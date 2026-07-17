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Η XPENG παρουσίασε χθες στο Μόναχο το νέο XPENG L03
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17:39 - 17 Ιουλ 2026

Η XPENG παρουσίασε χθες στο Μόναχο το νέο XPENG L03

Νίκος Λιβανός
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Το XPENG L03 κάνει το ντεμπούτο του σε 65 αγορές ενισχύοντας το παγκόσμιο όραμα της εταιρείας για τη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη (Physical AI)

Η XPENG παρουσίασε χθες στο Μόναχο το νέο XPENG L03 στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Physical AI for All – XPENG Brand Day - New Product Launch». Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που κάνει το ντεμπούτο του ταυτόχρονα σε 65 αγορές, αποτελώντας μέχρι σήμερα το πιο διεθνώς προσανατολισμένο όχημα της XPENG και σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στην παγκόσμια αναπτυξιακή της πορεία, καθώς και στην υλοποίηση του ευρύτερου οράματός της για το Physical AI.

Ως ένα AI SUV Coupé νέας γενιάς, το XPENG L03 συνδυάζει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: σχεδίαση εμπνευσμένη από τα supercars, κορυφαία άνεση στην καμπίνα, ευελιξία και πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση, καθώς και προηγμένες δυνατότητες έξυπνης οδήγησης, σχεδιασμένες για δρόμους σε όλο τον κόσμο. Υπό την καθοδήγηση του JuanMa Lopez, πρώην επικεφαλής σχεδιασμού εξωτερικού της Ferrari, το L03 υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Vital Flow» της XPENG, η οποία αποτυπώνεται στο δυναμικό αμάξωμα με φαρδύ μετατρόχιο, στις αναλογίες SUV Coupé, στη fastback σιλουέτα, στις πόρτες χωρίς πλαίσιο και στον κορυφαίο για την κατηγορία αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,228.

Το εσωτερικό διαθέτει κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών, σύστημα προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ (W-HUD), ατμοσφαιρικό φωτισμό, έξυπνο σύστημα κλιματισμού και καθίσματα τύπου lounge. Παράλληλα, οι 37 αποθηκευτικοί χώροι, ο μεγάλος χώρος αποσκευών και η δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.500 κιλά εξυπηρετούν τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Βασισμένο στην πλήρως εσωτερικά αναπτυγμένη τεχνολογική αρχιτεκτονική (full-stack) της XPENG, το L03 φέρνει στις διεθνείς αγορές ορισμένες από τις πιο προηγμένες δυνατότητες έξυπνης οδήγησης που έχει αναπτύξει η εταιρεία.

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Σχεδιασμένο ώστε να πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πέντε αστέρων, το L03 θα διατίθεται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση (BEV) όσο και στην έκδοση L03 Power X (REEV). Εφοδιασμένο με την τεχνολογία επέκτασης αυτονομίας Kunpeng Range Extender Technology της XPENG, το L03 Power X προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και μια εμπειρία οδήγησης χωρίς το άγχος της αυτονομίας.

Πλούσιο σε ευφυείς τεχνολογίες

Στην καρδιά του XPENG L03 βρίσκεται το νέο σύστημα NGP (VLA 2.0) – το Next Generation Pilot της XPENG, το οποίο βασίζεται στο θεμελιώδες μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας για τον φυσικό κόσμο (physical-world foundation model) και προγραμματίζεται να διατεθεί σταδιακά στην Ευρώπη από το 2027.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα προηγμένης υποβοήθησης οδηγού (ADAS), τα οποία επικεντρώνονται σε επιμέρους λειτουργίες υποβοήθησης της οδήγησης, το XPENG NGP (VLA 2.0) έχει σχεδιαστεί ώστε να κατανοεί και να διαχειρίζεται ιδιαίτερα σύνθετα σενάρια πραγματικής οδήγησης, προσεγγίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και ανταποκρίνεται στον δρόμο ένας άνθρωπος. Το L03 διαθέτει επίσης τριπλό σύστημα επεξεργαστών Turing AI Chips, προσφέροντας υπολογιστική ισχύ έως 2.250 TOPS.

Πέρα από τις προηγμένες δυνατότητες έξυπνης οδήγησης, το L03 παρουσιάζει για πρώτη φορά τη διεθνή έκδοση του νέου Global Intelligent Cockpit Experience της XPENG, που βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα XOS 6. Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται μια νέας γενιάς φωνητική βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει πιο φυσικές συνομιλίες, καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου και αλληλεπίδραση σε πολλές γλώσσες. Αντί να ανταποκρίνεται αποκλειστικά σε φωνητικές εντολές, το σύστημα μπορεί να κατανοεί την πρόθεση του χρήστη και να προσαρμόζει έξυπνα τις λειτουργίες του οχήματος, προσφέροντας μια πιο ανθρωποκεντρική εμπειρία μέσα στην καμπίνα. Οι νέες δυνατότητες θα διατεθούν στους χρήστες μέσω μελλοντικών ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού (OTA).

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