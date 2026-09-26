Citroën: Mε ποια μοντέλα συμμετέχει στην Auto Athina 2026

Η Citroën συμμετέχει στην Auto Athina 2026, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, με μια παρουσία που αποτυπώνει τη νέα δυναμική της γκάμας της και έχει ως κορυφαία στιγμή μια σημαντική πανευρωπαϊκή πρεμιέρα.

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο Citroën C3 Aircross OUTDOOR στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Extended Range, ένα μοντέλο που συνδυάζει τον οικογενειακό και πολυχρηστικό χαρακτήρα του C3 Aircross με τη νέα, πιο περιπετειώδη σχεδιαστική ταυτότητα OUTDOOR και την ελευθερία μετακίνησης που προσφέρει η αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ C3 AIRCROSS OUTDOOR

Το νέο C3 Aircross OUTDOOR αποτελεί την κορυφαία έκδοση της γκάμας του μοντέλου και ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά χάρη στα αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία που ενισχύουν τον δυναμικό και περιπετειώδη χαρακτήρα του. Η νέα σειρά OUTDOOR τοποθετείται πάνω από το επίπεδο εξοπλισμού MAX και συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό, ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα και στοιχεία σχεδιασμένα για τις καθημερινές αλλά και τις οικογενειακές αποδράσεις.

Στην εξωτερική σχεδίαση, το C3 Aircross OUTDOOR αποκτά νέο εμπρός προφυλακτήρα με πιο έντονες γραμμές, χαρακτηριστικές λεπτομέρειες σε απόχρωση Infra Rouge, αποκλειστικά στοιχεία OUTDOOR και νέες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort® συνδυάζονται με ιδιαίτερα γραφικά μοτίβα και κόκκινες λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια ξεχωριστή και αναγνωρίσιμη ατμόσφαιρα.

Το μοντέλο που παρουσιάζεται στην Auto Athina είναι 100% ηλεκτρικό, με μεικτή αυτονομία 397χλμ. και αστική έως 547χλμ., προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα οικογενειακά ταξίδια. Παράλληλα, στοιχεία όπως οι λειτουργικές ράγες οροφής και οι προβολείς ομίχλης LED ενισχύουν τόσο τον πρακτικό όσο και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

Η παρουσίασή του στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη δημόσια παρουσίαση του νέου C3 Aircross OUTDOOR στην Ευρώπη, τοποθετώντας την ελληνική αγορά στο επίκεντρο μιας σημαντικής νέας άφιξης για τη Citroën.

Ë-C3 COLLECTION : H ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ CITROËN ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Δίπλα στην πανευρωπαϊκή πρεμιέρα, η Citroën παρουσιάζει το e-C3 Collection, την ιδιαίτερα πλούσια και ξεχωριστή έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού C3.