ΟΛΠ Α.Ε.: Διοργάνωσε το 1st Compliance Brainstorming Forum, με τίτλο: «Alliance for Compliance – United We Evolve»

Η νέα αυτή πρωτοβουλία που διοργανώθηκε από την Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΟΛΠ Α.Ε., αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα διαλόγου και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ οργανισμών και επιχειρήσεων που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση ζωτικών κοινωνικών λειτουργιών και κρίσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας μας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Νόμου 5236/2025.

Με επίκεντρο τη συνεργασία και την ενίσχυση της εταιρικής ανθεκτικότητας, στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης κινδύνων, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και δικηγορικών εταιρειών εγνωσμένου κύρους συμμετείχαν σε έναν ουσιαστικό και δημιουργικό διάλογο με κοινό όραμα τη διαμόρφωση μιας ισχυρής «συμμαχίας συμμόρφωσης». Μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, τις καινοτόμες προσεγγίσεις και την παρουσίαση εφαρμοσμένων βέλτιστων πρακτικών, αναδείχθηκε η σημασία της συμμόρφωσης τόσο ως στρατηγικού πυλώνα βιωσιμότητας, διαφάνειας και υπεύθυνης ανάπτυξης, όσο και ως καταλύτη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Κεντρικό συμπέρασμα της διοργάνωσης αποτέλεσε η ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας και προληπτικής διαχείρισης κρίσεων ως θεμελιώδους πυλώνα λειτουργικής ανθεκτικότητας. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία των στρατηγικών συνεργειών και της συνεχούς εκπαίδευσης για τη μετατροπή των θεωρητικών απαιτήσεων του κανονιστικού πλαισίου σε εφαρμόσιμες πολιτικές, διαδικασίες και πρότυπα δέουσας επιμέλειας.

Η ΟΛΠ Α.Ε. συνεχίζει να επενδύει ενεργά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συνεργασία, την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση και την καλλιέργεια ισχυρής κουλτούρας συμμόρφωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανθεκτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.