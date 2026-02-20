Το Peugeot 3008 σε υβριδικές εκδόσεις
07:14 - 20 Φεβ 2026

Το Peugeot 3008 σε υβριδικές εκδόσεις

Νίκος Λιβανός
Το Peugeot 3008 αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα μοντέλα της κατηγορίας, έχοντας καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς σε επίπεδο σχεδίασης, ποιότητας κατασκευής και οδηγικής εμπειρίας. Στην υβριδική του εκδοχή, επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της αγοράς, προσφέροντας περισσότερη αξία χωρίς συμβιβασμούς.

Το νέο Peugeot 3008 ξεχωρίζει για την ισχυρή του προσωπικότητα. Η σχεδίαση υιοθετεί τη φιλοσοφία ενός σύγχρονου Fastback SUV, συνδυάζοντας τη δυναμική παρουσία ενός SUV με τις κομψές αεροδυναμικές γραμμές ενός coupe. Η χαρακτηριστικές φωτιστικές υπογραφές εμπρός και πίσω, οι σμιλευμένες επιφάνειες και οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, δημιουργούν ένα επιβλητικό και άμεσα αναγνωρίσιμο σύνολο που συνδυάζει το σπορτίφ με το εκλεπτυσμένο.

Η υπόσχεση της καινοτομίας και της κομψότητας που δίνει η εξωτερική εμφάνιση του 3008, επιβεβαιώνεται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. H φιλοσοφία του Peugeot i-cockpit® εξελίσσεται περαιτέρω και ανεβάζει την οδηγική απόλαυση σε άλλο επίπεδο, προσφέροντας μια πλήρως οδηγοκεντρική εμπειρία. Το αιρούμενο Panoramic Display συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες πληροφόρησης και συνδεσιμότητας, υποστηρίζοντας ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto. Ο κρυφός LED φωτισμός, η απτή ποιότητα των υλικών και η προσεγμένη συναρμογή, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ανώτερης ποιότητας.

Αποδοτική υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς

Οι υβριδικές εκδόσεις του Peugeot 3008 εξοπλίζονται με το προηγμένο υβριδικό σύστημα 145 ίππων, το οποίο συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 ταχυτήτων. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση και την οικονομία καυσίμου, ιδιαίτερα σε αστικές συνθήκες.

Η έξυπνη υβριδική τεχνολογία επιτρέπει στο Peugeot 3008 να πραγματοποιεί πάνω από το 50% του χρόνου αστικών μετακινήσεων αμιγώς ηλεκτρικά, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου έως και 20% σε σύγκριση με αντίστοιχα συμβατικά σύνολα. Σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,5 lt/100 km, προσδίδοντας του συνολική αυτονομία 1.000Km (ρεζερβουάρ 55lt), ενώ οι εκπομπές CO₂ ανέρχονται σε 120 gr/km, εξασφαλίζοντας πλήρη απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/02/2026 - 07:15
