PEUGEOT, διατήρησε τη θέση της στο βάθρο της ελληνικής αγοράς

Ο Απρίλιος ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο για την PEUGEOT, η οποία διατήρησε τη θέση της στο βάθρο της ελληνικής αγοράς επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, καταγράφοντας 1.555 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 10,2%.

Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση 18% σε σχέση με πέρυσι, σε μια συνολική αγορά που κινήθηκε πτωτικά κατά 2%.

Στο σύνολο του πρώτου τετραμήνου, η PEUGEOT εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία της στις κορυφαίες θέσεις της ελληνικής αγοράς, με 4.468 ταξινομήσεις και μερίδιο 8,4% — ένα αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει τη συνέπεια, τη δυναμική και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η μάρκα στο ελληνικό αγοραστικό κοινό.

Καθοριστική συμβολή στην εμπορική πορεία της PEUGEOT έχει το PEUGEOT 2008 — το πιο επιτυχημένο B-SUV της ελληνικής αγοράς την τελευταία δεκαετία. Και φέτος, συνεχίζει αταλάντευτα να κερδίζει την προτίμηση του ελληνικού κοινού.

Τον Απρίλιο, το PEUGEOT 2008 αναδείχθηκε το μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις στο σύνολο της αγοράς, ενώ παράλληλα ηγήθηκε της κατηγορίας B-SUV με 1.095 ταξινομήσεις.

Αντίστοιχα, στο πρώτο τετράμηνο του 2026, το PEUGEOT 2008 καταγράφει 2.516 ταξινομήσεις, αποτελώντας το δημοφιλέστερο μοντέλο της ελληνικής αγοράς.