«Δεν θέλω άλλο μωρό, αλλά πενθώ το τέλος της γονιμότητάς μου»: Η εξομολόγηση μιας μαμάς

Πώς επηρεάζει τις γυναίκες το τέλος της αναπαραγωγικής ηλικίας;

Υπάρχουν μητέρες που δηλώνουν με απόλυτη σιγουριά πότε ολοκλήρωσαν την οικογένειά τους. Για άλλες γυναίκες, όμως, αυτή η βεβαιότητα δεν έρχεται ποτέ. Αντίθετα, ζουν με μια μόνιμη, ανεξέλεγκτη λαχτάρα για μωρά, μια επιθυμία που αναζωπυρώνεται κάθε φορά που αντικρίζουν ένα βρέφος, αναγκάζοντας συχνά τους συντρόφους τους να τις επαναφέρουν στην πραγματικότητα.

Ωστόσο, τα βιολογικά και πρακτικά όρια είναι υπαρκτά. Η ανατροφή τριών παιδιών κάτω των τριών ετών αποτελεί από μόνη της μια εξαντλητική δοκιμασία. Παρότι η απόφαση για τη διακοπή των κυήσεων έμοιαζε συνειδητή, η ανακοίνωση του γιατρού για την είσοδο στην περιεμμηνόπαυση αλλάζει δραματικά τα δεδομένα: η σταδιακή μείωση της γονιμότητας σημαίνει ότι η επιλογή της εγκυμοσύνης παύει σύντομα να βρίσκεται στα χέρια της γυναίκας.

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