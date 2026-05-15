Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα σήμερα είναι δυναμικός προορισμός city break

Το πάνελ διεξήχθη στο πλαίσιο του 1ου Συνέδριου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αθήνα, με θέμα οι «Καινοτόμες Πρακτικές και ‘’Έξυπνες’’ Λύσεις», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Συμμετέχοντες επίσης, ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Δημήτρης Πτωχός και η Πρόεδρος του ΙΤΕΠ (Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων) κα Χριστίνα Τετράδη, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Δημήτρης Τάκης.

Κατά την τοποθέτησή της, η κα Κεφαλογιάννη ανέδειξε τη σημασία της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης με όρους βιωσιμότητας, καθώς αυτό στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και προστατεύει τους προορισμούς.

Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, η Υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της δραστηριότητας, ενώ αντίστοιχη κατεύθυνση ενσωματώνεται και στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό.

Πρόσθεσε επίσης ότι το Υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη θέσει σε ισχύ λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ βρίσκεται σε εφαρμογή η αναστολή νέων εγγραφών στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής σε κεντρικές συνοικίες της Αθήνας.

Ειδική αναφορά έκανε στην περιοχή της Πλάκας, υπενθυμίζοντας ότι από το 1993 ισχύει ειδικό Προεδρικό Διάταγμα προστασίας της περιοχής, το οποίο καθορίζει τη φυσιογνωμία και τη μελλοντική εξέλιξή της.

Στόχος μας ο βιώσιμος και ανθεκτικός τουρισμός

«Στόχος μας είναι το όφελος του ελληνικού τουρισμού να διαχέεται δίκαια και ανταποδοτικά σε ολόκληρη την Ελλάδα» τόνισε η Υπουργός Τουρισμού στην παρέμβασή της.

Επίσης, υπογράμμισε ότι ένας προορισμός είναι πραγματικά ελκυστικός όταν είναι πρωτίστως βιώσιμος για τους κατοίκους του, τονίζοντας ότι η ποιότητα ζωής των πολιτών συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας.

Αναφερόμενη στη συζήτηση γύρω από τον "υπερτουρισμό", τόνισε ότι απαιτείται τεκμηριωμένη προσέγγιση με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των τουριστικών ροών και την ενίσχυση των υποδομών.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, το οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο εργαλείο για έναν οργανωμένο και βιώσιμο χωρικό σχεδιασμό, με βάση τις πραγματικές δυνατότητες κάθε περιοχής.

Τόνισε ότι στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η χωρική και χρονική κατανομή της επισκεψιμότητας σε ολόκληρη την επικράτεια, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Υπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι κομβικό στοιχείο αυτής της πολιτικής αποτελεί η κατηγοριοποίηση των περιοχών με βάση την ένταση του τουριστικού φαινομένου, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των τουριστικών κλινών σε σχέση με την έκταση και τον μόνιμο πληθυσμό κάθε Δημοτικής Ενότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κανόνες και οι περιορισμοί που εισάγονται αποσκοπούν στην προστασία των ήδη ανεπτυγμένων προορισμών και, παράλληλα, στην ανάδειξη λιγότερο γνωστών περιοχών με αναπτυξιακές δυνατότητες.

Η κα Κεφαλογιάννη στάθηκε ακόμα στη σημασία της αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, σημειώνοντας ότι ο τουρισμός συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, την αύξηση των επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών.

Σχετικά με το τέλος ανθεκτικότητας, η Υπουργός τόνισε ότι είναι σημαντικό να επιστρέφει ουσιαστικά στις τοπικές κοινωνίες, όπως ήδη συμβαίνει με το τέλος κρουαζιέρας που συμβάλλει στη διαχείριση των τουριστικών ροών και στην ενίσχυση των δήμων.

Η κα Κεφαλογιάννη έδωσε, παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, ιδίως του ορεινού τουρισμού, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπιση της εποχικότητας παραμένει βασική πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό. Στόχος του Υπουργείου είναι η ενίσχυση της δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσα από σύγχρονες υποδομές και βιώσιμες πρακτικές.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι ο επισκέπτης του μέλλοντος θα δίνει ολοένα μεγαλύτερη σημασία στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προορισμού και στις πολιτικές βιωσιμότητας που αυτός εφαρμόζει.