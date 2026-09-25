Νέο Ο.Π.Σ. e-ΕΦΚΑ: Αναβαθμίζεται η ηλεκτρονική υπηρεσία «Εξόδων Κηδείας»

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Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι από 6 Οκτωβρίου 2026 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία, στο νέο ΟΠΣ, η αναβαθμισμένη Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Εξόδων Κηδείας».

Για την ολοκλήρωση της μετάβασης, η Ηλεκτρονική Υπηρεσία θα παραμείνει μη διαθέσιμη από 28 Σεπτεμβρίου έως και 5 Οκτωβρίου 2026.

Στη νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία, οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε. Παράλληλα, τα στοιχεία των Γραφείων Τελετών θα διασταυρώνονται ηλεκτρονικά με τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μεριμνήσουν εγκαίρως για την ορθή υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και παραστατικών.