Όλα όσα έγιναν στο 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26: Προτεραιότητες και προκλήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές

Με ισχυρή συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, των εποπτικών αρχών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της ασφαλιστικής και επενδυτικής αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου συνταξιοδοτικού και αναπτυξιακού μοντέλου.

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO του ethosGROUP, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, σημειώνοντας ότι το Συνέδριο έχει εξελιχθεί σε θεσμό ουσιαστικού διαλόγου για το μέλλον της Επαγγελματικής Ασφάλισης και της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και Πρόεδρος του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ., ανέδειξε τη σημασία της συγκυρίας για τον θεσμό των ΤαμείωνΕπαγγελματικής Ασφάλισης, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη προχωρά σε ένα νέο υπόδειγμα όπου η αποταμίευση συνδέεται πιο ενεργά με τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Τόνισε ότι τα Τ.Ε.Α. καλούνται να αποτελέσουν βασικό πυλώνα συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής προστασίας αλλά και εργαλείο διοχέτευσης κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία.

Ακολούθησε χαιρετισμός από την Κέλλυ Μαυρομάτη, συνιδρύτρια του EnergizingGreece, η οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της κουλτούρας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και ενεργοποίησης των πολιτών γύρω από ζητήματα οικονομικής ανθεκτικότητας και προσωπικής ευημερίας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη μετάβασης από ένα μοντέλο αποκλειστικής εξάρτησης από τη δημόσια σύνταξη σε ένα πιο ισορροπημένο σύστημα πολλαπλών πυλώνων. Υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της αποταμίευσης και η ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελούν στρατηγική επιλογή για την ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία.

Η PetraHielkema, Chairperson της EIOPA, ανέδειξε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Στη συνέχεια, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας επισήμανε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης τα επόμενα χρόνια. Υπογράμμισε ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικά μεγαλύτερο ρόλο ως συνταξιοδοτικός θεσμός αλλά και ως επενδυτικός πυλώνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα αναφέρθηκε στις προκλήσεις της ελληνικής αγοράς, σημειώνοντας ότι το περιορισμένο μέγεθος πολλών Ταμείων αυξάνει το λειτουργικό κόστος και δυσκολεύει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Ιδιαίτερο αποτύπωμα άφησε η παρέμβαση του Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου, Προέδρου της ΕΑΕΕ και Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurolife FFH, ο οποίος ανέδειξε με χαρακτηριστικό τρόπο το ζήτημα της αποταμίευσης:«Όταν ένας Έλληνας βγαίνει στη σύνταξη, έχει στην άκρη τρεις ημέρες από τον τελευταίο του μισθό. Όταν ένας Ευρωπαίος βγαίνει στη σύνταξη, έχει στην άκρη επτά μήνες από τον τελευταίο του μισθό».

Όπως ανέφερε, η πραγματικότητα αυτή αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της κεφαλαιοποιητικής αποταμίευσης μέσα από ισχυρά εποπτευόμενα συστήματα, φορολογικά κίνητρα και ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Τόνισε ακόμη ότι ούτε το δημόσιο σύστημα μπορεί μόνο του να δώσει λύση, ούτε όμως μπορεί να υπάρξει επιτυχία χωρίς ενημέρωση και εμπιστοσύνη.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, χαρακτήρισε την Επαγγελματική Ασφάλιση στρατηγική επιλογή για την οικονομία και την κοινωνία. Τόνισε ότι η Ευρώπη προχωρά σε μια θεμελιώδη αναδιάρθρωση του τρόπου χρηματοδότησης του μέλλοντός της και ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία καλούνται να μετατρέψουν ιδιωτικές αποταμιεύσεις σε παραγωγικές επενδύσεις.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εξαρτάται υπερβολικά από τον πρώτο πυλώνα και ότι απαιτείται ενίσχυση φορολογικών κινήτρων, απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου και επένδυση στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση.

Με μήνυμά του ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε ότι η Επαγγελματική Ασφάλιση αποτελεί κρίσιμο σημείο συνάντησης μεταξύ αποταμίευσης, επενδύσεων και οικονομικής ασφάλειας. Υπενθύμισε ότι η Πειραιώς υπήρξε η πρώτη ελληνική τράπεζα που δημιούργησε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, υπογραμμίζοντας πως τα Τ.Ε.Α. μπορούν να εξελιχθούν σε ισχυρούς θεσμικούς επενδυτές με σημαντική συμβολή στη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Panel I

Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ως μοχλός ανάπτυξης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης

Το πρώτο θεματικό πάνελ ανέδειξε τον ρόλο της αποταμίευσης και της κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Συμβουλίου Eποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και Πρόεδρος του Δικτύου Διαφορετικότητας (DiversityNetwork) του IOSCO, Μέλος του Προεδρείου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ,αναφέρθηκε στις μεγάλες καταθέσεις που παραμένουν εκτός επενδυτικής οικονομίας εξαιτίας ρυθμιστικού κατακερματισμού και τόνισε την ανάγκη απλών προϊόντων, κοινών κινήτρων και χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Ο Γιώργος Θεοχαρίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ανέδειξε την εμπειρία της Κύπρου στη διασυνοριακή δραστηριότητα και υπογράμμισε ότι απαιτείται περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Ο Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST, σημείωσε ότι απαιτούνται αλλαγές στη φορολογική αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών σχημάτων και νέα εργαλεία που θα επιτρέψουν στα Τ.Ε.Α. να συμμετέχουν ουσιαστικά σε επενδύσεις υποδομών.

Ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,στάθηκε στις δημογραφικές και επενδυτικές ανισορροπίες, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης μέσω στοχευμένων βελτιώσεων.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Πάνος Ξυδώνας, Καθηγητής & Διευθυντής Έρευνας της ESSCA École de Management,Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Panel II

Μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού: Για ένα σύγχρονο και ανθεκτικό σύστημα συντάξεων στην Ελλάδα

Μετά το διάλειμμα, στο δεύτερο πάνελ αναπτύχθηκε εκτενής διάλογος για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος υπό το βάρος του δημογραφικού.

Κοινός τόπος των παρεμβάσεων των Άννας Ευθυμίου, Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης,Τάσου Γιαννίτση,Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, π. Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων,Μιλτιάδη Νεκτάριου, Καθηγητή της Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς,Μιράντας Ξαφά, Διευθύνουσα Συμβούλου της E.F. Consulting Ltd., Ερευνήτριας του Center for International GovernanceInnovation (CIGI)και Γαβριήλ Αμίτση, Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ήταν ότι η μακροχρόνια βιωσιμότητα απαιτεί συνδυασμό δημόσιας προστασίας, συμπληρωματικής αποταμίευσης και ισχυρών θεσμών.Τη συζήτηση συντόνισε ο Βασίλης Αγγελόπουλος, Δημοσιογράφος, Η Ναυτεμπορική.

Η ευρωπαϊκή διάσταση – Αναθεώρηση της Οδηγίας IORP II

Ο SimoneMiotto, Executive Director της AEIP, παρουσίασε τις εξελίξεις γύρω από την αξιολόγηση της Οδηγίας IORP II, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το σημαντικότερο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό εργαλείο που επηρεάζει τα επαγγελματικά ταμεία.

Τόνισε την ανάγκη διατήρησης της αρχής της αναλογικότητας και ενός εποπτικού πλαισίου βασισμένου στον κίνδυνο και στις εθνικές ιδιαιτερότητες.

Έρευνα AON 2026 – Προτεραιότητες και προκλήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές

Ο Γεώργιος Κεντούρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AON SolutionsGreece, παρουσίασε τα βασικά ευρήματα της νέας έρευνας της AON, η οποία πραγματοποιήθηκε τρία χρόνια μετά την εφαρμογή του ν. 5078/2023, με στόχο να αποτυπώσει τον βαθμό προσαρμογής της αγοράς στις αλλαγές που επηρέασαν συνολικά τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης.

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας:

8 στους 10 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν αναμένουν πως η κοινωνική ασφάλιση θα εξασφαλίσει επαρκές εισόδημα μετά τη συνταξιοδότηση.

Περίπου οι μισοί ερωτηθέντες εκτίμησαν ότι η μεταρρύθμιση του 2023 δεν έχει ακόμη συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του θεσμού, ενώ το 36% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις αλλαγές που επέφερε το νέο πλαίσιο.

Σχεδόν το σύνολο των εργοδοτών αναγνώρισε ότι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της εργασιακής δέσμευσης και της συνολικής πολιτικής παροχών.

9 στις 10 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν ήδη συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ενώ το 13% αυτών λειτουργεί μέσω Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης ( Τ.Ε.Α. ).

Ένας στους τρεις εργοδότες που δεν διαθέτουν σήμερα πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία σχεδιασμού ή υλοποίησης.

Η μέση εργοδοτική εισφορά διαμορφώνεται περίπου στο 4,5% , ενώ μόλις το 4% των εργοδοτών δεν συνεισφέρει καθόλου.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου οδήγησε σε αρκετές περιπτώσεις σε αναπροσαρμογή των εισφορών και περιορισμό της αποταμίευσης , λόγω της εισαγωγής του ανώτατου ορίου 20% επί των αποδοχών.

4 στις 10 εταιρείες προχώρησαν σε αλλαγές στα υφιστάμενα προγράμματα προκειμένου να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον.

Το 80% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι παρακολουθεί μόνο του την εφαρμογή του πλαφόν εισφορών, παρά το γεγονός ότι ο σχετικός έλεγχος αποτελεί υποχρέωση των παρόχων .

Ως προς την ενημέρωση των μελών, μόλις 14% ανέφερε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη λειτουργία του προγράμματος.

Στα ομαδικά ασφαλιστήρια, 7 στους 10 δήλωσαν ότι εφαρμόζουν ήδη λογική επενδυτικών επιλογών, ενώ 1 στους 3 εξακολουθεί να βασίζεται αποκλειστικά σε εγγυημένες αποδόσεις.

8 στους 10 συμμετέχοντες ανέφεραν ότι δεν διαθέτουν επαρκή εικόνα για τα κόστη, τις χρεώσεις και τη διάρθρωση των επενδυτικών επιλογών.

Ως προς τη διακυβέρνηση των επενδύσεων, τα ποσοστά παραμένουν χαμηλά: μόλις 13% διαθέτει οργανωμένη επιτροπή παρακολούθησης , ενώ 26% δεν διαθέτει καμία επίσημη διαδικασία τεκμηρίωσης.

Ο κ. Κεντούρης υπογράμμισε ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν πως η επόμενη φάση ανάπτυξης του δεύτερου πυλώνα δεν εξαρτάται μόνο από το θεσμικό πλαίσιο αλλά και από την ενημέρωση, την εκπαίδευση, τη διαφάνεια και την ουσιαστική συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων.

Panel III

Η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου της Επαγγελματικής Ασφάλισης

Το τρίτο πάνελ επικεντρώθηκε στην ανάγκη μετάβασης από τη θεσμοθέτηση στην ωρίμανση του δεύτερου πυλώνα.

Οι Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδοςκαι Χαράλαμπος Φύτρος, Β' Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., Αναλογιστής & Χρημ/κός Αναλυτής, Τ.Ε.Α. Johnson & Johnson, ανέδειξαν ότι η ανάπτυξη των Τ.Ε.Α. απαιτεί σταθερό κανονιστικό πλαίσιο, εποπτική αξιοπιστία, οικονομίες κλίμακας, φορητότητα δικαιωμάτων και ενίσχυση της εμπιστοσύνης εργαζομένων και εργοδοτών.Τη συζήτηση συντόνισε ο Ντίνος Σιωμόπουλος, Δημοσιογράφος, Mega TV, Το Βήμα, ot.gr.

Panel IV

Το τέλος της γεωπολιτικής αθωότητας: Η επόμενη μέρα

Το τέταρτο πάνελ του Συνεδρίου μετέφερε τη συζήτηση από το ασφαλιστικό και επενδυτικό περιβάλλον στις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν πλέον άμεσα τις οικονομίες, τις επενδύσεις και τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές αποταμίευσης.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Βουλευτής Α’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Πρόεδρος του U.S. Greece Trade & Investment Council και Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της FORESIGHT, καθώς και ο Ηλίας Λεκκός, ChiefEconomist & Head of Investment Strategy του Ομίλου Πειραιώς. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος και Head of Content της ethosMEDIA, Χρήστος Κώνστας.

Οι συμμετέχοντες ανέλυσαν τη νέα περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τις μεταβολές στις διεθνείς ισορροπίες, τις επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η νέα πραγματικότητα επηρεάζει τη στρατηγική επενδύσεων και τη διαχείριση θεσμικών κεφαλαίων.

Χρηματοοικονομική παιδεία και ο κυπριακός συνταξιοδοτικός τομέας

Ακολούθησε ομιλία του Μάριου Γεωργιάδη, Διευθυντή Θεσμικών Κεφαλαίων και Θεματοφυλακής της Τράπεζας Κύπρου, με θέμα τη χρηματοοικονομική παιδεία και την εξέλιξη του κυπριακού συνταξιοδοτικού τομέα.

Στην παρέμβασή του ανέδειξε τη σημασία της οικονομικής εκπαίδευσης ως βασικής προϋπόθεσης για την ανάπτυξη κουλτούρας αποταμίευσης και τη διαμόρφωση βιώσιμων συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων.

Διεθνείς επενδυτικές προσεγγίσεις και θεσμική διαχείριση

Στη συνέχεια ο Ηλίας Γεωργουλέας, Ιδρυτής του Ομίλου Global Money ManagersLtd και Διευθύνων Σύμβουλος του επενδυτικού ομίλου GlobalGroup SA, παρουσίασε διεθνείς πρακτικές διαχείρισης θεσμικών χαρτοφυλακίων και τη σημασία της διαφοροποίησης επενδυτικών επιλογών σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων.

Panel V

Η Επαγγελματική Ασφάλιση ως εργαλείο προσέλκυσης, ανταμοιβής και κινητροδότησης του ανθρώπινου δυναμικού

Το πέμπτο πάνελ επικεντρώθηκε στον ρόλο των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ως κρίσιμο στοιχείο της σύγχρονης πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού.

Στη συζήτηση συμμετείχαν η Νατάσσα Πασχάλη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου και Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της Eurobank, η Γιάννα Παλιούρα, BusinessPartnering & People Services Director της Alpha Bank και Γενική Γραμματέας του Τ.Ε.Α. Alpha Services and Holdings, η Δροσιά Καρδάση, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της INTERAMERICAN και η Αναστασία Αναστασοπούλου, Επικεφαλής Ανθρωπίνων Πόρων της Accenture Greece και Γενική Γραμματέας του Τ.Ε.Α. Accenture.Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MegaTV, Στέλλα Γκαντώνα.

Οι ομιλήτριες ανέδειξαν ότι οι συνταξιοδοτικές παροχές και συνολικά τα προγράμματα ευημερίας αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ενισχύουν την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τον εργοδότη.

Θεσμική διαχείριση πλούτου και νέες επενδυτικές πρακτικές

Ο Κωνσταντίνος Σπανδωνίδης, FoundingPartner της WWEALTH-E, παρουσίασε τις αρχές του ελβετικού wealthmanagement σε θεσμική εφαρμογή, αναδεικνύοντας πρακτικές διαχείρισης που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Transforming Self-Invested Pensions’ Fund Management

Ακολούθησε η παρέμβαση του Ευάγγελου Ι. Αγγελίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Profile Software, με θέμα τον μετασχηματισμό της διαχείρισης των αυτοδιαχειριζόμενων συνταξιοδοτικών κεφαλαίων μέσα από την τεχνολογία.

Panel VI

Ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός ως κομβικό εργαλείο υλοποίησης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Το έκτο πάνελ ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην ενίσχυση της αποταμίευσης και της επενδυτικής συμμετοχής των πολιτών.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, ο Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) & Πρόεδρος, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.) και ο Βασίλης Παναγιωτίδης, Ανώτερος Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.Συντονιστής ήταν ο Ελευθέριος Νικολάου, Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., Διευθυντής του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. και Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η χρηματοοικονομική γνώση αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Ασφάλισης, τη βελτίωση των αποταμιευτικών επιλογών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

Διεθνής επενδυτική διαχείριση, αποταμίευση και νέες επενδυτικές προσεγγίσεις για το μέλλον των συντάξεων

Στην απογευματινή ενότητα του 7ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26, η συζήτηση μετατοπίστηκε από τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα προς τη διεθνή διαχείριση κεφαλαίων, τον ρόλο της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης και τις νέες επενδυτικές προσεγγίσεις που επηρεάζουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα.

Στην ομιλία του με θέμα «International institutional investment management and pension funds», ο Θεοφάνης Μυλωνάς, Επικεφαλής Wealth Management της Eurobank και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Private Bank Luxembourg, ανέδειξε τη σημασία της επαγγελματικής και θεσμικής διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας και μεταβλητότητας. Η παρέμβασή του επικεντρώθηκε στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία ως μακροπρόθεσμοι επενδυτές, αξιοποιώντας σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης κινδύνου, διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου και διεθνούς κατανομής κεφαλαίων.

Ακολούθησε το Fireside Chat με τίτλο «Ελλάδα 2030: Ανθεκτικότητα, αποταμίευση και το μέλλον των συντάξεων και της ανάπτυξης», με τη συμμετοχή των Παναγιώτη Αντωνόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, Alpha Asset Management A.E.Δ.A.K., Β' Αντιπρόεδρου Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, και Παναγιώτη Καπόπουλου, Chief Economist, Head of Economic Research, Alpha Bank. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις μακροοικονομικές προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας και στη σημασία της ενίσχυσης της αποταμιευτικής κουλτούρας ως προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και επαρκές συνταξιοδοτικό σύστημα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σύνδεση της μακροχρόνιας αποταμίευσης με την επενδυτική κινητοποίηση κεφαλαίων, καθώς και στην ανάγκη δημιουργίας μηχανισμών που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις δημογραφικές και οικονομικές μεταβολές.

Την ενότητα ολοκλήρωσε η ομιλία του Δημήτρη Μπατζή, Head of Southern CEE Countries της Schroders, με θέμα «Private Equity: The missing piece in your portfolio». Στην παρέμβασή του αναδείχθηκε ο ρόλος των εναλλακτικών επενδύσεων και ειδικότερα του private equity ως εργαλείου ενίσχυσης των αποδόσεων και διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων. Υπογραμμίστηκε ότι η ένταξη τέτοιων επενδυτικών επιλογών μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, ιδιαίτερα για θεσμικούς επενδυτές και συνταξιοδοτικά ταμεία που διαθέτουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Η συγκεκριμένη ενότητα ανέδειξε ότι η Επαγγελματική Ασφάλιση δεν περιορίζεται πλέον στη διαχείριση συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων, αλλά εξελίσσεται σε πεδίο στρατηγικής επένδυσης, διεθνούς κεφαλαιακής διαχείρισης και δημιουργίας μακροχρόνιας οικονομικής ανθεκτικότητας.

Panel VII

Η άσκηση επενδυτικής πολιτικής σε περιβάλλον αβεβαιότητας

Το έβδομο πάνελ του Συνεδρίου επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί το νέο διεθνές περιβάλλον για τη διαχείριση θεσμικών κεφαλαίων και στη διαμόρφωση επενδυτικών στρατηγικών που μπορούν να ανταποκριθούν σε συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας και διαρκών μεταβολών.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Γεώργιος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ., Δημήτρης Νταλίπης, Διευθυντής Επενδύσεων της ALPHA TRUST, Ευάγγελος Χαρατσής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Βύρων Κανέλης, Διευθυντής Επενδύσεων Χαρτοφυλακίων Εντολής (DAM) της Εθνικής Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., και Παντελής Παπαγεωργίου, Εταίρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Elikonos Capital Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. Συντονιστής ήταν ο Χρήστος Κώνστας, Δημοσιογράφος, Οικονομικός Αναλυτής και Head of Content της ethosMEDIA.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε ότι το σημερινό επενδυτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα, συχνές γεωπολιτικές αναταράξεις και αυξημένη ανάγκη προσαρμοστικότητας των χαρτοφυλακίων.

Ο Γεώργιος Χρυσικός σημείωσε ότι η διαχείριση επενδύσεων δεν μπορεί πλέον να βασίζεται σε ένα μόνο βασικό σενάριο, αλλά απαιτεί ανάπτυξη πολλαπλών εναλλακτικών εκδοχών και συνεχή αξιολόγηση κινδύνου. Υπογράμμισε τη σημασία της διαφοροποίησης, της ισορροπίας μεταξύ ρευστότητας και εναλλακτικών επενδύσεων καθώς και της συστηματικής εφαρμογής stress tests στα χαρτοφυλάκια.

Ο Δημήτρης Νταλίπης ανέδειξε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, επισημαίνοντας ότι ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας και η συνεχής εισροή κεφαλαίων δημιουργούν σημαντικά πλεονεκτήματα στη διαχείριση επενδύσεων. Τόνισε την ανάγκη μετάβασης από αποσπασματικές προσεγγίσεις σε ένα συνολικό μοντέλο διαχείρισης τύπου total portfolio.

Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Χαρατσής παρουσίασε την εμπειρία διαχείρισης θεσμικού χαρτοφυλακίου του ομίλου Τσάκου, σημειώνοντας ότι η αυξημένη έκθεση σε μετοχικά στοιχεία ενεργητικού αποτέλεσε συνειδητή στρατηγική επιλογή με στόχο την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων.

Ο Βύρων Κανέλης υπογράμμισε ότι η διεθνής οικονομία λειτουργεί πλέον υπό καθεστώς διαδοχικών κρίσεων, γεγονός που απαιτεί διαρκή αναπροσαρμογή στρατηγικών. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις επιδράσεις του πληθωρισμού, στις νέες γεωοικονομικές ισορροπίες και στην ανάγκη εντοπισμού επενδυτικών ευκαιριών τόσο σε επίπεδο κλάδων όσο και επιμέρους επιχειρήσεων.

Ο Παντελής Παπαγεωργίου παρουσίασε την εμπειρία της αγοράς ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), επισημαίνοντας ότι η μακροπρόθεσμη επενδυτική προσέγγιση και η επιλογή εταιρειών με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη επιτρέπουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Κοινό συμπέρασμα του πάνελ αποτέλεσε ότι η αποτελεσματική επενδυτική πολιτική στη νέα εποχή δεν βασίζεται μόνο στην επιδίωξη αποδόσεων, αλλά κυρίως στην ανθεκτικότητα, τη διαφοροποίηση, την ευελιξία και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική διαχείρισης των θεσμικών κεφαλαίων.

Εθνική Τράπεζα και Πυλώνας II

Στηνομιλία του, ο Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, ανέδειξε τη στρατηγική σημασία των επαγγελματικών Ταμείων. Στην ομιλία του επεσήμανε: «Στην Εθνική Τράπεζα αναγνωρίσαμε έγκαιρα τις εξελίξεις και ανταποκριθήκαμε στις προδιαγραφές του δεύτερου πυλώνα. Το Τ.Ε.Α. της Εθνικής Τράπεζας είναι ο καθολικός διάδοχος του Ταμείου Αυτασφάλειας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, του γνωστού ΤΑΠΕΤΕ. Πρόκειται για συνέχεια – όχι για διακοπή. Πρόκειται για μετεξέλιξη, με πλήρη διασφάλιση των κεκτημένων. Είναι σαφές ότι η δημιουργία και η ανάπτυξη σύγχρονων Τ.Ε.Α., όπως το Τ.Ε.Α. ΕΤΕ, δεν αποτελεί απλώς μια οργανωτική αλλαγή, αλλά μια στρατηγική επένδυση στο μέλλον της κοινωνικής προστασίας, ενισχύοντας τόσο την ασφάλεια των εργαζομένων όσο και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι ο θεσμικός εκσυγχρονισμός, όταν συνδυάζεται με κοινωνική ευαισθησία και στρατηγική στόχευση, μπορεί να δημιουργήσει πραγματική αξία — τόσο για τους ανθρώπους όσο και για την οικονομία συνολικά».

Νίκη Κεραμέως: «Η Επαγγελματική Ασφάλιση στο επίκεντρο μιας νέας εθνικής στρατηγικής»

Στην κορύφωσή του, με σαφές μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και με αναφορές στις επερχόμενες μεταρρυθμίσεις για την Επαγγελματική Ασφάλιση, συμμετείχε με Κεντρική Ομιλία στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26 η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Στην παρέμβασή της, η Υπουργός υπενθύμισε ότι ήδη από το περσινό συνέδριο είχε τεθεί ως προτεραιότητα η περαιτέρω ανάπτυξη της Επαγγελματικής Ασφάλισης και σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά πλέον στο επόμενο βήμα μεταρρύθμισης.

«Στο νέο νομοσχέδιο που θα παρουσιάσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, η πρότασή μας αντανακλά την πεποίθηση ότι τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης πρέπει να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι σήμερα η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλή διείσδυση της Επαγγελματικής Ασφάλισης, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία των -προαιρετικής ασφάλισης- Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1% του Ελληνικού Α.Ε.Π., όταν σε χώρες του ΟΟΣΑ με ώριμα και ανεπτυγμένα συστήματα δεύτερου πυλώνα το αντίστοιχο ποσοστό κατά μέσο όρο προσεγγίζει το 50%, ενώ υπάρχουν χώρες που το ποσοστό αυτό φτάνει ακόμα και στο 120% του Α.Ε.Π. τους.

Όπως τόνισε, η συζήτηση που εξελίσσεται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο γύρω από την αύξηση των αποταμιεύσεων και την κινητοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα.

«Σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη μία μεγάλη συζήτηση για το πώς θα αυξηθούν οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις. Σε αυτό το σημείο η Επαγγελματική Ασφάλιση αποτελεί απάντηση – δημιουργεί λύσεις», σημείωσε.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η ενίσχυση του πρώτου πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης παραμένει σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα, επισημαίνοντας όμως ότι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος απαιτεί και την ουσιαστική ανάπτυξη συμπληρωματικών πυλώνων.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις του νέου θεσμικού πλαισίου για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης:

Μεγαλύτερη ευελιξία και απλοποίηση διαδικασιών , ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να μπορούν να συμμετέχουν στα νέα Ανοιχτά Τ.Ε.Α. , τα οποία θα λειτουργούν ως ταμεία–ομπρέλα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ενίσχυση της ελκυστικότητας του θεσμού , με παρεμβάσεις που λαμβάνουν υπόψη την ηλικία και όχι αποκλειστικά τα έτη ασφάλισης, αλλά και με τη δυνατότητα παροχής προγραμμάτων υγείας από τα Τ.Ε.Α. .

Ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων , μέσω πλήρους φορητότητας δικαιωμάτων και δυνατότητας μεταφοράς συνταξιοδοτικών προγραμμάτων μεταξύ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ομαδικών Ασφαλιστικών Προϊόντων Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ενημέρωσης των πολιτών γύρω από τη λειτουργία των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων.

«Η πρώτη μάχη είναι να περάσουμε το μήνυμα της σπουδαιότητας των συμπληρωματικών πυλώνων ασφάλισης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Υπουργός υπογράμμισε ότι η Επαγγελματική Ασφάλιση δεν αφορά μόνο το ασφαλιστικό σύστημα αλλά συνολικά την ποιότητα ζωής των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

«Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία ισχυροποίησης του 2ου πυλώνα ασφάλισης και θα εργαστούμε με συνέπεια προς αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε, καλώντας την Ελληνική Ένωση ΤαμείωνΕπαγγελματικής Ασφάλισης να συμβάλει ενεργά τόσο στη διαμόρφωση του νέου πλαισίου όσο και στην αποτελεσματική επικοινωνία του προς την κοινωνία.

Το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης – #ocin26 επιβεβαίωσε ότι η Επαγγελματική Ασφάλιση δεν αποτελεί πλέον μια συμπληρωματική συζήτηση για το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά κρίσιμο πυλώνα για τη συνταξιοδοτική επάρκεια, τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση, την επενδυτική κινητοποίηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.