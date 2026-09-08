ΙΝΣΕΤΕ: Πώς η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει πολυδιάστατος τουριστικός προορισμός

Τη σημαντική προοπτική της Θεσσαλονίκης να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό και πολυδιάστατο τουριστικό προορισμό, αυξάνοντας τόσο τη διάρκεια παραμονής των επισκεπτών όσο και τη μέση ημερήσια δαπάνη τους, ανέδειξε ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), Άρης Ίκκος.

Μιλώντας στο συνέδριο «Reimagine Tourism in Greece», πρωτοβουλία της «Καθημερινής» για τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Ίκκος αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά της πόλης και στις δυνατότητες περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξής της.

Στην ενότητα «Η Θεσσαλονίκη ως Τουριστικός Προορισμός και οι Ταξιδιώτες που την Επισκέπτονται», σημείωσε ότι η βασική πρόκληση για τη Θεσσαλονίκη δεν είναι πλέον τόσο η περαιτέρω ενίσχυση των συνδέσεών της, αλλά η δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος. Στόχος θα πρέπει να είναι να δοθούν περισσότερα κίνητρα στους επισκέπτες ώστε να παραμένουν στην πόλη για μεγαλύτερο διάστημα, αλλά και να ανοίξει ο δρόμος για την προσέλκυση νέων αγορών.

32 χώρες και 74 πόλεις συνδέονται αεροπορικά με τη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τον κ. Ίκκο, το 2026 το αεροδρόμιο «Μακεδονία» προσφέρει συνδέσεις της Θεσσαλονίκης με 32 χώρες και 74 πόλεις του εξωτερικού, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν πτήσεις προς 20 αεροδρόμια.

Παράλληλα, η οδική προσβασιμότητα διευρύνει σημαντικά τη δυνητική αγορά της πόλης. Σε ακτίνα που αντιστοιχεί σε έως και οκτώ ώρες οδικής μετακίνησης από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται περίπου 40 έως 50 εκατομμύρια άνθρωποι.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην Κωνσταντινούπολη, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να καταλαμβάνει υψηλότερη θέση στον τουριστικό σχεδιασμό της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για μια τεράστια αγορά, με μεγάλο πληθυσμό, υψηλότερη αγοραστική δύναμη και παράλληλα ιστορικούς δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη.

Η Θεσσαλονίκη ως αφετηρία για πολιτιστικές και φυσικές εμπειρίες

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο κ. Ίκκος και στη δυνατότητα να συνδεθεί η Θεσσαλονίκη με τους σημαντικούς πολιτιστικούς και φυσικούς προορισμούς που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Όπως ανέφερε, σε περίπου μία έως μιάμιση ώρα από την πόλη μπορεί κανείς να βρεθεί σε σημαντικούς πολιτιστικούς προορισμούς, όπως το Δίον, η Βεργίνα, η Πέλλα και η Γουμένισσα. Αντίστοιχα, σε κοντινή απόσταση βρίσκονται περιοχές με σημαντικό φυσικό ενδιαφέρον, μεταξύ των οποίων το Δέλτα του Αξιού, η Χαλκιδική, ο Όλυμπος και η Κερκίνη.

Αυτή η γεωγραφική συγκέντρωση διαφορετικών εμπειριών, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα και επιτρέπει στη Θεσσαλονίκη να δημιουργήσει ένα «πολύ σύνθετο» τουριστικό προϊόν.

Στα βασικά τουριστικά προϊόντα της πόλης περιλαμβάνονται ο πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, τα city breaks, τα συνέδρια και οι εκθέσεις, η γαστρονομία και ο οινοτουρισμός. Ειδικά στον τομέα των συνεδρίων και των εκθέσεων, ο κ. Ίκκος εκτίμησε ότι η αναβάθμιση της ΔΕΘ μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση τους ως παράγοντα προσέλκυσης επισκεπτών.

Η Ελλάδα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά

Σε ό,τι αφορά το προφίλ των ταξιδιωτών που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Ίκκος επισήμανε μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με αρκετούς άλλους ελληνικούς προορισμούς: η μεγαλύτερη αγορά για την πόλη είναι η ίδια η Ελλάδα.

Οι Έλληνες επισκέπτες ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη τόσο για λόγους αναψυχής όσο και για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Σημαντική θέση στις ξένες αγορές καταλαμβάνουν η Τουρκία και το Ισραήλ, ενώ σημαντική είναι επίσης η παρουσία επισκεπτών από τις βαλκανικές και ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και από τις ΗΠΑ.

Περίπου 30% των επισκεπτών ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, εφόσον στον υπολογισμό περιληφθούν η εργασία, τα συνέδρια και οι εκθέσεις. Παράλληλα, περίπου 18% έρχονται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να επισκεφθούν συγγενείς ή φίλους. Αυτό σημαίνει ότι λίγο περισσότεροι από τους μισούς επισκέπτες έχουν ως βασικό κίνητρο του ταξιδιού τους την αναψυχή, όπως διευκρίνισε.

Για όσους επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη για ένα city break, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η γαστρονομία, η νυχτερινή ζωή, ο πολιτισμός και τα ψώνια.

Η εικόνα της πόλης στις διαδικτυακές αξιολογήσεις είναι επίσης ιδιαίτερα θετική. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ίκκος, η Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 9,2/10 στις online αξιολογήσεις ταξιδιωτικών εμπειριών. Η επίδοση αυτή βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη συνολική βαθμολογία της Ελλάδας και είναι υψηλότερη από εκείνη αρκετών ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών αγορών, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Κροατία.

Στα 94 ευρώ η ημερήσια δαπάνη

Ανοδική είναι και η πορεία της μέσης ημερήσιας δαπάνης ανά επισκέπτη. Από 67 ευρώ το 2015, έχει πλέον διαμορφωθεί στα 94 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 40%.

Παρά τη σημαντική αυτή άνοδο, ο κ. Ίκκος σημείωσε ότι η δαπάνη στη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με την Αθήνα. Το μεγαλύτερο τμήμα των χρημάτων που δαπανούν οι επισκέπτες κατευθύνεται σε αξιοθέατα και δραστηριότητες διασκέδασης, καθώς και στην εστίαση.

Την ίδια στιγμή, σημαντικές είναι οι εξελίξεις και στο ξενοδοχειακό δυναμικό της πόλης. Κατά την τελευταία δεκαετία, ο συνολικός αριθμός των δωματίων αυξήθηκε κατά 12%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στις υψηλότερες κατηγορίες: τα δωμάτια πέντε αστέρων αυξήθηκαν κατά 31% και τα τεσσάρων αστέρων κατά 49%.

Σύμφωνα με τον κ. Ίκκο, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη 12 ξενοδοχειακά projects, τα οποία αναμένεται να προσθέσουν στην αγορά περίπου 700 έως 750 δωμάτια. Από αυτά, περίπου 450 δωμάτια θα ανήκουν στην κατηγορία των πέντε αστέρων.

Ενισχύεται και η βραχυχρόνια μίσθωση

Ανοδική πορεία καταγράφει και η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν περισσότερα από 4.000 καταλύματα, με την πληρότητα να διαμορφώνεται περίπου στο 57% και τη μέση ημερήσια τιμή να ανέρχεται σε περίπου 65 ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των εσόδων το τελευταίο έτος. Ειδικότερα, μεταξύ Αυγούστου 2025 και Αυγούστου 2026, τα έσοδα από τη βραχυχρόνια μίσθωση αυξήθηκαν κατά 82,5%. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, όπως σημείωσε, συνδέεται κατά κύριο λόγο με την αύξηση της δυναμικότητας της αγοράς.

Νέες υποδομές και στόχος ένα ενιαίο τουριστικό προϊόν

Σε επίπεδο υποδομών, ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ αναφέρθηκε σε μια σειρά από έργα που μπορούν να επηρεάσουν την τουριστική δυναμική της Θεσσαλονίκης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανάπλαση της ΔΕΘ, η νέα προβλήτα του λιμανιού, το Logistics Park, το Τεχνολογικό Επιχειρηματικό Πάρκο, η επέκταση της παραλιακής ζώνης, το Flyover, η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά και το Μουσείο Ολοκαυτώματος.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, το επόμενο βήμα για την πόλη είναι να ξεπεράσει τη λογική του αθροίσματος διαφορετικών τουριστικών προϊόντων και επιμέρους εμπειριών. Η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ενιαίο τουριστικό προϊόν, με την ίδια την πόλη να αποτελεί τη βασική «σημαία» του προορισμού.

Η αξιοποίηση της εγγύτητας σημαντικών πολιτιστικών μνημείων και προορισμών φυσικού κάλλους μπορεί, σύμφωνα με τον ίδιο, να λειτουργήσει καταλυτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με αυτούς τους προορισμούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη τουριστική δαπάνη, δημιουργώντας έναν προορισμό που θα προσελκύει περισσότερους επισκέπτες, οι οποίοι θα μένουν για περισσότερες ημέρες και θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να επιστρέψουν.