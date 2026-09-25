Χρηματιστήριο: «Σώθηκε» οριακά η εβδομάδα μετά το τριήμερο πτωτικό σερί

Σε θετικό έδαφος «προσγειώθηκε» το Χρηματιστήριο Αθηνών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.665,93 μονάδες με κέρδη +0,9% (ή 23,7 μονάδες).

Το εύρος διακύμανσης του ΓΔ καθορίστηκε στις 35 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.643,91 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.678,64 μονάδες, ενώ ο τζίρος ανήλθε στα 394,67 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο εβδομάδας, το ΧΑ σημείωσε οριακή άνοδο 0,17%, αποφεύγοντας έτσι για λίγο ένα δεύτερο διαδοχικό πτωτικό πενθήμερο. Από την αρχή του Σεπτεμβρίου, ΓΔ καταγράφει απώλειες 0,42%, ενώ απομένουν ακόμη τρεις συνεδριάσεις έως την ολοκλήρωση του μήνα. Από τις αρχές του έτους, πάντως, η συνολική απόδοση του ΧΑ διαμορφώνεται στο +25,71%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE έκλεισε στις 6.836,44 μονάδες με κέρδη 0,92%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM στις 3.073,72 μονάδες (+0,29%) και ο κλαδικός τραπεζικός δείκτης ΔΤΡ στις 3.203,41 μονάδες με άνοδο 1,43%.

Στο ταμπλό, ξεχώρισε για τα κέρδη της η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,5%) και ο ΟΤΕ (+4,85%), ενώ ψηλά κινήθηκε και ο ΔΑΑ (+2,28%), η AKTOR (+1,94%), η Cenergy (+1,12%) και η Viohalco (+1,8%).

Σε θετικό έδαφος και οι τράπεζες, με +1,75% για τη Eurobank, +0,78% για την Πειραιώς και +2,56% για την ΕΤΕ που έστειλε ακόμη ψηλότερα τον κλαδικό δείκτη, ενώ στον αντίποδα η Alpha Bank έκλεισε με απώλειες 0,13%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Euronext Athens σημείωσε ισχυρή άνοδο, φθάνοντας στα 10,64 ευρώ (+8,35%) και καταρρίπτοντας ρεκόρ 18ετίας.

Ισχυρή ανοδική κίνηση σημείωσε και η Dimand (+3,65%), η οποία ξεπέρασε τα 14 ευρώ, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.

Στις διεθνείς αγορές οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες, παρότι οι προσδοκίες για ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δίνουν μία ανάσα στους επενδυτές, ενώ ενθαρρυντική είναι και η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου.

Με φόντο τις διεθνείς εξελίξεις, η Wall Street άνοιξε στα «πράσινα», οδεύοντας προς το τέλος μίας εβδομάδας υψηλής νευρικότητας, ενώ η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων συνεχίζει να επηρεάζει την επενδυτική ψυχολογία. Πάντως, οι βασικοί δείκτες άνοιξαν σήμερα με κέρδη πέριξ του 0,3% έως 0,4%, ενώ στην Ευρώπη ο γερμανικός DAX κινείται στις 25.380 περίπου (+0,49%), ενώ ο γαλλικός CAC υποχωρεί περίπου κατά 0,2% (8.065 μονάδες).

Οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων συνεχίζονται· η Βιοκαρπέτ και η Itnterlife δημοσίευσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο το πρωί πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ ακολουθούν ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Alpha Real Estate Services, η Frigoglass, η Flexopack και η Εβροφάρμα.

Την επόμενη βδομάδα σειρά θα πάρουν οι Trastor, Πλαστικά Κρήτης, Loulis Food Ingredients, Μαθιός Πυρίμαχα, Logismos, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ, Έλαστρον (Δευτέρα, 28/9)· ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά (Τρίτη, 29/9)· Fais Group, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE (Τετάρτη, 30/9).