ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Citroën: Mε ποια μοντέλα συμμετέχει στην Auto Athina 2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10:11 - 26 Σεπ 2026

Citroën: Mε ποια μοντέλα συμμετέχει στην Auto Athina 2026

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Citroën συμμετέχει στην Auto Athina 2026, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, με μια παρουσία που αποτυπώνει τη νέα δυναμική της γκάμας της και έχει ως κορυφαία στιγμή μια σημαντική πανευρωπαϊκή πρεμιέρα.

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο Citroën C3 Aircross OUTDOOR στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Extended Range, ένα μοντέλο που συνδυάζει τον οικογενειακό και πολυχρηστικό χαρακτήρα του C3 Aircross με τη νέα, πιο περιπετειώδη σχεδιαστική ταυτότητα OUTDOOR και την ελευθερία μετακίνησης που προσφέρει η αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ C3 AIRCROSS OUTDOOR

Το νέο C3 Aircross OUTDOOR αποτελεί την κορυφαία έκδοση της γκάμας του μοντέλου και ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά χάρη στα αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία που ενισχύουν τον δυναμικό και περιπετειώδη χαρακτήρα του. Η νέα σειρά OUTDOOR τοποθετείται πάνω από το επίπεδο εξοπλισμού MAX και συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό, ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα και στοιχεία σχεδιασμένα για τις καθημερινές αλλά και τις οικογενειακές αποδράσεις.

Στην εξωτερική σχεδίαση, το C3 Aircross OUTDOOR αποκτά νέο εμπρός προφυλακτήρα με πιο έντονες γραμμές, χαρακτηριστικές λεπτομέρειες σε απόχρωση Infra Rouge, αποκλειστικά στοιχεία OUTDOOR και νέες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort® συνδυάζονται με ιδιαίτερα γραφικά μοτίβα και κόκκινες λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια ξεχωριστή και αναγνωρίσιμη ατμόσφαιρα.

Το μοντέλο που παρουσιάζεται στην Auto Athina είναι 100% ηλεκτρικό, με μεικτή αυτονομία 397χλμ. και αστική έως 547χλμ., προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα οικογενειακά ταξίδια. Παράλληλα, στοιχεία όπως οι λειτουργικές ράγες οροφής και οι προβολείς ομίχλης LED ενισχύουν τόσο τον πρακτικό όσο και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

Η παρουσίασή του στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη δημόσια παρουσίαση του νέου C3 Aircross OUTDOOR στην Ευρώπη, τοποθετώντας την ελληνική αγορά στο επίκεντρο μιας σημαντικής νέας άφιξης για τη Citroën.

Ë-C3 COLLECTION : H ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ CITROËN ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Δίπλα στην πανευρωπαϊκή πρεμιέρα, η Citroën παρουσιάζει το e-C3 Collection, την ιδιαίτερα πλούσια και ξεχωριστή έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού C3.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Citroen: Στην κορυφή των ηλεκτρικών
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Citroen: Στην κορυφή των ηλεκτρικών

H Citroёn γιορτάζει τα 40 χρόνια του ΒΧ GTi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Citroёn γιορτάζει τα 40 χρόνια του ΒΧ GTi

Ενα Citroen 2CV που γεννήθηκε από το πνεύμα της εποχής
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ενα Citroen 2CV που γεννήθηκε από το πνεύμα της εποχής

H Citroën παρουσιάζει τη νέα έκδοση CΟLLECTION, η οποία εμπλουτίζει περαιτέρω τα μοντέλα C3 και C3 Aircross
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Citroën παρουσιάζει τη νέα έκδοση CΟLLECTION, η οποία εμπλουτίζει περαιτέρω τα μοντέλα C3 και C3 Aircross

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/09/2026 - 10:23

Ουκρανία: Επτά νεκροί από ρωσικά drones στο Κίεβο - Στον «αέρα» η επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
26/09/2026 - 10:14

Τέσσερις πρεμιέρες στην Ελλάδα για τη BYD

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
26/09/2026 - 10:11

Citroën: Mε ποια μοντέλα συμμετέχει στην Auto Athina 2026

Τεχνολογία
26/09/2026 - 10:06

OpenAI: Ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης παραβίασαν δικλίδες ασφαλείας σε «δεκάδες» οργανισμούς παγκοσμίως

Οικονομία
26/09/2026 - 09:45

Η διαχωριστική γραμμή: Ποιον αφορά τελικά η ανάπτυξη

Ειδήσεις
26/09/2026 - 09:38

Ο Τραμπ αλλάζει όνομα και στην τεχνολογία «που ήταν μέχρι τώρα γνωστή ως AI»

Ειδήσεις
26/09/2026 - 09:19

Έκρηξη στην Πλάκα: Aνασύρθηκε νεκρή μία γυναίκα, αναζητούνται ακόμη 5 άτομα

Πολιτική
26/09/2026 - 09:15

H Γερμανία μείωσε τη φορολογία στα καύσιμα, ο Μητσοτάκης ζητά «ευρωπαϊκή ευελιξία»

Πολιτική
26/09/2026 - 08:23

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι στην αλαζονεία που διχάζει τον λαό και κλιμακώνει τη διαφθορά

Πολιτική
25/09/2026 - 23:59

Γεραπετρίτης: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι θεμελιώδης – Η ελληνική πρωτοβουλία στον ΟΗΕ

Υγεία
25/09/2026 - 23:45

ΙΣΑ: Οδηγίες για την ορθή υποβολή καταγγελιών από τους πολίτες

Χρηματιστήρια
25/09/2026 - 23:27

Wall: Το τεχνολογικό ράλι έφερε εβδομαδιαία κέρδη παρά τις πιέσεις από τα ομόλογα

Ειδήσεις
25/09/2026 - 23:20

Νέα Υόρκη: Με αυγά υποδέχθηκαν τον Ράμα - «Υστερικές κότες» η απάντηση του Αλβανού πρωθυπουργού

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 22:59

ΒΕΑ: «Made in Greece» - Από τον μάστορα του χθες στον τεχνίτη του αύριο

Εργασιακά
25/09/2026 - 22:40

ΔΥΠΑ: Νέα περίοδος αιτήσεων για κενές θέσεις στα Παραρτήματα των ΕΠΑΣ Μαθητείας έως τις 29/9

Ειδήσεις
25/09/2026 - 22:20

Ιράν προς ΗΠΑ: Καμία παραχώρηση για τα πυρηνικά – Οι όροι για το Ορμούζ

Υγεία
25/09/2026 - 22:06

Πώς ο φαρμακοποιός της γειτονιάς γίνεται ο φύλακας άγγελος για την υγεία του παιδιού

Ειδήσεις
25/09/2026 - 21:59

Δούκας: «Απίστευτη καταστροφή» στην Πλάκα - Ολονύχτια επιχείρηση για τους 6 αγνοούμενους

Πολιτική
25/09/2026 - 21:40

Σπανάκης για Πολιτογράφηση: Τέλος στον «εισοδηματικό κόφτη» – Τι αλλάζει στην αξιολόγηση των αιτήσεων

Ειδήσεις
25/09/2026 - 21:20

Νέο Ο.Π.Σ. e-ΕΦΚΑ: Αναβαθμίζεται η ηλεκτρονική υπηρεσία «Εξόδων Κηδείας»

Magazino
25/09/2026 - 21:00

Στο 48% η προβληματική χρήση των social media στους εφήβους – Η ακτινογραφία της ψηφιακής εξάρτησης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
25/09/2026 - 20:59

Τραμπ: «Πολύ θετική» η επίσκεψη Σι στις ΗΠΑ – Νέα ραντεβού σε Κίνα και Φλόριντα

Πολιτική
25/09/2026 - 20:36

Μητσοτάκης: Συνάντηση με στελέχη της Morgan Stanley για την ελληνική οικονομία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
25/09/2026 - 20:26

Ευρωαγορές: Τέλος στο σερί των 3 πτωτικών εβδομάδων – Στο επίκεντρο το Ορμούζ

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 19:58

Μασούτης: Πωλήσεις πάνω από €1,2 δισ. το 2025 – Από την Κρυστάλλη στα 1.402 σημεία εξυπηρέτησης

Πολιτική
25/09/2026 - 19:52

Κόντρα για τον ΕΦΚ στα καύσιμα: Η «γεμάτη Συγγρού» του Κουλκουδίνα και η κυβερνητική κάλυψη

Πολιτική
25/09/2026 - 19:30

Τασούλας: Η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 19:17

Έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για 6 αγνοούμενους – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Ειδήσεις
25/09/2026 - 19:09

ΕΕ: Αποδεσμεύονται €6,6 δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης για την Ουκρανία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 18:59

«Προφητεία» Μπιλ Γκέιτς για «ένα δισεκατομμύριο θανάτους» από την Τεχνητή Νοημοσύνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ