι παρέλκει πλέον, ως άνευ αντικειμένου, η εξέταση της εν λόγω συγκέντρωσης.

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