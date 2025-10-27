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H PEUGEOT παρουσιάζει μια τρίτη επιλογή κινητήρα για το μοντέλο E-3008
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:07 - 27 Οκτ 2025

H PEUGEOT παρουσιάζει μια τρίτη επιλογή κινητήρα για το μοντέλο E-3008

Νίκος Λιβανός
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Η ηλεκτρική έκδοση Dual Motor AWD 325 διαθέτει έναν επιπλέον ηλεκτρικό κινητήρα στον πίσω άξονα, συνδυάζοντας τις επιδόσεις - με συνολική ισχύ 325 hp -  με την αποδοτικότητα και την ασφάλεια της τετρακίνησης. Η έκδοση είναι πλέον διαθέσιμη για παραγγελία σε ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλιστικό επίπεδο.

Το PEUGEOT E-3008 Dual Motor AWD 325 συνδυάζει έναν ηλεκτρικό κινητήρα 213 hp που δίνει κίνηση στους εμπρόσθιους τροχούς με έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα 112 hp στους πίσω τροχούς. Συνδυαστικά προσφέρουν τετρακίνηση με συνολική ισχύ 325 hp και μέγιστη ροπή 509 Nm.

Με το PEUGEOT E-3008 Dual Motor AWD 325, η απόλαυση της οδήγησης και η 100% ηλεκτρική απόδοση φτάνουν σε νέα ύψη. Η ισχύς των 325 hp που παρέχουν οι δύο κινητήρες εξασφαλίζει δυναμική επιτάχυνση και άμεση απόκριση: το PEUGEOT E-3008 Dual Motor επιταχύνει από 0 έως 100 km/h σε μόλις 6 δευτερόλεπτα και από 80 έως 120 km/h σε 3,8 δευτερόλεπτα.

Το PEUGEOT 3008 έχει καταγράψει πάνω από 200.000 παραγγελίες μέχρι τον Σεπτέμβριο 2025. Η PEUGEOT επεκτείνει τη γκάμα C-SUV με τo νέο αμιγώς ηλεκτρικό E-3008 Dual Motor, το οποίο έρχεται να προστεθεί στα αποδοτικά E-3008 210 και E-3008 230 Long Range με τις καλύτερες ηλεκτρικές αυτονομίες στην κατηγορία C-SUV (701km συνδυασμένος κύκλος, 903Km αστικός κύκλος)

Η τετρακίνηση του PEUGEOT E-3008 Dual Motor 325 εξασφαλίζει μέγιστη αποδοτικότητα και ασφάλεια σε κάθε συνθήκη. Διατίθενται τέσσερα προφίλ οδήγησης:

Normal, .4WD, Sport Και Eco

Το PEUGEOT E-3008 Dual Motor 325 χρησιμοποιεί μπαταρία ιόντων λιθίου NMC καθαρής χωρητικότητας 73 kWh. Προσφέρει αυτονομία έως και 497 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP σε λειτουργία Normal). Όπως συμβαίνει με όλα τα 100% ηλεκτρικά οχήματα της PEUGEOT, ο χρόνος φόρτισης από 20% έως 80% σε υπερ-ταχυφορτιστές (min 160kW) είναι λίγο λιγότερο από 30 λεπτά.

Το PEUGEOT E-3008 Dual Motor 325 συνδυάζει τα καλύτερα των SUV της PEUGEOT, με όλα τα στάνταρ εξοπλιστικά στοιχεία της κορυφαίας έκδοσης GT: διχρωμία αμαξώματος με μαύρη οροφή, ζάντες αλουμινίου 20”, προβολείς Pixel LED, ηλεκτρικό άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών με λειτουργία Hands-Free, επενδύσεις σε Alcantara, εμπρός καθίσματα ηλεκτρικά και θερμαινόμενα, θερμαινόμενο τιμόνι, εργοστασιακό συναγερμό, σύστημα συνδεσιμότητας PEUGEOT i-Connect® Advanced, VisioPark 360° με 4 κάμερες HD, Drive Assist Plus 2.0 (ημιαυτόνομη οδήγηση), ανίχνευση οπίσθιας κυκλοφορίας, φωτιζόμενα μαρσπιέ θυρών, ασύρματη φόρτιση smartphone, κ.ά.

Το εκρηκτικό SUV είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία: PEUGEOT E-3008 Dual Motor AWD 325: 48.900 € (συμπεριλαμβάνει κρατική επιδότηση και επιδότηση Peugeot e-Move)

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