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Profile: Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια και η άμυνα για την επόμενη μέρα ανάπτυξης
Επιχειρήσεις
09:59 - 05 Ιουν 2026

Profile: Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια και η άμυνα για την επόμενη μέρα ανάπτυξης

Γιώργος Αλεξάκης
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Στις αγορές του εξωτερικού και στον κλάδο της άμυνας ποντάρει για το 2026 η Profile, που έκλεισε το 2025 με επιδόσεις ρεκόρ και πλέον σχεδιάζει κινήσεις οργανικής ανάπτυξης αλλά και εξαγορές.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων, την Πέμπτη 4/6, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Βασίλης Στασινόπουλος, ανέφερε ότι το 2025 ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για τον όμιλο. Γιαυτό άλλωστε τόνισε ότι η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά περίπου 45% το τελευταίο διάστημα, με την διοίκηση να προτείνει μέρισμα αυξημένο κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Όπως είπε η πρόθεση είναι για οργανική ανάπτυξη, ανάληψη νέων έργων μεγάλης κλίμακας και συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα, ανάπτυξη και τεχνολογίες αιχμής.

Η άμυνα

Παράλληλα ένεκα και της συγκυρίας ο τομέας της άμυνας μπαίνει στο στόχαστρο. Έτσι, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εισηγμένης, χθες, εγκρίθηκε, η τροποποίηση του καταστατικού με ταυτόχρονη διεύρυνση του αντικειμένου της εταιρείας στο κομμάτι του defence.

«Η επέκταση του εταιρικού σκοπού μάς επιτρέπει να δραστηριοποιηθούμε ακόμη πιο ενεργά σε τομείς όπως η αμυντική τεχνολογία, η κυβερνοασφάλεια και οι λύσεις λογισμικού για κρίσιμες υποδομές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στασινόπουλος, επισημαίνοντας ότι με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για νέες πιστοποιήσεις που κρίνονται απαραίτητες για ευρωπαϊκά και νατοϊκά αμυντικά έργα. «Είμαστε μια δυναμική ευρωπαϊκή εταιρεία που θέλουμε να ωφεληθούμε από αυτά που πρόκειται να γίνουν στην Ευρώπη» προσέθεσε, υπενθυμίζοντας ότι αναμένονται σημαντικά κονδύλια στον τομέα της Άμυνας από την ΕΕ.

Μάλιστα, η διοίκηση έκανε λόγο για νέες ευκαιρίες που διαμορφώνονται στην Ευρώπη μετά τις αποφάσεις για σημαντική αύξηση σε στρατηγικές τεχνολογικές υποδομές και για ενίσχυση της τεχνολογικής της αυτονομίας.

Εξαγορές

Σε μια συγκυρία συγκέντρωσης της αγοράς, όπως επίσης ανέφερε η διοίκηση εξετάζονται ενδεχόμενες εξαγορές. Στόχος είναι οι όποιες κινήσεις είτε να προσθέτουν αξία σε επίπεδο προϊόντων είτε να προωθούν την γεωγραφική της ανάπτυξη. Μέχρι σήμερα ωστόσο οι δυνητικοί στόχοι δεν αφορούν εταιρείες εξειδικευμένες στον αμυντικό τομέα, όπως επισημάνθηκε.

Στο επίκεντρο, μάλιστα, μπαίνει η Ιβηρική χερσόνησος που θα αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης τόσο προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού όσο και προς την Αφρική και τη Μ. Ανατολή ενώ εξετάζονται και ώριμες αγορές όπως αυτή της Γερμανίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία προχώρησε ήδη το 2025 σε εξαγορές - της ελληνικής Algosystems και της βρετανικής Contemi - ενώ έχει μπει δυναμικά και στην αγορά της Αιγύπτου διεκδικώντας κι αναλαμβάνοντας την υλοποίηση έργων. Σύμφωνα με τον κ. Στασινόπουλο δε, οι δύο εξαγορές αποτελούν προϊόν μακράς προετοιμασίας και ενισχύουν σημαντικά τη θέση της εταιρείας σε δύο αγορές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, το Ηνωμένο Βασίλειο και την κυβερνοασφάλεια.

Παράλληλα η Profile διαθέτει ισχυρή παρουσία σε αγορές όπως η Σκανδιναβία και η Μάλτα, ενώ συνεχίζει να αναλαμβάνει έργα διαχείρισης πλούτου (wealth management) σε διεθνές επίπεδο. Ένα τέτοιο σχετικό έργο υλοποιεί εγχώρια και με την Τράπεζα Πειραιώς με στόχο να αναβαθμιστεί ο τομέας του Wealth Management και Private Banking, το δίκτυο καταστημάτων για το δίκτυο περιουσίας καθώς και όλο το νέο χαρτοφυλάκιο και το back office. «Είναι ένα έργο για το οποίο ανταγωνιστήκαμε με πολύ ισχυρούς παίκτες από όλο τον κόσμο και καταφέραμε να κερδίσουμε. Είναι μια 10ετης σύμβαση με σημαντικά μεγάλη αξία» τόνισε ο πρόεδρος του ΔΣ της Profile.

Ισχυρό ανεκτέλεστο και α' εξάμηνο

Σε σχέση με τις επιδόσεις της φετινής χρονιάς εκτιμάται άνοδος πωλήσεων της τάξης του 40%. Τα μεγέθη της άλλωστε έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 60% στο πρώτο εξάμηνο του έτους, με το 20% να προέρχεται από οργανική ανάπτυξη και το υπόλοιπο από τις εξαγορές των Contemi και Algosystems.

Η εταιρεία έχει ήδη υψηλό ανεκτέλεστο έργων που ανέρχεται σε 140 εκατ. ευρώ, με την μερίδα του λέοντος αυτών, ήτοι τα 100 εκατ. ευρώ, να προέρχονται από έργα του ιδιωτικού τομέα, στοιχείο που υπογραμμίζει τη μειωμένη εξάρτηση της από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που στερεύουν.

Για τη φετινή χρονιά, τα έσοδα εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 68 εκατ. ευρώ, από 47,5 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ με την πλήρη υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου η διοίκηση αναμένει τζίρο 130 εκατ. ευρώ έως το 2028.

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