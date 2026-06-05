Ελ. Βενιζέλος: Αυξημένη η επιβατική κίνηση στο πεντάμηνο, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Συνολικά, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 12,24 εκατ., υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 5,3%. Αναλυτικά, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση κινήθηκαν ανοδικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025, κατά 6,0% και 5,0%, αντίστοιχα.
Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του 2026 ανήλθε σε 103.430, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 4,3% σε σχέση με το 2025. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις, σημείωσαν άνοδο κατά 4,7% και 4,0%, αντίστοιχα.
Σημείωση: Τα στατιστικά κίνησης του Μαΐου 2026 είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να αλλάξουν. Τα στοιχεία κίνησης του κάθε μήνα οριστικοποιούνται μετά την 20 η του επόμενου μήνα.