Σπανάκης για Πολιτογράφηση: Τέλος στον «εισοδηματικό κόφτη» – Τι αλλάζει στην αξιολόγηση των αιτήσεων

Νέα δεδομένα στον τρόπο εξέτασης των αιτήσεων πολιτογράφησης διαμορφώνονται μετά τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, με το υπουργείο Εσωτερικών να προχωρά στην έκδοση νέων οδηγιών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το θέμα έφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση και παρουσιάζοντας το νέο πλαίσιο που καλούνται να εφαρμόζουν οι περιφερειακές διευθύνσεις Ιθαγένειας.

Οι νέες οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών

Σύμφωνα με τον κ. Σπανάκη, η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών διαβίβασε στις 24 Σεπτεμβρίου οδηγίες προς όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις Ιθαγένειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή των πρόσφατων δικαστικών κρίσεων.

Βασική αλλαγή είναι ότι η ύπαρξη συγκεκριμένου ύψους εισοδήματος δεν μπορεί πλέον να αποτελεί αυτοτελή προϋπόθεση για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας μέσω πολιτογράφησης.

Με άλλα λόγια, δεν προβλέπεται συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο, κάτω από το οποίο μια αίτηση θα απορρίπτεται αυτομάτως.

Το εισόδημα παραμένει κριτήριο, αλλά όχι μόνο του

Η εξέλιξη συνδέεται με τις αποφάσεις 715/2026 και 717/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις οποίες καλούνται πλέον να λαμβάνουν υπόψη οι υπηρεσίες Ιθαγένειας.

Με βάση τις νέες κατευθύνσεις, το ύψος του εισοδήματος εξακολουθεί να αποτελεί στοιχείο της αξιολόγησης, ωστόσο δεν μπορεί να εξετάζεται απομονωμένα από τα υπόλοιπα δεδομένα του αιτούντος.

Η οικονομική ένταξη θα πρέπει να αξιολογείται συνολικά και εξατομικευμένα, με συνεκτίμηση των στοιχείων που προβλέπει ο Κώδικας Ιθαγένειας.

Στο επίκεντρο εργασία, φόροι και ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σταθερότητα της εργασίας του αιτούντος, αλλά και στη συνέπεια ως προς την εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του.

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Εσωτερικών, η οικονομική ένταξη εξακολουθεί να αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την πολιτογράφηση. Ωστόσο, δεν θα κρίνεται αποκλειστικά από έναν αριθμητικό δείκτη εισοδήματος.

Αντίθετα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να συνεκτιμούν το σύνολο των προβλεπόμενων στοιχείων, ώστε να διαπιστώνεται εξατομικευμένα κατά πόσο πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Πλήρης και εξατομικευμένη αιτιολογία στις απορρίψεις

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην αιτιολόγηση των απορριπτικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, σε περίπτωση απόρριψης αίτησης πολιτογράφησης θα πρέπει να παρέχεται πλήρης και εξατομικευμένη αιτιολογία, με αναφορά στα συγκεκριμένα στοιχεία που τεκμηριώνουν την απόφαση.

Έτσι, η απόφαση δεν μπορεί να στηρίζεται απλώς στη διαπίστωση ότι το εισόδημα του αιτούντος βρίσκεται κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αλλά θα πρέπει να αποτυπώνει το σύνολο των δεδομένων που αξιολογήθηκαν.

Τι ισχύει για τις παλαιότερες απορρίψεις

Ο κ. Σπανάκης διαβεβαίωσε ότι οι παραδοχές των δικαστικών αποφάσεων θα εφαρμοστούν πλήρως και ενιαία από τις υπηρεσίες Ιθαγένειας.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η συμμόρφωση προς τις ακυρωτικές αποφάσεις δεν σημαίνει αυτομάτως επανεξέταση όλων των προηγούμενων απορριπτικών αποφάσεων.

Όπως εξήγησε, η υποχρέωση συμμόρφωσης προς μια ακυρωτική δικαστική απόφαση αφορά τη συγκεκριμένη δικαστική κρίση.

Παράλληλα, οι απορριπτικές αποφάσεις που έχουν ήδη καταστεί οριστικές εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί με νόμιμο τρόπο.

Με το νέο πλαίσιο, επομένως, το εισόδημα παραμένει μέρος της συνολικής αξιολόγησης της οικονομικής ένταξης, αλλά παύει να λειτουργεί ως αυτοτελής αριθμητικός «κόφτης» για την εξέταση των αιτήσεων πολιτογράφησης.