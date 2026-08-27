ΟΛΠ: Ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις και επέκταση στα logistics με νέο καταστατικό

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε σήμερα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με τη συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 81,78% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διευκρινίστηκε ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση των συγκεκριμένων άρθρων ώστε το Καταστατικό να είναι σε ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές, τη στρατηγική εξέλιξη των τομέων των λιμένων, της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και των υποδομών, καθώς και τους μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ποσοστό 99,94%, τις σχετικές τροποποιήσεις.

Στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Han Chao επισήμανε:

«Σε συνέχεια της σταθερά ανοδικής πορείας της ΟΛΠ Α.Ε., προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού μας, με στόχο να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΟΛΠ Α.Ε. και την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Εταιρείας.

Κεντρικός μας στόχος παραμένει η προώθηση των επενδύσεων και των έργων που προβλέπονται και έχουν εγκριθεί με το Master Plan.

Η δυνατότητα σύστασης θυγατρικής Εταιρείας συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), ενός τομέα ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της Εταιρείας.

Παράλληλα, οι προβλέψεις που αφορούν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν αφορούν κάποιο συγκεκριμένο έργο ή επενδυτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή.

Δημιουργούν ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέψει στην Εταιρεία να αξιολογεί ευκαιρίες συμβατές με τη στρατηγική και τους μακροπρόθεσμους στόχους της.

Η σημερινή τροποποίηση του Καταστατικού αποτελεί, επομένως, ένα ακόμη βήμα που ενισχύει τη δυνατότητά μας να σχεδιάζουμε και να επενδύουμε με μακροπρόθεσμη προοπτική, προς όφελος της Εταιρείας, των μετόχων και της ελληνικής οικονομίας.»