Allwyn: Rebranding στην Ελλάδα, ισχυρή ανάπτυξη, νέα παιχνίδια και το «στοίχημα» στην ψηφιακή επέκταση

Με ταχύ ρυθμό προχωρά η μετάβαση της ελληνικής αγοράς στο νέο εταιρικό σήμα της Allwyn, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του ομίλου για τη δημιουργία ενός ενιαίου διεθνούς brand σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις αγορές όπου η διαδικασία rebranding έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ρόμπερτ Τσβατάλ, την Πέμπτη (27/8) κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, η αναγνωρισιμότητα της Allwyn έχει ξεπεράσει το 70% μέσα σε μόλις οκτώ μήνες.

Ιδιαίτερα θετική είναι, σύμφωνα με τη διοίκηση, η ανταπόκριση των νεότερων ηλικιακών ομάδων, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική του ομίλου για ανανέωση και διεύρυνση της πελατειακής του βάσης.

Η Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου brand

Η διαδικασία μετάβασης, πάντως, δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κ. Τσβατάλ ξεκαθάρισε ότι το rebranding θα συνεχιστεί για αρκετά ακόμη τρίμηνα, καθώς η Allwyn επιδιώκει να εδραιώσει πλήρως το νέο brand στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, ο όμιλος προχώρησε στο λανσάρισμα του Eurojackpot μέσω του online καναλιού, ενισχύοντας περαιτέρω την ψηφιακή του παρουσία στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη σημασία για τις δραστηριότητες του ομίλου έχει και η εξασφάλιση της νέας 12ετούς αποκλειστικής άδειας για το Ξυστό, η οποία ενισχύει τη μακροπρόθεσμη ορατότητα και τη σταθερότητα της δραστηριότητας στην ελληνική αγορά.

Η στρατηγική του ενιαίου brand προχωρά παράλληλα και σε άλλες αγορές. Στην Τσεχία, το νέο σήμα εμφανίζει επίσης υψηλή απήχηση, ενώ η Allwyn προχώρησε και στην εισαγωγή του brand στην Αυστρία.

Καθαρά έσοδα 1,2 δισ. ευρώ και EBITDA 458 εκατ.

Το rebranding και η εμπορική επέκταση πραγματοποιούνται σε μια περίοδο ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης για τον όμιλο.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά, μη ελεγμένα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα καθαρά έσοδα της Allwyn αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 1,2 δισ. ευρώ. Το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 29%, φθάνοντας τα 458 εκατ. ευρώ.

«Μετά από ένα πολύ θετικό πρώτο τρίμηνο, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω περαιτέρω ισχυρές επιδόσεις για το δεύτερο τρίμηνο», ανέφερε ο Ρόμπερτ Τσβατάλ, αποδίδοντας την πορεία του ομίλου στη διαρκή δυναμική της ηπειρωτικής Ευρώπης και στη συνεισφορά της PrizePicks.

Η διοίκηση χαρακτήρισε το δεύτερο τρίμηνο ως μία ακόμη περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, κερδοφορίας και παραγωγής ταμειακών ροών, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις προβλέψεις για το σύνολο του 2026.

Διατηρείται το guidance για το 2026

Η Allwyn διατήρησε αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρήσης, προβλέποντας αύξηση των ενοποιημένων καθαρών εσόδων σε ποσοστό από τα μέσα έως τα υψηλά επίπεδα του 20%, πριν από έκτακτες επιδράσεις ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στο 37%.

Η διοίκηση σημείωσε ότι η εμπορική δραστηριότητα από την αρχή του έτους κινείται σύμφωνα με τις προσδοκίες, με την ισχυρή ανάπτυξη στην ηπειρωτική Ευρώπη να αντισταθμίζει τη συγκρατημένη εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, παρά την υποτονική καταναλωτική εμπιστοσύνη που καταγράφεται σε ορισμένες αγορές, η ζήτηση για τα προϊόντα του ομίλου παραμένει ανθεκτική. Η χαμηλή μέση δαπάνη ανά πελάτη, η ευρεία βάση τακτικών παικτών και η γεωγραφική και προϊοντική διαφοροποίηση αποτελούν, σύμφωνα με την εταιρεία, βασικούς παράγοντες ανθεκτικότητας.

Betano: Ανάπτυξη 26% με «μοχλό» τη Βραζιλία

Σημαντική ήταν η συμβολή της Betano, η οποία κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 26% στο δεύτερο τρίμηνο.

Η διοίκηση απέδωσε την επίδοση τόσο στην ισχυρή θέση της εταιρείας στη Βραζιλία όσο και στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των υπόλοιπων διεθνών αγορών.

Αν και δεν δόθηκε αναλυτική γεωγραφική κατανομή των επιδόσεων, η Allwyn χαρακτήρισε την πορεία στη βραζιλιάνικη αγορά ως ιδιαίτερα ισχυρή, σε μια περίοδο κατά την οποία άλλοι παίκτες της αγοράς εμφάνισαν σημαντικές πιέσεις στα έσοδά τους.

Η έγκαιρη είσοδος της Betano στη Βραζιλία φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προσφέροντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις φορολογικές και ρυθμιστικές πιέσεις.

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, η διοίκηση επισήμανε ότι το ποσοστό μετατροπής του EBITDA σε καθαρά κέρδη το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν ασυνήθιστα υψηλό. Για τα επόμενα τρίμηνα αναμένεται διατήρηση ενός παρόμοιου, οριακά υψηλότερου ρυθμού σε σχέση με τα κανονικοποιημένα επίπεδα.

PrizePicks: Η επέκταση στις prediction markets

Στη Βόρεια Αμερική, η PrizePicks αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα νέα στοιχήματα ανάπτυξης για την Allwyn.

Η εταιρεία επιδιώκει να εξελιχθεί από μια πλατφόρμα Daily Fantasy Sports σε μια ευρύτερη επιχείρηση αθλητικής ψυχαγωγίας, συνδυάζοντας Player Picks, Team Picks και prediction markets.

Το πλήρως ενοποιημένο προϊόν αναμένεται να παρουσιαστεί ενόψει της νέας περιόδου του NFL, με στόχο τόσο την αύξηση της δραστηριότητας των υφιστάμενων χρηστών όσο και την προσέλκυση νέων πελατών.

Η διοίκηση αντιμετωπίζει τις αγορές πρόβλεψης όχι ως μια ξεχωριστή δραστηριότητα που απαιτεί νέα επένδυση από μηδενική βάση, αλλά ως φυσική επέκταση της υφιστάμενης εμπειρίας και της πελατειακής βάσης της PrizePicks.

Ωστόσο, το ρυθμιστικό περιβάλλον στις ΗΠΑ παραμένει ρευστό, με την Allwyn να αναγνωρίζει ότι το τοπίο ενδέχεται να αποσαφηνιστεί περαιτέρω μέσα στο επόμενο διάστημα.

Οι επενδύσεις πιέζουν προσωρινά το EBITDA

Το EBITDA της PrizePicks υποχώρησε κατά 26% στο δεύτερο τρίμηνο, κυρίως λόγω αυξημένων δαπανών για marketing και προώθηση των νέων προϊόντων.

Η περίοδος του Παγκοσμίου Κυπέλλου θεωρήθηκε από τη διοίκηση μια σημαντική ευκαιρία για διεύρυνση της πελατειακής βάσης, παρά το γεγονός ότι το δεύτερο τρίμηνο αποτελεί παραδοσιακά πιο ήπια περίοδο για τις διαφημιστικές δαπάνες στις ΗΠΑ.

Η Allwyn εκτιμά ότι η αυξημένη συμμετοχή των χρηστών μπορεί να μεταφερθεί στο τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, όταν ξεκινούν οι αγωνιστικές περίοδοι του NFL, του NHL και του NBA.

Ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση νέων παικτών έχει ενταθεί, ωστόσο η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη, επικαλούμενη την ισχυρή αναγνωρισιμότητα της PrizePicks, τη χαμηλή αποχώρηση χρηστών και την πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους απόκτησης πελατών.

Η Βρετανία παραμένει η δύσκολη εξίσωση

Πιο αδύναμη ήταν η εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η διοίκηση χαρακτήρισε απογοητευτική την πορεία της National Lottery σε επίπεδο ακαθάριστων εσόδων.

Η πίεση αποδίδεται στις απαιτητικές συγκρίσεις με την προηγούμενη περίοδο αλλά και στη διαδικασία τεχνολογικής μετάβασης.

Η καλύτερη εικόνα των καθαρών εσόδων υποστηρίχθηκε από τον μηχανισμό ανάκτησης του κόστους της αναβάθμισης, μέσω χαμηλότερων φόρων και εισφορών για κοινωφελείς σκοπούς.

Η Allwyn διευκρίνισε ότι το όφελος αυτό δεν περιορίζεται χρονικά έως το 2027. Αντιθέτως, προβλέπεται σταθερή ονομαστική ανάκτηση ποσών ανά τρίμηνο από το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έως τη λήξη της άδειας.

Η ολοκλήρωση της ψηφιακής και λιανικής μετάβασης θεωρείται κρίσιμη για την ανανέωση του χαρτοφυλακίου παιχνιδιών και την εμπορική ανάκαμψη της δραστηριότητας.

Το Powerball και η επόμενη ημέρα της National Lottery

Ένα από τα σημαντικότερα νέα προϊόντα στη βρετανική αγορά είναι το Powerball, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο.

Με την κίνηση αυτή, η Βρετανία έγινε η πρώτη αγορά εκτός ΗΠΑ που προσφέρει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η διοίκηση εκτιμά ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μόνο για τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας.

Η Allwyn είχε ήδη υπολογίσει το ενδεχόμενο μερικής μεταφοράς της ζήτησης από τα υφιστάμενα παιχνίδια, καθώς πλέον η αγορά διαθέτει τρία μεγάλα παιχνίδια jackpot αντί για δύο. Μέχρι στιγμής, πάντως, η πορεία του Powerball κινείται σύμφωνα με τις αρχικές προσδοκίες.

Μέρισμα και επαναγορά ιδίων μετοχών

Παράλληλα με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, η Allwyn συνεχίζει την πολιτική επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ενδιάμεση διανομή για τη χρήση 2026 ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή, η οποία αναμένεται να καταβληθεί στις 12 Νοεμβρίου 2026. Η ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί για τις 21 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα επανεπένδυσης του μερίσματος σε μετοχές μέσω scrip option.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης και στην ικανότητα δημιουργίας ισχυρών ταμειακών ροών.

Έως τις 21 Αυγούστου 2026 είχαν ήδη επαναγοραστεί 6.538.301 μετοχές, συνολικής αξίας περίπου 89 εκατ. ευρώ.