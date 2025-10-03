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Με τη συνδρομή του ΥΠΕΘΟ η μεταρρύθμιση στην τουριστική εκπαίδευση
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15:51 - 03 Οκτ 2025

Με τη συνδρομή του ΥΠΕΘΟ η μεταρρύθμιση στην τουριστική εκπαίδευση

Reporter.gr Newsroom
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Τη σημαντική μεταρρύθμιση του υπουργείου Τουρισμού για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών κτιρίων, στηρίζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/10) συνάντηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, με αντικείμενο την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο αξιοποίησης των ακινήτων της τουριστικής εκπαίδευσης μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τρόποι αξιοποίησης κτιρίων και εγκαταστάσεων που ανήκουν στη δημόσια περιουσία, με στόχο την ενίσχυση της ποιοτικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού και των τοπικών κοινωνιών.

Αναβάθμιση Τουριστικής Εκπαίδευσης

Η μεταρρύθμιση του υπουργείου Τουρισμού προβλέπει την αναβίωση του μοντέλου ξενοδοχείου -εκπαιδευτηρίου, με σύγχρονα εργαλεία και μέσα, αξιοποιώντας τις ΣΔΙΤ και τα κτίρια εκπαιδευτικών μονάδων που διαθέτουν άδεια ξενοδοχειακής δόμησης.

Η πρωτοβουλία, την οποία ανακοίνωσε πρόσφατα η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, περιλαμβάνει:

  • Τη μίσθωση εκπαιδευτικών κτιρίων με άδεια ξενοδοχειακής δόμησης μέσω διεθνών διαγωνισμών, διάρκειας έως 99 έτη.
  • Την υποχρέωση εκσυγχρονισμού, ενεργειακής αναβάθμισης και διατήρησης υψηλών προδιαγραφών λειτουργίας.
  • Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Τη θωράκιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της τουριστικής εκπαίδευσης, με το υπουργείο Τουρισμού να διατηρεί την ευθύνη λειτουργίας και του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Με το νέο πλαίσιο προωθείται η δημιουργία ολοκληρωμένων μοντέλων συνύπαρξης ξενοδοχείων και εκπαιδευτικών μονάδων, εμπνευσμένων από το ελβετικό παράδειγμα. Οι μισθώσεις θα συνοδεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις αναβάθμισης των κτιρίων, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η πρωτοβουλία αφορά τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) σε Ανάβυσσο, Περαία και Ηράκλειο (Κοκκίνη Χάνι).

Με την πρωτοβουλία αυτή επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης με σύγχρονες υποδομές και πρακτική άσκηση υψηλού επιπέδου και η αποτελεσματική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, με όρους βιωσιμότητας, διαφάνειας και δημόσιου συμφέροντος.

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