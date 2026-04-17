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Κεφαλογιάννη: Ανάγκη ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού ετοιμότητας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21:19 - 17 Απρ 2026

Κεφαλογιάννη: Ανάγκη ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού ετοιμότητας

Reporter.gr Newsroom
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Στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 16 και 17 Απριλίου στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., συμμετείχε η Ελλάδα με επικεφαλής την Υπουργό Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη ενώ στις εργασίες έλαβε μέρος και η Υφυπουργός Τουρισμού κα Άννα Καραμανλή.  

Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχε ο Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Κεντρικά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν η σχεδιαζόμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού και η ενίσχυση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων ως πυλώνες του τουριστικού κλάδου, καθώς και οι σύγχρονες προκλήσεις για τον τουρισμό, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και οι εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία.

Η Υπουργός και η Υφυπουργός Τουρισμού εξέφρασαν προς τον Υφυπουργό Τουρισμού της Κύπρου κ. Κώστα Κουμή την υποστήριξη της Ελλάδας στον δοκιμαζόμενο, κατά την τρέχουσα περίοδο, τουριστικό τομέα της Κύπρου ο οποίος αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής ευημερίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας και κοινωνικής ανάπτυξης, συνεισφέροντας ουσιαστικά στο ΑΕΠ της χώρας.

Στη τοποθέτησή της η Υπουργός κα Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η Κύπρος, από κοινού με τη χώρα μας, αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην εγγύς και ευρύτερη περιοχή. Όπως υπογράμμισε, σε μία περίοδο κατά την οποία η ανθεκτικότητα του τουριστικού τομέα δοκιμάζεται, η πραγματοποίηση του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Τουρισμού με ευρεία συμμετοχή εκπροσώπων των κρατών-μελών της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναδεικνύει στην πράξη την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και υποστήριξη προς ένα κράτος-μέλος της.

Στη συνέχεια, η Υπουργός τόνισε ότι Ελλάδα στηρίζει ενεργά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό.

Μέσα από την εθνική της πολιτική, η χώρα μας προωθεί ήδη τη μετάβαση προς ένα πιο ανθεκτικό, βιώσιμο και ποιοτικό τουριστικό μοντέλο, υλοποιώντας μια στρατηγική που στοχεύει στην ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής προστασίας και ευημερίας των τοπικών κοινωνιών.

Εργάζεται για τη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη την επικράτεια και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου μέσω της ανάδειξης λιγότερο γνωστών προορισμών και της ενίσχυση εμπειριών και μορφών τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως ο ορεινός και ο χειμερινός τουρισμός, ο αγροτουρισμός και ο γαστρονομικός τουρισμός.

Παράλληλα, επενδύει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία προβολής και διαχείρισης προορισμών.

Κατά τη συζήτηση, η Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της αποδοτικής αξιοποίησης στατιστικών δεδομένων και δεικτών για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στον τουρισμό με ενεργό ρόλο των τοπικών κοινωνιών.

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων διεθνών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, που αναδεικνύουν την ευαλωτότητα του τουρισμού σε εξωγενείς κρίσεις, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του τομέα μέσω της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού ετοιμότητας και συντονισμού για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό.

Παράλληλα, η υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα προτείνει να αποκτήσει τυπικό χαρακτήρα η άτυπη συνάντηση Υπουργών Τουρισμού, και υποστηρίζει την πρόβλεψη ειδικού, αυτόνομου προϋπολογισμού, για την υλοποίηση της νέας Στρατηγικής της Ε.Ε. για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού τουριστικού οικοσυστήματος και βρίσκονται στο επίκεντρο των κοινών προσπαθειών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας του τομέα.

Επισήμανε, επίσης, τη σημασία της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων για τον Τουρισμό (European Tourism Data Space), ο οποίος θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις την πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα, δείκτες βιωσιμότητας και αναλύσεις επισκεψιμότητας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Τόνισε τέλος ότι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης των ΜμΕ με πόρους και εργαλεία για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών.

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