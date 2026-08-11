ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07:52 - 11 Αυγ 2026

Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους στην Ευρώπη για την παραγωγή multi-energy οχημάτων νέας γενιάς στην Ισπανία

Η Ford Motor Company και η Geely Automobile Holdings (εφεξής «Geely Auto») ανακοίνωσαν σήμερα συμφωνία για τη δημιουργία κοινοπραξίας (JV) με επίκεντρο την Ευρώπη, στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Η νέα κοινοπραξία θα κατασκευάζει επιβατικά multi-energy οχήματα των Ford και Geely για την ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη αξία στους Ευρωπαίους οδηγούς.

Η Ευρώπη αποτελεί σήμερα μία από τις πιο απαιτητικές και συγχρόνως ανταγωνιστικές αγορές της αυτοκινητοβιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αυστηρότεροι κανονισμοί, το υψηλό λειτουργικό κόστος και η εμφάνιση μιας νέας γενιάς παγκόσμιων ανταγωνιστών έχουν θέσει νέα δεδομένα στον κλάδο, όσον αφορά το κόστος παραγωγής, την τεχνολογία των οχημάτων και την εμπειρία χρήσης λογισμικού.

Συνδυάζοντας τις δυνατότητες παραγωγής τους, η Ford και η Geely θα μεγιστοποιήσουν την δυναμικότητας του εργοστασίου της Βαλένθια, θα μειώσουν το κόστος κάθε οχήματος που κατασκευάζεται εκεί και θα ανταγωνιστούν με βάση τα νέα πρότυπα κόστους που διαμορφώνονται στον κλάδο, προσφέροντας παράλληλα προηγμένα multi-energy οχήματα και ενισχύοντας την τοπική οικονομία της Βαλένθια.

Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές, η κοινοπραξία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ τα πρώτα νέα οχήματα αναμένεται να βγουν από τη γραμμή παραγωγής το 2028. Μέχρι τότε, το εργοστάσιο της Βαλένθια θα συνεχίσει να κατασκευάζει το Ford Kuga.

«Η κοινοπραξία αυτή με τη Ford στην Ευρώπη αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για ανοιχτή και συνεργατική ανάπτυξη προϊόντων, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, ενισχύοντας την τοπική μας παρουσία και τη δέσμευσή μας προς τους πελάτες στην Ευρώπη», δήλωσε ο Alex Nan, Vice President, Geely Auto Group. «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε οχήματα που οι Ευρωπαίοι πελάτες θα επιλέγουν με βάση την αξία τους, με κορυφαία χαρακτηριστικά στον κλάδο, υψηλή ποιότητα και συμβολή στο πράσινο μέλλον της Ευρώπης. Με απλά λόγια, κατασκευάζουμε αυτοκίνητα στην Ευρώπη, για την Ευρώπη, μαζί με έναν αξιόπιστο συνεργάτη.»

Η συνεργασία της Ford με τη Geely βασίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού που χρονολογείται από το 2010, όταν η Ford πούλησε τη Volvo Cars στη Geely, η οποία συνέχισε να προστατεύει την κληρονομιά της μάρκας και να ενισχύει την ανάπτυξή της. Και οι δύο εταιρείες μοιράζονται τη δέσμευση για ποιότητα, αποδοτικές διαδικασίες προμηθειών και συνεχή βελτίωση, καθώς και την πεποίθηση ότι οι πελάτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους κατά την ενεργειακή μετάβαση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ford: Υποχώρησαν 10% οι πωλήσεις του β’ τριμήνου στις ΗΠΑ
Επιχειρήσεις

Ford: Υποχώρησαν 10% οι πωλήσεις του β’ τριμήνου στις ΗΠΑ

Ford Pro Blue Days - Ημέρες Επαγγελματικών
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Pro Blue Days - Ημέρες Επαγγελματικών

Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 08:21

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

Οικονομία
11/08/2026 - 08:17

«Φέσια» του Δημοσίου: Πού εντοπίζονται τα υψηλότερα χρέη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:56

Η Ford επαναπροσδιορίζει τον όρο «Βασική Έκδοση»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:55

Skoda Elroq: Με ηλεκτρικό DNA

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:53

PEUGEOT 2008: Διευρύνει τη γκάμα του

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:52

Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11/08/2026 - 07:50

PEUGEOT E-208 GTi: Ανησυχίες

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ