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ΔΕΗ Fiber: Επεκτείνεται σε 15 νέες περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
16:18 - 23 Ιουλ 2026

ΔΕΗ Fiber: Επεκτείνεται σε 15 νέες περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom
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Το ΔΕΗ Fiber συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς την επέκτασή του, προσθέτοντας ακόμη 15 περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη και διευρύνοντας την πρόσβαση σε internet 100% οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) για ακόμη περισσότερα νοικοκυριά.

Με τη νέα επέκταση, το ΔΕΗ Fiber είναι πλέον διαθέσιμο στους Αγίους Αναργύρους, τον Άλιμο, τις Αχαρνές, το Ελληνικό, τα Καλύβια Θωρικού, το Καματερό, την Κερατέα, το Κορωπί, τη Λαυρεωτική, τον Μαραθώνα, το Παλαιό Φάληρο, καθώς και στον Άγιο Παύλο, την Ευκαρπία, τη Σταυρούπολη και το Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας εγγυημένες ταχύτητες έως 2,5 Gbps και δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας.

Παράλληλα, το δίκτυο FTTH της ΔΕΗ FiberGrid συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς. Πλέον, πάνω από 1,3 εκατ. νοικοκυριά είναι έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service), ενώ το αποτύπωμα του δικτύου φτάνει τα 2,05 εκατ. (homes passed), ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε ολοένα και περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά, το ΔΕΗ Fiber είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες περιοχές:

  • Αττική: Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Αμαρούσιο, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Παλλήνη, Παπάγου, Χολαργός, Περιστέρι, Φιλοθέη, Ψυχικό, Χαλάνδρι, Νίκαια, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Γέρακας, Αιγάλεω, Πικέρμι, Αγία Βαρβάρα, Νέα Ερυθραία, Γλυκά Νερά, Σπάτα, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Δραπετσώνα, Ίλιον, Εκάλη, Ανθούσα, Διόνυσος, Πεντέλη, Αργυρούπολη, Πετρούπολη, Νέα Μάκρη, Μαρκόπουλο, Σαλαμίνα, Παιανία, Καλλιθέα, Άγιοι Ανάργυροι, Άλιμος, Αχαρνές, Ελληνικό, Καλύβια Θωρικού, Καματερό, Κερατέα, Κορωπί, Λαυρεωτική, Μαραθώνας και Παλαιό Φάληρο (νέες περιοχές)
  • Θεσσαλονίκη: Εύοσμος, Ελευθέριο-Κορδελιό, Πεύκα, Άγιος Παύλος, Ευκαρπία, Σταυρούπολη και Ωραιόκαστρο (νέες περιοχές)
  • Βόρεια Ελλάδα: Βέροια, Κοζάνη
  • Πελοπόννησος: Κόρινθος, Μεγαλόπολη
  • Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία: Τρίκαλα

Το ΔΕΗ Fiber είναι πλέον άμεσα διαθέσιμο σε περισσότερα από 1,3 εκατ. νοικοκυριά πανελλαδικά, ενώ η εμπορική του διάθεση επεκτείνεται συνεχώς σε νέες πόλεις και γειτονιές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα και να δηλώσουν ενδιαφέρον για την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, τηλεφωνικά στο 13870 ή σε επιλεγμένα καταστήματα ΔΕΗ.

Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, από €17,90 τον μήνα, δωρεάν εγκατάσταση και πλέον με δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας

Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία πρωτοποριακά internet only προγράμματα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Όλα τα προγράμματα βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) και προσφέρουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες και προσιτές τιμές για όλους χωρίς ψιλά γράμματα ή κρυφές χρεώσεις.

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Παράλληλα, οι συνδρομητές μπορούν να προσθέσουν προαιρετικά υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, διαμορφώνοντας το σχήμα επικοινωνίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

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Με τρεις ξεκάθαρες επιλογές internet και τη δυνατότητα προσθήκης υπηρεσιών φωνής, το ΔΕΗ Fiber προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας που συνδυάζει υψηλές ταχύτητες, ευελιξία και ανταγωνιστικές τιμές.

ΔΕΗ FiberGrid: Το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα

Το δίκτυο 100% οπτικών ινών (FTTH) της ΔΕΗ FiberGrid έχει πλέον φτάσει σε 2,05 εκατ. νοικοκυριά (homes passed), εκ των οποίων πάνω από 1,3 εκατ. είναι ήδη διαθέσιμα για άμεση σύνδεση (ready for service). Η θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ έχει αναπτύξει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, καταγράφοντας μία από τις ταχύτερες αναπτύξεις δικτύου FTTH στη χώρα και επεκτείνοντας σταθερά την πρόσβαση σε συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Με παρουσία σε περισσότερες από 100 περιοχές (διαθέσιμες και υπό κατασκευή), η ανάπτυξη του δικτύου συνεχίζεται με στόχο να φτάσει τα 3,8 εκατ. νοικοκυριά έως το 2028, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών FTTH σε νέες πόλεις, δήμους και γειτονιές.

Το δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid βασίζεται σε αρχιτεκτονική 100% οπτικής ίνας από άκρη σε άκρη, υποστηρίζοντας ταχύτητες έως 10 Gbps και προσφέροντας υψηλή αξιοπιστία και δυνατότητα μελλοντικής επεκτασιμότητας ώστε να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας.

Σε επίπεδο χονδρικής, η ΔΕΗ FiberGrid διαθέτει υπηρεσίες bitstream με ταχύτητες έως 2,5 Gbps, καθώς και υπηρεσίες dark fiber, παρέχοντας στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις στους τελικούς πελάτες τους.

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