Μητσοτάκης: Συνάντηση με στελέχη της Morgan Stanley για την ελληνική οικονομία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σε συνέχεια των επαφών του με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Dan Simkowitz, Co-President της Morgan Stanley.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Jeff Holzschuh, Chairman-Institutional Securities Group, καθώς και ανώτατα ελληνικής καταγωγής στελέχη της τράπεζας. Πέραν της αναφοράς στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, η συζήτηση είχε και θεματικό ενδιαφέρον εστιάζοντας στις προκλήσεις τιμών και επάρκειας προμήθειας του ενεργειακού κλάδου και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό παραγωγικό μίγμα.