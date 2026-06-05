Ελ. Βενιζέλος: Αυξημένη η επιβατική κίνηση στο πεντάμηνο, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2026, και εν μέσω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, ανήλθε σε 3,22 εκατ., παραμένοντας υψηλότερη από τα επίπεδα του Μαΐου 2025 κατά 3,7%, με τόσο την εγχώρια όσο και τη διεθνή επιβατική κίνηση να εμφανίζουν παρόμοια επίπεδα αύξησης της τάξης του 3,7%.

Συνολικά, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 12,24 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 5,3%. Αναλυτικά, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025, κατά 6,0% και 5,0%, αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του 2026 ανήλθε σε 103.430, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 4,3% σε σχέση με το 2025. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 4,7% και 4,0%, αντίστοιχα.

Σημείωση: Τα στατιστικά κίνησης του Μαΐου 2026 είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να αλλάξουν. Τα στοιχεία κίνησης του κάθε μήνα οριστικοποιούνται μετά την 20 η του επόμενου μήνα.