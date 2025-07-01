ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Νέα συνεργασία Klarna – Ferryhopper για ευέλικτες πληρωμές σε ακτοπλοϊκά
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13:53 - 01 Ιουλ 2025

Νέα συνεργασία Klarna – Ferryhopper για ευέλικτες πληρωμές σε ακτοπλοϊκά

Reporter.gr Newsroom
Η Klarna ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα μέσα από τη νέα συνεργασία με την εταιρεία κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων Ferryhopper.

Οι ταξιδιώτες από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Βέλγιο και Φινλανδία μπορούν πλέον να κλείνουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω του Ferryhopper επιλέγοντας τις έξυπνες λύσεις πληρωμής της Klarna, όπως το «Pay in 3» με πληρωμή σε 3 άτοκες δόσεις – φέρνοντας μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση στο ταξίδι τους.

Ο Ηλίας Πίτσαβος, επικεφαλής της Klarna στην Ελλάδα, δήλωσε: «Ταξίδι σημαίνει ελευθερία – και αυτό ακριβώς προσφέρει η Klarna στους ταξιδιώτες της Ferryhopper. Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε τις άτοκες ευέλικτες λύσεις πληρωμών μας σε μια από τις πιο δυναμικές ταξιδιωτικές πλατφόρμες. Με τη συνεργασία με το Ferryhopper επεκτεινόμαστε ακόμα περισσότερο σε έναν πολύ σημαντικό κλάδο για την ελληνική οικονομία, ώστε να προσφέρουμε στους καταναλωτές μεγαλύτερη ευελιξία πληρωμών όσον αφορά τον προγραμματισμό και προϋπολογισμό για τα ταξίδια τους».

Ο Χρηστος Σπαθαράκης, CEO του Ferryhopper, ανέφερε: «Με τις λύσεις πληρωμών της Klarna, δίνουμε στους πελάτες μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έναν ακόμα λόγο να επιλέξουν Ferryhopper: περισσότερη ευκολία και απόλυτος έλεγχος στο πώς και πότε πληρώνουν».

Το Ferryhopper και η Klarna διευκολύνουν την οργάνωση και τον προϋπολογισμό του ταξιδιού προσφέροντας πρόσβαση σε περισσότερους από 500 ελληνικούς και διεθνείς προορισμούς σε 33 χώρες με λίγα μόνο κλικ, με τη δυνατότητα επιμερισμού του κόστους του ταξιδιού σε άτοκες δόσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ