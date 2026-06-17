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Ford Pro Blue Days - Ημέρες Επαγγελματικών
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16:33 - 17 Ιουν 2026

Ford Pro Blue Days - Ημέρες Επαγγελματικών

Νίκος Λιβανός
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Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου, επιλεγμένα καταστήματα του δικτύου Επίσημων Εμπόρων Ford σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα βρεθούν στο επίκεντρο φιλοξενώντας την εκδήλωση Ford Pro Blue Days – Ημέρες Επαγγελματικών, μια πρωτοβουλία αφιερωμένη αποκλειστικά στους επαγγελματίες και στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Με κεντρικό μήνυμα «Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την πλήρη γκάμα της πρώτης σε πωλήσεις μάρκας επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη», η εκδήλωση Ford Pro Blue Days έρχεται να αναδείξει το μεγάλο εύρος επιλογών που διαχρονικά προσφέρει η Ford Pro, με λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των επαγγελματιών κάθε είδους μέσα από μια ολοκληρωμένη γκάμα οχημάτων που τροφοδοτούνται είτε από κινητήρες βενζίνης και diesel, είτε από αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) και plug-in hybrid (PHEV) συστήματα κίνησης.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν τα καταστήματα του Επίσημου Δικτύου Ford:

Αθήνα

Ford ΒΕΛΜΑΡ – Νέα Ερυθραία (18ο χλμ. Αθηνών–Λαμίας, Τ.Κ. 14671)

Ford ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Περιστέρι (Λ. Κηφισού 146-148, T.K. 12131)

Ford CAR CENTER – Παλαιό Φάληρο (Πεντέλης 46, T.K.17564)

Ford NEW MOTION – Ρέντη, Πέτρου Ράλλη 85 & Κηφισού, T.K.18233)

Θεσσαλονίκη

Ford ΒΡΟΧΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΣ – Θεσσαλονίκη (Γεωργικής Σχολής 29, T.K. 57001)

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Γνωρίστε από κοντά τις λύσεις μετατροπών της FordPro

Πέρα από τις εργοστασιακές εκδόσεις των μοντέλων της Ford Pro, οι επισκέπτες των Ford Pro Blue Days θα μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις λύσεις μετασκευών που προσφέρει η εταιρία μέσα από το εξειδικευμένο Τμήμα Μετασκευών που σχεδιάζει λύσεις με γνώμονα τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε επαγγελματία. Το ευρύ φάσμα εφαρμογών καλύπτει από οχήματα άμεσης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομικά) και οχήματα ψύξης, μέχρι κινητά συνεργεία και κόφες ξηρού φορτίου με υδραυλικές πόρτες. Παράλληλα, διατίθενται ανατρεπόμενες υπερκατασκευές για τη διαχείριση απορριμμάτων, σασί με πλευρικές κουρτίνες, καρότσες-κλούβες, καθώς και οχήματα εξοπλισμένα με γερανούς, ανυψωτικά εργαλεία και ειδικά ράφια. Η γκάμα ολοκληρώνεται με εξειδικευμένες μετατροπές για τη μεταφορά ζώων ή ευαίσθητων φαρμακευτικών προϊόντων, επιβεβαιώνοντας ότι η Ford Pro μπορεί να υλοποιήσει με απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία κάθε ιδιαίτερη επαγγελματική απαίτηση.

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Ενημερωθείτε για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, όλες τις ευκολίες απόκτησης που προσφέρει η Ford Pro, αλλά και τα προνόμια αγοράς που θα ισχύσουν αποκλειστικά για τις ημέρες εκείνες

Παράλληλα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που θα επισκεφτούν τα καταστήματα του Επίσημου Δικτύου Ford που συμμετέχουν στην εκδήλωση Ford Pro Blue Days, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα προνόμια αγοράς που θα ισχύσουν αποκλειστικά τις ημέρες εκείνες, αλλά και για όλες τις λεπτομέρειες των ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ford Finance - που μεταξύ άλλων προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλό και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 2,99% (πλέον εισφοράς 0,6%) – όπως επίσης και για τα μοντέλα που μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα ΕΣΠΑ, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις διαθέσιμες επιλογές ανανέωσης ή επέκτασης του εταιρικού στόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ford Pro Blue Days – Ημέρες Επαγγελματικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το επίσημο Δίκτυο Εμπόρων Ford.

Δείτε περισσότερα εδώ: Ford Pro Blue Days | Ημέρες Επαγγελματικών Οχημάτων | Ford GR

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