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«Elevator Stories»: Όταν το I CAN γίνεται πράξη για τις γυναίκες της Interamerican
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
17:28 - 09 Μαρ 2026

«Elevator Stories»: Όταν το I CAN γίνεται πράξη για τις γυναίκες της Interamerican

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια εποχή όπου η ισότητα δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, ο Όμιλος Interamerican παρουσιάζει την καμπάνια «Elevator Stories», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στις γυναίκες εργαζόμενες του Οργανισμού που αποτυπώνει στην πράξη τι σημαίνει ουσιαστική στήριξη. Η καμπάνια αναδεικνύει με αυθεντικό τρόπο ότι η Interamerican δεν λέει απλώς I CAN, αλλά δημιουργεί τις συνθήκες ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να εξελίσσεται, να ηγείται και να ξεκινά ξανά με αυτοπεποίθηση.

Επενδύοντας σε συγκεκριμένες πολιτικές και πρωτοβουλίες, η Interamerican δίνει στρατηγική προτεραιότητα στη γυναικεία ενδυνάμωση, μέσα από προγράμματα mentoring, υβριδικό μοντέλο εργασίας, ουσιαστική υποστήριξη της μητρότητας, ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και 50% εκπροσώπηση γυναικών σε ανώτερες θέσεις ευθύνης. Αυτή η δέσμευση για ουσιαστική ενδυνάμωση αντικατοπτρίζεται και στην καμπάνια «Elevator Stories», που μέσα από μια καθημερινή στιγμή στο ασανσέρ αναδεικνύει τις διαφορετικές διαδρομές και προκλήσεις των γυναικών στον οργανισμό.

Η καμπάνια εκτυλίσσεται στον Πύργο του Πειραιά και παρακολουθεί μια τυχαία συνάντηση τριών γυναικών στο ασανσέρ. Μέσα από έναν σύντομο αλλά συμβολικό διάλογο, ξεδιπλώνονται διαφορετικοί ρόλοι, προκλήσεις και διαδρομές εξέλιξης, αποτυπώνοντας την καθημερινότητα στον σύγχρονο εργασιακό χώρο. Μια γυναίκα που συνδυάζει τη μητρότητα με τη θέση ευθύνης αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι leader χωρίς να αφήσει πίσω τον εαυτό της. Μια επαγγελματίας που ξεκίνησε από την αρχή σε ένα νέο περιβάλλον δείχνει ότι μπορεί να κάνει restart χωρίς να νιώθει ξένη. Και μια γυναίκα που δραστηριοποιείται σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο αποδεικνύει ότι μπορεί να προχωρήσει, να ξεχωρίσει και να κάνει το επόμενο βήμα στην επαγγελματική της πορεία.

Οι ιστορίες αυτές δεν είναι σενάρια. Αντανακλούν πραγματικές εμπειρίες και καθημερινές στιγμές εργασιακής ζωής, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η εταιρική κουλτούρα της Interamerican, που βασίζεται στη συνεργασία, την καθοδήγηση και την αλληλοϋποστήριξη. Μια κουλτούρα που μετατρέπει την πρόθεση σε πράξη και την ισότητα σε μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο αυτής της κουλτούρας φροντίδας και υποστήριξης, στις 6 Μαρτίου οι εργαζόμενοι του Οργανισμού συμμετείχαν σε συμβολική δενδροφύτευση μαζί με τον ΣΕΑΔ, επιβεβαιώνοντας ότι η φροντίδα, η συμπερίληψη και η υποστήριξη αποτελούν καθημερινή στάση και όχι μια τυπική επέτειο.

Με την καμπάνια «Elevator Stories», η Interamerican επιλέγει να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας όχι με ένα σύνθημα, αλλά με ιστορίες που αποδεικνύουν ότι όταν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον, το I CAN γίνεται πράξη.

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