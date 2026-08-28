Το απόλυτο motorsports event έρχεται στις 3 Οκτωβρίου στην Αθήνα

Χάρη στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” θα δούμε: το showcar της McLaren να τρέχει στο ΟΑΚΑ, την εμβληματική McLaren του Ayrton Senna, οδηγούς θρύλους και αποκλειστικές εμπειρίες – Πώς θα γίνετε μέρος της εμπειρίας

Η Allwyn φέρνει μία συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα. Το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” έρχεται στις 3 Οκτωβρίου, στο ΟΑΚΑ, και βάζει την πόλη σε ρυθμούς McLaren, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει από κοντά στιγμές που μέχρι σήμερα παρακολουθούσε μόνο μέσα από τις οθόνες.

Το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” δεν είναι απλώς ένα event. Είναι μια εμπειρία ζωής: Showrun με τo showcar της McLaren και την εμβληματική McLaren του Ayrton Senna, οδηγοί θρύλοι της βρετανικής ομάδας, showcars, fan zone γεμάτη δράση, αλλά και πολλές εκπλήξεις για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Κάποιοι τυχεροί μάλιστα, θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία με … τέρμα γκάζι, απολαμβάνοντας hot laps από τη θέση του συνοδηγού με το Allwyn McLaren Supercar. Θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθούν τα γκαράζ της ομάδας και να γνωρίσουν από κοντά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου motorsport.

Όσοι επιθυμούν να βρεθούν στις 3 Οκτωβρίου, στο ΟΑΚΑ, και να ζήσουν το απόλυτο racing event μπορούν να επισκεφθούν το πλησιέστερο κατάστημα Allwyn ή το allwyn.gr, να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό και να διεκδικήσουν τη θέση τους.

Η αντίστροφη μέτρηση για το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” έχει ξεκινήσει. Στις 3 Οκτωβρίου, το ΟΑΚΑ θα γεμίσει με τον ήχο των κινητήρων, την ενέργεια της McLaren Racing και χιλιάδες fans που θα γίνουν μέρος μιας εμπειρίας που δύσκολα επαναλαμβάνεται. Εσύ θα λείπεις;