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Αγωνία μετά την έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους στο κτίριο που κατέρρευσε
Ειδήσεις
14:12 - 25 Σεπ 2026

Αγωνία μετά την έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους στο κτίριο που κατέρρευσε

Reporter.gr Newsroom
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Πέντε άτομα αγνοούνται μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9) και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση κτιρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα.

Αρχικά, έγινε γνωστό πως από την έκρηξη τραυματίκε ένας περαστικός και πως απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα από διπλανό κτίρο.

Ωστόσο, στη συνέχεια έγινε γνωστό πως το κτίριο στο οποίο έγινε η έκρηξη νοικιαζόταν ως Airbnb.

Εκεί φαίνεται πως διέμεναν πέντε άτομα τα οποία αγνοούνται.

Πρόκειται για τρία άτομα που διέμεναν στο ισόγεια και ακόμα δύο στον πρώτο όροφο.

Οι αρχές αναζητούν τα άτομα αυτά αλλά τα κινητά τους δεν λειτουργούν, ενώ δεν φαίνεται να έχουν επιβιβαστεί σε κάποια πτήση στο αεροδρόμιο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlocmi8jxisp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Όσο για τα αίτια της έκρηξης οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dloc6r59c6fl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 14:14
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