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Φωτογραφίες από το παράνομο κατάστημα στην Καλλιθέα, τις οποίες έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.
Φωτογραφίες από το παράνομο κατάστημα στην Καλλιθέα, τις οποίες έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:33 - 02 Σεπ 2026

Στα δόκανο της αστυνομίας έξι παίκτες παράνομων τυχερών παιγνίων στην Καλλιθέα – Βαρύτατες ποινικές κυρώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ακόμη καμουφλαρισμένο παράνομο καζίνο αποκαλύφθηκε στην Καλλιθέα, με την Αστυνομία να περνά χειροπέδες σε έξι άτομα και να εντοπίζει δεκάδες υπολογιστές, κάμερες επιτήρησης και εξοπλισμό που υποστήριζε τη διεξαγωγή παράνομου τζόγου.  

Οι έξι συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για παράβαση των νομοθεσιών που αφορούν τα παίγνια και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις βαρύτατες ποινές που προβλέπει το νέο αυστηρό νομικό πλαίσιο για τον παράνομο τζόγο. Συγκεκριμένα, ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, οι δύο εργαζόμενες που φέρονται να συμμετείχαν στην οργάνωση και διεξαγωγή των παράνομων παιγνίων, καθώς και οι τρεις παίκτες που πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω, αντιμετωπίζουν ποινή κάθειρξης έως 10 ετών και χρηματικό πρόστιμο από 50.000 έως 700.000 ευρώ.

Μάλιστα, το αυστηρότερο πλαίσιο που έχει τεθεί σε ισχύ, σε διακεκριμένες περιπτώσεις, όπως κατ’ επάγγελμα τέλεση ή συμμετοχή ανηλίκων, προβλέπει κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως 800.000 ευρώ.

Στη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στην Καλλιθέα κατασχέθηκαν, επίσης, κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή που λειτουργούσε ως server, 52 κεντρικές μονάδες Η/Υ, 53 οθόνες Η/Υ, ασύρματο τηλεχειριστήριο, 12 ασύρματες κάμερες και το χρηματικό ποσό των 680 ευρώ.

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Πώς λειτουργούσε το παράνομο καζίνο

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη και καταστολή αδικημάτων που εμπίπτουν στη νομοθεσία για τα παίγνια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ενεργώντας και για λογαριασμό του μη συλληφθέντα ιδιοκτήτη, επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, με τη συνδρομή δύο γυναικών (διοργανώτριας παιγνίων και σερβιτόρας). Στο κατάστημα εντοπίστηκαν, επίσης, τρεις πελάτες που συμμετέχουν στα παράνομα παίγνια.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ακόμη ότι στον χώρο είχε εγκατασταθεί κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρμόδιας Αρχής, ενώ η ελεγχόμενη είσοδος και τα μέτρα επιτήρησης φαίνεται πως είχαν στόχο να καθυστερούν ή να παρεμποδίζουν ενδεχόμενους ελέγχους από τις αρχές.

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Είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το συγκεκριμένο κατάστημα στην Καλλιθέα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, στο πλαίσιο υπόθεσης εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, εξαπατώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους θαμώνες που συμμετείχαν σε αυτά.

Το νέο πλαίσιο ποινών προβλέπει πλέον άμεση διοικητική σφράγιση αυτού του είδους των καταστημάτων, στα οποία διεξάγονται παράνομα τυχερά παιχνίδια, καθώς και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους αρμόδιους δήμους, ώστε να αποτρέπεται η επαναλειτουργία τους.

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