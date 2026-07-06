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Δούκας: Η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά με το «#DoItLikeAthens»
Αυτοδιοίκηση
12:40 - 06 Ιουλ 2026

Δούκας: Η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά με το «#DoItLikeAthens»

Reporter.gr Newsroom
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Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρθηκε, μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, στη συμμετοχή του στο Συμπόσιο της Σύμης, περιγράφοντας μια ανοιχτή συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου γύρω από κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες πόλεις.

Όπως επισήμανε, στο επίκεντρο βρέθηκαν «η δημοκρατική ανθεκτικότητα και η διεθνής συνεργασία, η ενεργειακή μετάβαση και η διακυβέρνηση για το κλίμα, καθώς και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός από την οπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο κ. Δούκας σημείωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο «οι πολίτες, τα κοινωνικά κινήματα και οι υπεύθυνοι φορείς της τοπικής και εθνικής διακυβέρνησης μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους», προκειμένου να διαμορφωθεί, όπως ανέφερε, μια «Συμμαχία των υπεύθυνων».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ότι «η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά», προσθέτοντας πως η πρωτοβουλία #DoItLikeAthens εξελίσσεται σε «ένα διεθνές μήνυμα για μια βιώσιμη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς αστική ανάπτυξη».

Η ανάρτηση Δούκα

Επανασχεδιάζοντας την Αθήνα: Αστικές και θεσμικές πρωτοβουλίες

Στο Συμπόσιο της Σύμης είχαμε μαζί με τον George A. Papandreou μια ανοιχτή συζήτηση, αναζητώντας λύσεις για μια σειρά αλληλένδετων θεμάτων: τη δημοκρατική ανθεκτικότητα και τη διεθνή συνεργασία, την ενεργειακή μετάβαση και τη διακυβέρνηση για το κλίμα, καθώς και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό από την οπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εξετάσαμε πώς οι πολίτες, τα κοινωνικά κινήματα και οι υπεύθυνοι φορείς της τοπικής και εθνικής διακυβέρνησης μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, συγκροτώντας μια «Συμμαχία των υπεύθυνων».

Η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά, μετατρέποντας το #DoItLikeAthens σε ένα διεθνές μήνυμα για μια βιώσιμη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς αστική ανάπτυξη.

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