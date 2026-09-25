Στο 48% η προβληματική χρήση των social media στους εφήβους – Η ακτινογραφία της ψηφιακής εξάρτησης στην Ελλάδα

Τι αποκαλύπτει η νέα μεγάλη έρευνα για την ψυχική υγεία των εφήβων μας και πώς μπορούμε να τους προστατεύσουμε.

Σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, η επίδραση του ψηφιακού κόσμου στην ανάπτυξη των νέων δεν κρίνεται αποκλειστικά από τις ώρες που αφιερώνουν μπροστά σε μια οθόνη. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν το είδος του περιεχομένου που καταναλώνουν, ο τρόπος αλληλεπίδρασης με τις πλατφόρμες, αλλά και οι ουσιαστικές εμπειρίες της καθημερινότητας τις οποίες εκτοπίζει η ψηφιακή δραστηριότητα.

Τα ευρήματα της πρόσφατης έκθεσης «Μεγαλώνοντας στην Ψηφιακή Εποχή: μια σύνθεση επιστημονικών δεδομένων και πολιτικών», που συντάχθηκε από την Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων (CAMHI) σε συνεργασία με το Child Mind Institute της Νέας Υόρκης, αποτυπώνουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Η προβληματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε εφήβους 15 και 16 ετών σημείωσε αλματώδη αύξηση, σκαρφαλώνοντας από το 36,1% το 2015 στο 48% το 2024.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.