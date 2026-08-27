ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΛΠ: Ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις και επέκταση στα logistics με νέο καταστατικό
Ναυτιλία
14:30 - 27 Αυγ 2026

ΟΛΠ: Ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις και επέκταση στα logistics με νέο καταστατικό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε σήμερα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με τη συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 81,78% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διευκρινίστηκε ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση των συγκεκριμένων άρθρων ώστε το Καταστατικό να είναι σε ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές, τη στρατηγική εξέλιξη των τομέων των λιμένων, της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και των υποδομών, καθώς και τους μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ποσοστό 99,94%, τις σχετικές τροποποιήσεις.

Στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Han Chao επισήμανε:

«Σε συνέχεια της σταθερά ανοδικής πορείας της ΟΛΠ Α.Ε., προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού μας, με στόχο να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΟΛΠ Α.Ε. και την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Εταιρείας.

Κεντρικός μας στόχος παραμένει η προώθηση των επενδύσεων και των έργων που προβλέπονται και έχουν εγκριθεί με το Master Plan.

Η δυνατότητα σύστασης θυγατρικής Εταιρείας συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), ενός τομέα ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της Εταιρείας.

Παράλληλα, οι προβλέψεις που αφορούν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν αφορούν κάποιο συγκεκριμένο έργο ή επενδυτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή.

Δημιουργούν ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέψει στην Εταιρεία να αξιολογεί ευκαιρίες συμβατές με τη στρατηγική και τους μακροπρόθεσμους στόχους της.

Η σημερινή τροποποίηση του Καταστατικού αποτελεί, επομένως, ένα ακόμη βήμα που ενισχύει τη δυνατότητά μας να σχεδιάζουμε και να επενδύουμε με μακροπρόθεσμη προοπτική, προς όφελος της Εταιρείας, των μετόχων και της ελληνικής οικονομίας.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ουκρανία: Πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Ρωσία το Σεπτέμβριο
Ειδήσεις

Ουκρανία: Πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Ρωσία το Σεπτέμβριο

Η νέα γεωγραφία των containers αποκαλύπτει τους κερδισμένους και τους χαμένους του 2026
Business Facts

Η νέα γεωγραφία των containers αποκαλύπτει τους κερδισμένους και τους χαμένους του 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά παρουσία Μητσοτάκη
Πολιτική

Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά παρουσία Μητσοτάκη

Μετρό Θεσσαλονίκης: 60.000 επιβάτες την ημέρα θα εξυπηρετεί από αύριο 27/8 η επέκταση προς Καλαμαριά
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: 60.000 επιβάτες την ημέρα θα εξυπηρετεί από αύριο 27/8 η επέκταση προς Καλαμαριά

ΟΛΠ: Διορισμός Ειδικού Διαπραγματευτή από Euronext Athens
Ανακοινώσεις

ΟΛΠ: Διορισμός Ειδικού Διαπραγματευτή από Euronext Athens

Nvidia: Η Morgan Stanley βλέπει πιστωτικό κίνδυνο $200 δισ. από την έκρηξη της AI
Επιχειρήσεις

Nvidia: Η Morgan Stanley βλέπει πιστωτικό κίνδυνο $200 δισ. από την έκρηξη της AI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/08/2026 - 16:05

Σπίρτζης: Προσφεύγει στο ΕΔΔΑ για το σκάνδαλο των υποκλοπών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/08/2026 - 16:01

30 χρόνια Skoda Octavia: τρεις δεκαετίες για ένα εμβληματικό μοντέλο

Πολιτική
27/08/2026 - 16:00

Νέα κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την Ακρίτα: «Πυρά» Μαρινάκη, σκληρή απάντηση Τσουκαλά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/08/2026 - 15:46

Αττική: Εκτός λειτουργίας η τηλεματική των λεωφορείων - Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Πολιτική
27/08/2026 - 15:40

Τσάφος κατά τροπολογίας ΠΑΣΟΚ για τον λιγνίτη: Η φθηνή ενέργεια δεν νομοθετείται

Οικονομία
27/08/2026 - 15:29

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: €4,77 δισ. στην Ελλάδα για ενεργειακή αναβάθμιση, κοινωνική κατοικία και ηλεκτροκίνηση

Πολιτική
27/08/2026 - 15:21

Χατζηδάκης: Ξεκινούν έργα 5,3 δισ. για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές

Πολιτική
27/08/2026 - 15:10

Τσουκαλάς: Μόνιμη καθημερινότητα η ακρίβεια στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 14:59

Protergia Student Plan: Η ενέργεια που ταιριάζει στη νέα φοιτητική ζωή!

Πολιτική
27/08/2026 - 14:53

Ελληνοτουρκικά: Οι διεκδικήσεις της Άγκυρας και η «κόκκινη γραμμή» για το καλώδιο

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:44

Στο ΙΤΕ ο ελληνικός δορυφορικός σταθμός του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων

Πολιτική
27/08/2026 - 14:40

Κεραμέως: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η κοινωνική ασφάλιση και η διαρκής ενίσχυσή της

Ναυτιλία
27/08/2026 - 14:30

ΟΛΠ: Ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις και επέκταση στα logistics με νέο καταστατικό

Business Facts
27/08/2026 - 14:25

Η νέα γεωγραφία των containers αποκαλύπτει τους κερδισμένους και τους χαμένους του 2026

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:15

Ουκρανία: Πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Ρωσία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
27/08/2026 - 14:01

«Γύρισε» σε αρνητικό πρόσημο η τραπεζική χρηματοδότηση τον Ιούλιο

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:00

Politico: Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες επαναφέρουν στο τραπέζι τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Πολιτική
27/08/2026 - 13:55

Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα ευθύνης, συνέπειας και σοβαρότητας

Πολιτική
27/08/2026 - 13:42

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Γεροβασίλη και Κασιμάτη με κάθε επισημότητα

Εμπορεύματα
27/08/2026 - 13:34

Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Στα $87 το Brent

Πολιτική
27/08/2026 - 13:12

Τουρκία: «Πρόκληση» η εγκατάσταση βάσης drone στη Ρόδο – Θετική η μεταφορά των Patriot στην Κρήτη

Πολιτική
27/08/2026 - 13:04

ΠΑΣΟΚ για Μετρό Καλαμαριάς: Ένα σημαντικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη – Απαντήσεις στα ανοιχτά ζητήματα

Νομίσματα
27/08/2026 - 12:56

Bitcoin: Πλησιάζει εκ νέου την αντίσταση των $80.000 μετά το χθεσινό χαμηλό

Ναυτιλία
27/08/2026 - 12:49

Έλληνες πλοιοκτήτες: Νέο κύμα επενδύσεων στα πλοία, με φόντο την κρίση του Ορμούζ

Ειδήσεις
27/08/2026 - 12:45

Γαλλία: Η δημοσιονομική «βόμβα» που απειλεί να επισκιάσει τις εκλογές

Ειδήσεις
27/08/2026 - 12:41

ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 42.000 τόνοι αλιευμάτων στην Ελλάδα το 2025 - Στα €166,6 εκατ. η αξία της παραγωγής

Ανεμοδείκτης
27/08/2026 - 12:26

Δημογραφικό και σχολεία: Η ματαιότητα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/08/2026 - 12:15

AKTOR: παρέδωσε την επέκταση Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Κράτος

Ειδήσεις
27/08/2026 - 12:11

Η μάχη των €2 τρισ.: Ευρωπαϊκό μπλοκ των «φειδωλών» στον Νότο

Ναυτιλία
27/08/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Ενισχύθηκε κατά 1,7% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούνιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ