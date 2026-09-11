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Θεσσαλονίκη: Πάνω από 250 παραβάσεις σε 326 ελέγχους σχολικών λεωφορείων
Ειδήσεις
16:25 - 11 Σεπ 2026

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 250 παραβάσεις σε 326 ελέγχους σχολικών λεωφορείων

Reporter.gr Newsroom
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Εκτεταμένους ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία πραγματοποίησαν την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς κλιμάκια της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Συνολικά ελέγχθηκαν 326 οχήματα και βεβαιώθηκαν 251 παραβάσεις.  

Η πλειονότητα των παραβάσεων αφορούσε τη χρήση του ταχογράφου, καθώς οι αστυνομικοί διαπίστωσαν 207 σχετικές παραβάσεις.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 12 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έξι για υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου ταχύτητας.

Επιπλέον, οι έλεγχοι αποκάλυψαν:

  • έξι παραβάσεις για μη τήρηση του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας,
  • δύο παραβάσεις για έλλειψη πυροσβεστήρα,
  • μία παράβαση για έλλειψη φαρμακείου,
  • 17 ακόμη τροχονομικές παραβάσεις.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, σε μία από τις περιπτώσεις αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης οδηγού σχολικού λεωφορείου, ενώ ένα όχημα τέθηκε σε ακινησία.

Ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία

Παράλληλα με τους ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία, αστυνομικοί της Τροχαίας επισκέφθηκαν δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, όπου διένειμαν ενημερωτικό υλικό και παρείχαν οδηγίες σε μαθητές και γονείς σχετικά με την ασφαλή μετακίνησή τους.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκε η σωστή χρήση των διαβάσεων πεζών και των πεζοδρομίων, καθώς και η συμμόρφωση με τους φωτεινούς σηματοδότες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία, όπως και οι δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής, θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

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