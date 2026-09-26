Ουκρανία: Επτά νεκροί από ρωσικά drones στο Κίεβο - Στον «αέρα» η επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών

Ρωσικές επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοίχισαν τη ζωή σε επτά ανθρώπους στο Κίεβο την Παρασκευή (25/9), ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι προς το παρόν δεν προτίθεται να δώσει το «πράσινο φως» για την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία «θα σκεφτεί καλά» πριν αποφασίσει εάν θα επαναληφθούν οι συνομιλίες, μετά τις επιδρομές ουκρανικών drones στις 20 Σεπτεμβρίου, την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών.

«Προτάσεις για την επανέναρξη των συνομιλιών πράγματι βρίσκονται στο τραπέζι, όμως, έπειτα από όλα όσα έκαναν οι Ουκρανοί, θα σκεφτούμε προσεκτικά πώς πρέπει να αντιδράσουμε», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Παράλληλα, επιχείρησε να διασκεδάσει τις αυξανόμενες ανησυχίες στην ανατολική πτέρυγα της ΕΕ και του NATO, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία «δεν προετοιμάζεται για μάχες οποιουδήποτε είδους με την Ευρώπη».

Νωρίτερα την Παρασκευή, ρωσική επιδρομή με drones σε κτίριο γραφείων στο Κίεβο είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας 14χρονος, και να τραυματιστούν ακόμη 46, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου περιέγραψε εικόνες πανικού στους δρόμους, με περαστικούς να τρέχουν κοιτάζοντας προς τον ουρανό, ενώ ακούγονταν οι κινητήρες των αεριωθούμενων drones. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν κατά κανόνα τις επιθέσεις τους στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, όμως τα πλήγματα υπό το φως της ημέρας έχουν γίνει πλέον συχνότερα.

Σε μία από τις περιοχές που επλήγησαν, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν κατοίκους να συγκεντρώνονται μπροστά από πολυκατοικία, ο ένατος και ο δέκατος όροφος της οποίας είχαν μαυρίσει από πυρκαγιά που προκάλεσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι αποθήκη που χρησιμοποιεί η αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων McDonald’s αποτέλεσε στόχο πλήγματος σε περιοχή κοντά στο Κίεβο.

Την ίδια ώρα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, όταν ρωσική επιδρομή έπληξε κτίριο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στη Ζαπορίζια, πυροσβέστες και διασώστες χρειάστηκε να απομακρύνουν εσπευσμένα επτά ασθενείς από νοσοκομείο, το οποίο υπέστη ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής με drones. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι.

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σχεδόν καθημερινά ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους εδώ και περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια. Τους τελευταίους μήνες, από την πλευρά της, έχει εντείνει τις επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας κυρίως στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν δύο διυλιστήρια, ένα εργοστάσιο παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεις ραντάρ σε διαφορετικές ρωσικές περιφέρειες, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

«Ανταποδίδουμε τα βάρβαρα πλήγματα της Ρωσίας εναντίον αμάχων», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Telegram.

Στη ρωσική πλευρά των συνόρων, στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ένα ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε επιδρομή ουκρανικών drones, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Παραγωγή Patriot στην Ουκρανία

Ο Ζελένσκι υποστήριξε παράλληλα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έλαβε «οριστική απόφαση» να επιτρέψει στην Ουκρανία την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης για τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot, τα οποία θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την άμυνα της χώρας απέναντι στους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μου επιβεβαίωσε ότι έλαβε οριστική απόφαση: η Ουκρανία θα λάβει άδειες για την παραγωγή πυραύλων Patriot», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ηχογραφημένο μήνυμα προς δημοσιογράφους, μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Εάν πράγματι χορηγηθούν οι σχετικές άδειες, θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη για το Κίεβο, το οποίο δυσκολεύεται να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες πυραύλων αναχαίτισης PAC-3. Πρόκειται για τους μοναδικούς πυραύλους στο ουκρανικό οπλοστάσιο που μπορούν να καταρρίψουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Πρόκειται, ωστόσο, για ένα σχέδιο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεν αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην πορεία του πολέμου. Ο Ζελένσκι είχε εκτιμήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι θα χρειαστούν από έναν έως ενάμιση χρόνο για να ξεκινήσει η παραγωγή πυραύλων για τα συστήματα Patriot.

Τον Ιούλιο, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η χώρα του θα χρειαστεί τουλάχιστον 300 πυραύλους αναχαίτισης για τον χειμώνα, περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στρέφουν συχνά τα πλήγματά τους κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, αφήνοντας εκατομμύρια πολίτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση.

Η έλλειψη των ιδιαίτερα ακριβών και δυσεύρετων πυραύλων PAC-3 έχει επιδεινωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή φέτος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι θα συμφωνούσε να δοθούν στην Ουκρανία άδειες για την παραγωγή των πυραύλων, προτού υπαναχωρήσει, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να είναι «πολύ προσεκτική» ως προς τις χώρες στις οποίες χορηγεί τέτοιες άδειες.

Νέα ρωσικά drones

Τους τελευταίους μήνες, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν μαζικά νέα αεριωθούμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία είναι πολύ δυσκολότερο να καταρριφθούν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Τα νέα αυτά drones είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικά με τα παλαιότερης τεχνολογίας συστήματα, τα οποία συνήθως διαθέτουν τετρακύλινδρους βενζινοκινητήρες ισχύος 50 ίππων που κινούν έλικες.