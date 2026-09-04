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Μπάνε Πρέλεβιτς, Τζο Αρλάουκας, Μάικ Μπατίστ, Ντέιβιντ Ρίβερς, Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Lukas Antos, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas και Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball
Μπάνε Πρέλεβιτς, Τζο Αρλάουκας, Μάικ Μπατίστ, Ντέιβιντ Ρίβερς, Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Lukas Antos, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas και Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:32 - 04 Σεπ 2026

Allwyn Hellas και Euroleague Basketball μαζί στον δρόμο για τη δόξα

Reporter.gr Newsroom
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Η Allwyn Hellas γίνεται Official Partner της EuroLeague και του ΒΚΤ EuroCup για τα επόμενα τρία χρόνια.  

Η Allwyn Hellas και η Euroleague Basketball ενώνουν τις δυνάμεις τους, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας, που συνδέει την ελίτ του Ευρωπαϊκού μπάσκετ με την κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών.

Ειδικότερα, η Allwyn Hellas θα αποτελέσει Official Partner της EuroLeague και του BKT EuroCup για την ελληνική αγορά, για τα επόμενα τρία χρόνια. Η ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο πλευρών πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, παρουσία στελεχών της Allwyn Hellas και της Euroleague Basketball, των αθλητών-θρύλων Μάικ Μπατίστ, Ντέιβιντ Ρίβερς, Μπάνε Πρέλεβιτς και Τζο Αρλάουκας, καθώς και εκπροσώπων των ΜΜΕ.

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Τα τρόπαια της EuroLeague και του BKTEuroCup

Η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά δύο ισχυρά brands με κοινές αξίες και πίστη στη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει, να ψυχαγωγεί και να δημιουργεί δεσμούς με εκατομμύρια φιλάθλους. Στο πλαίσιο αυτό, η Αllwyn Hellas αποκτά δυναμική παρουσία τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδων στους αγώνες της EuroLeague και του EuroCup, με στόχο να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης στο κοινό της, μέσα από ξεχωριστές δράσεις, ειδικό περιεχόμενο και καινοτομίες που κάνουν τους φιλάθλους μέρος του παιχνιδιού.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Οδυσσέας Χριστοφόρου, υπογράμμισε: «Στην Allwyn Hellas, είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Euroleague Basketball, ως Official Partner της, για τα επόμενα τρία χρόνια. Η συνεργασία αυτή αφορά πολλά περισσότερα από την απλή προβολή του brand μας. Μαζί με την Euroleague Basketball, θα σταθούμε ακόμα πιο κοντά στους φιλάθλους. Θα είμαστε εκεί με εμπειρίες που δεν αγοράζονται με χρήματα, θα είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί τους και θα προσφέρουμε εκπλήξεις που θα κάνουν κάθε παιχνίδι να μετράει ακόμα περισσότερο».

Από την πλευρά του, ο Chief Customer Officer της Allwyn Hellas, Lukas Antos, τόνισε: «Η φιλοσοφία των αθλητικών χορηγιών της Allwyn Hellas αφορά πολλά περισσότερα από την απλή προβολή ενός λογοτύπου σε μια φανέλα ή περιμετρικά των αγωνιστικών χώρων. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη σχέση των φιλάθλων με τις διοργανώσεις και τις ομάδες ακόμη πιο συναρπαστική, πιο διαδραστική και πιο ουσιαστική, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τους αγώνες».

Ο Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball, Gawain Davies, δήλωσε: «Η Ελλάδα αποτελεί βασική αγορά για τη Euroleague Basketball, με μια παθιασμένη μπασκετική κοινότητα και μερικούς από τους πιο αφοσιωμένους φιλάθλους στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Allwyn Hellas ως Official Partner τόσο της EuroLeague, όσο και του EuroCup, και που ξεκινάμε μια μακροχρόνια συνεργασία, η οποία βασίζεται στην κοινή φιλοδοξία μας να δημιουργούμε ουσιαστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους. Μαζί θα διερευνήσουμε νέους τρόπους για να συνδέσουμε τους φιλάθλους με τις διοργανώσεις μας, τόσο στο γήπεδο, όσο και μέσω του ψηφιακού οικοσυστήματος μας, ενώ παράλληλα θα υλοποιήσουμε καινοτόμες δράσεις και θα προσφέρουμε αξέχαστες μπασκετικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου».

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Τζο Αρλάουκας
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Μπάνε Πρέλεβιτς
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Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της AllwynHellas, Γιώργος Ζούμας, SponsorshipsDirectorτης AllwynHellas, Νάνση Βέρρα, ChiefLegal, Regulatory & ComplianceOfficerτης AllwynHellas, Αργύρης Διαμαντής, ChiefTechnologyOfficerτης AllwynHellas, Ματθαίος Ματθαίου, ChiefSales & MarketingPlayStores, HL & OperationsOfficerτης AllwynHellas

Οι τέσσερις εμβληματικές μορφές του μπάσκετ, που συμμετείχαν στην εκδήλωση, ανέδειξαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Allwyn Hellas και της Euroleague Basketball, επισημαίνοντας ότι έρχεται σε μια ιδανική χρονική στιγμή. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, το μπάσκετ βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής όλων των φιλάθλων αλλά και των πελατών της Allwyn, γεγονός που καθιστά τη σύμπραξη αυτή ακόμη πιο ουσιαστική και επίκαιρη.

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Η ομάδα της Allwyn Hellas και η ομάδα της Euroleague Basketball
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Γιώργος Ζούμας, Sponsorships Director της Allwyn Hellas και Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball
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