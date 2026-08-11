Η Ford και η Geely Auto ενώνουν τις δυνάμεις τους στην Ευρώπη για την παραγωγή multi-energy οχημάτων νέας γενιάς στην Ισπανία

Η Ford Motor Company και η Geely Automobile Holdings (εφεξής «Geely Auto») ανακοίνωσαν σήμερα συμφωνία για τη δημιουργία κοινοπραξίας (JV) με επίκεντρο την Ευρώπη, στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Η νέα κοινοπραξία θα κατασκευάζει επιβατικά multi-energy οχήματα των Ford και Geely για την ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη αξία στους Ευρωπαίους οδηγούς.

Η Ευρώπη αποτελεί σήμερα μία από τις πιο απαιτητικές και συγχρόνως ανταγωνιστικές αγορές της αυτοκινητοβιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αυστηρότεροι κανονισμοί, το υψηλό λειτουργικό κόστος και η εμφάνιση μιας νέας γενιάς παγκόσμιων ανταγωνιστών έχουν θέσει νέα δεδομένα στον κλάδο, όσον αφορά το κόστος παραγωγής, την τεχνολογία των οχημάτων και την εμπειρία χρήσης λογισμικού.

Συνδυάζοντας τις δυνατότητες παραγωγής τους, η Ford και η Geely θα μεγιστοποιήσουν την δυναμικότητας του εργοστασίου της Βαλένθια, θα μειώσουν το κόστος κάθε οχήματος που κατασκευάζεται εκεί και θα ανταγωνιστούν με βάση τα νέα πρότυπα κόστους που διαμορφώνονται στον κλάδο, προσφέροντας παράλληλα προηγμένα multi-energy οχήματα και ενισχύοντας την τοπική οικονομία της Βαλένθια.

Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές, η κοινοπραξία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ τα πρώτα νέα οχήματα αναμένεται να βγουν από τη γραμμή παραγωγής το 2028. Μέχρι τότε, το εργοστάσιο της Βαλένθια θα συνεχίσει να κατασκευάζει το Ford Kuga.

«Η κοινοπραξία αυτή με τη Ford στην Ευρώπη αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για ανοιχτή και συνεργατική ανάπτυξη προϊόντων, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, ενισχύοντας την τοπική μας παρουσία και τη δέσμευσή μας προς τους πελάτες στην Ευρώπη», δήλωσε ο Alex Nan, Vice President, Geely Auto Group. «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε οχήματα που οι Ευρωπαίοι πελάτες θα επιλέγουν με βάση την αξία τους, με κορυφαία χαρακτηριστικά στον κλάδο, υψηλή ποιότητα και συμβολή στο πράσινο μέλλον της Ευρώπης. Με απλά λόγια, κατασκευάζουμε αυτοκίνητα στην Ευρώπη, για την Ευρώπη, μαζί με έναν αξιόπιστο συνεργάτη.»

Η συνεργασία της Ford με τη Geely βασίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού που χρονολογείται από το 2010, όταν η Ford πούλησε τη Volvo Cars στη Geely, η οποία συνέχισε να προστατεύει την κληρονομιά της μάρκας και να ενισχύει την ανάπτυξή της. Και οι δύο εταιρείες μοιράζονται τη δέσμευση για ποιότητα, αποδοτικές διαδικασίες προμηθειών και συνεχή βελτίωση, καθώς και την πεποίθηση ότι οι πελάτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους κατά την ενεργειακή μετάβαση.