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Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά παρουσία Μητσοτάκη
Πολιτική
10:18 - 27 Αυγ 2026

Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά παρουσία Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα (Πέμπτη, 27/8) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς Καλαμαριά να είναι στην κορυφή της ημερήσιας ατζέντας του.  

Η τελετή παράδοσης της επέκτασης, στην οποία παρίσταται ο πρωθυπουργός, ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό. Με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να δώσει εκ νέου έμφαση στο μήνυμα της κυβέρνησης «το είπαμε, το κάναμε», αλλά και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για τα μεγάλα έργα της πόλης.

Με την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά ανοίγει πλέον εντονότερα η συζήτηση για το επόμενο μεγάλο βήμα του Μετρό και συγκεκριμένα την επέκτασή του προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Με την επέκταση του Μετρό ενισχύεται το υφιστάμενο δίκτυο και εντάσσοντας έναν νέο κλάδο στη βασική γραμμή «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία – Αμαξοστάσιο Πυλαίας».

Η νέα επέκταση περιλαμβάνει πέντε σταθμούς, «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», και προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο δίκτυο. Ο νέος κλάδος ξεκινά μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου», με τους συρμούς να κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», σε αναλογία περίπου δύο προς ένα.

Η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου, επιτρέποντας την ενιαία διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών σε ολόκληρο το δίκτυο.

Συχνότερα δρομολόγια στο κοινό τμήμα

Με την έναρξη των εμπορικών δρομολογίων, η συχνότητα των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, από τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» έως την «25ης Μαρτίου», θα διαμορφωθεί αρχικά περίπου στα τρία λεπτά.

Στο νέο τμήμα προς την Καλαμαριά, οι επιβάτες θα βλέπουν έναν συρμό κατά μέσο όρο κάθε 4,5 λεπτά. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να διατηρηθεί η ομαλή ροή των δρομολογίων, παρά την προσθήκη του δεύτερου κλάδου στο δίκτυο.

Η συνολική διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» εκτιμάται ότι θα διαρκεί περίπου 24 έως 26 λεπτά. Ο ακριβής χρόνος θα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα εναλλάσσονται οι συρμοί μεταξύ των δύο κλάδων.

Για όσους μετακινούνται από την Καλαμαριά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο χρόνος ταξιδιού αναμένεται να είναι κάτω από 20 λεπτά, δημιουργώντας μια νέα, ταχύτερη επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Στις 15.00 ανοίγει για το κοινό

Μετά την ολοκλήρωση των εγκαινίων, η εμπορική λειτουργία της επέκτασης θα ξεκινήσει στις 15.00, όταν οι πέντε νέοι σταθμοί θα ανοίξουν τις πύλες τους για το επιβατικό κοινό.

Η επέκταση προς την Καλαμαριά αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς συνδέει μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης και το υπόλοιπο δίκτυο.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, χαρακτήρισε τη σημερινή εξέλιξη σημαντική ευκαιρία για την περιοχή, δηλώνοντας ότι «ανοίγει για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία ένα σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας».

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