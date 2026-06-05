Allwyn: Αυξάνει έσοδα και κερδοφορία με ώθηση από PrizePicks και Betano

Με έντονα ανοδικές επιδόσεις έκλεισε το τρίμηνο η Allwyn AG. Συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1.204εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 21% σε ετήσια βάση με ισχυρή υποκείμενη ανάπτυξη 5% σε συγκρίσιμη ετήσια βάση, μετά την προσαρμογή για τους υψηλότερους φόρους επί των παιγνίων στην Αυστρία και εξαιρουμένης της πρώτης συνεισφοράς από την εξαγορά της PrizePicks.

Παράλληλα τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 443εκ. ευρώ , αυξημένα κατά 24% σε ετήσια βάση, με περιθώριο κέρδους 37% Οι χρηματοοικονομικές προοπτικές του Ομίλου για το 2026 επιβεβαιώνονται: με αύξηση καθαρών εσόδων μεγαλύτερη από περίπου 25% (εξαιρουμένων έκτακτων κονδυλίων ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ ) και περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA στο 37%.

Το α’ τρίμηνο έλαβε χώρα και η ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 150εκ. ευρώ, επιπλέον του ελάχιστου μερίσματος 1 ευρώ ανά μετοχή, που αντανακλά τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και τη δημιουργία ταμειακών ροών του Ομίλου την δέσμευσή μας για την δημιουργία αποδόσεων προς τους μετόχους.

«Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για αυτό το μετασχηματιστικό τρίμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου ενώσαμε δύο εξαιρετικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας έναν παγκόσμιο ηγέτη στον κλάδο της ψυχαγωγίας τυχερών παιχνιδιών, με ενισχυμένη δυνατότητα να διαμορφώνει τις εξελίξεις στον κλάδο, ευρύτερο φάσμα ευκαιριών ανάπτυξης και μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πλατφόρμα που υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και αποδόσεων για τους μετόχους. Την ίδια στιγμή, παραμείναμε απόλυτα προσηλωμένοι στην εκτέλεση της στρατηγικής μας», δήλωσε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Robert Chvatal.

Όπως σημείωσε η πρόοδος του διευρυμένου πλέον Ομίλου κατά το τρίμηνο αποδεικνύει το εύρος και τη δύναμη της πλατφόρμας της Allwyn, με ισχυρή δυναμική στην κερδοφορία και την ανάπτυξη στην ηπειρωτική Ευρώπη, την προσθήκη της PrizePicks στη Βόρεια Αμερική, την ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη σημαντική συνεισφορά της Betano και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ψηφιακών και δημιουργικών μας δυνατοτήτων.