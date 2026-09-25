Μασούτης: Πωλήσεις πάνω από €1,2 δισ. το 2025 και μείωση δανεισμού

Η Διαμαντής Μασούτης κατάφερε το 2025 να ξεπεράσει το όριο του 1,2 δισ. ευρώ σε πωλήσεις, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική της εικόνα. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 5,4%, φτάνοντας τα 1,202 δισ. ευρώ, ενώ το μεικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε στο 25,6%, από 25,2% ένα χρόνο νωρίτερα.

Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους αποτελέσματα, το EBITDA παρέμεινε στα επίπεδα του 2024, στα 72,4 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, σημαντική βελτίωση καταγράφηκε στην τελική κερδοφορία. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 19,1%, στα 10,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 16,7%, φτάνοντας τα 7 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 58,8 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας τη βάση για επενδύσεις περίπου 30 εκατ. ευρώ σε καταστήματα, υποδομές και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων συνοδεύτηκε από παράλληλη μείωση του δανεισμού της εταιρείας. Ο τραπεζικός δανεισμός περιορίστηκε στα 216,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός, εξαιρουμένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις, μειώθηκε κατά 4,6%, στα 168 εκατ. ευρώ.