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Πιερρακάκης: «Ο κουμπαράς» για τη νέα γενιά ήρθε για να μείνει – Πρόσθετα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος
Οικονομία
16:33 - 08 Σεπ 2026

Πιερρακάκης: «Ο κουμπαράς» για τη νέα γενιά ήρθε για να μείνει – Πρόσθετα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος

Reporter.gr Newsroom
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Τη διαβεβαίωση ότι ο «κουμπαράς» για τη νέα γενιά αποτελεί μια μόνιμη πολιτική, ενώ παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων στο μέλλον, έδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για τον «κουμπαρά» της νέας γενιάς, επισημαίνοντας ότι η οικογένεια θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το επενδυτικό προϊόν στο οποίο θα τοποθετείται, μέσω της τράπεζας, το σχετικό ποσό.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, η κρατική συνεισφορά θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του πληθωρισμού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl9oya24afgx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μέτρα μέχρι το 2030

Αναφερόμενος στο συνολικό πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο υπουργός υποστήριξε ότι στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η εφαρμογή κριτηρίων δικαιοσύνης και η αποφυγή μεταφοράς του δημοσιονομικού βάρους στις επόμενες γενιές.

Ειδικά για την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, σημείωσε ότι για ορισμένους δικαιούχους το ποσό αντιστοιχεί ουσιαστικά σε «13η σύνταξη».

Για το ηλικιακό όριο των 65 ετών, ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι η επιλογή συνδέεται με την εκτίμηση πως για τους μεγαλύτερους σε ηλικία είναι, κατά κανόνα, δυσκολότερη η παραμονή ή η επιστροφή στην εργασία σε σχέση με νεότερες ηλικίες. Παράλληλα, επισήμανε ότι έχουν προβλεφθεί και άλλες παρεμβάσεις που διευρύνουν την περίμετρο των δικαιούχων.

Ο υπουργός υπογράμμισε, μάλιστα, ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί εντάσσονται σε έναν σχεδιασμό με ορίζοντα έως το 2030.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl9pa72hdpep?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Με τα σημερινά δεδομένα, τα μέτρα είναι αυτά

Ερωτηθείς εάν το συγκεκριμένο πακέτο θα είναι και το τελευταίο έως τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι, «με τα σημερινά δεδομένα», αυτά είναι τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν προαναγγέλλει την ύπαρξη επιπλέον δημοσιονομικού χώρου για νέες παρεμβάσεις, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να μεταβληθούν τα οικονομικά δεδομένα τους επόμενους μήνες και να δημιουργηθεί περιθώριο για νέες παρεμβάσεις, ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιολογεί κάθε φορά τις συνθήκες που επικρατούν.

Όπως εξήγησε, σε περίπτωση που αλλάξουν σημαντικά τα δεδομένα της οικονομίας, θα πρέπει να επανεκτιμηθούν οι ανάγκες και οι διαθέσιμες δυνατότητες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ενδεχόμενο μιας κρίσης, επισημαίνοντας ότι το κράτος πρέπει να διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρείες για να μπορεί να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες καταστάσεις.

«Πρέπει το κράτος να έχει εφεδρείες», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα η κυβέρνηση είτε διαθέτει είτε μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες εφεδρείες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl9ptwjncfy9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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