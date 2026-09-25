Κόντρα για τον ΕΦΚ στα καύσιμα: Η «γεμάτη Συγγρού» του Κουλκουδίνα και η κυβερνητική κάλυψη

Σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η συζήτηση για το κόστος των καυσίμων, με την αντιπολίτευση να επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και την κυβέρνηση να επιχειρεί να αποκρούσει την κριτική για την πολιτική της απέναντι στην ακρίβεια. «Λάδι στη φωτιά» έριξαν οι νέες δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ στην Πιερία Σπύρου Κουλκουδίνα για «γεμάτη Συγγρού».

Ο Σπύρος Κουλκουδίνας μιλώντας για την αντοχή της ελληνικής οικονομίας στις αυξημένες τιμές της βενζίνης και η αναφορά του στην κίνηση στη λεωφόρο Συγγρού προκάλεσε αντιδράσεις, με τον ίδιο να επανέρχεται στη συνέχεια και να καταγγέλλει προσπάθεια διαστρέβλωσης των λεγομένων του.

«Η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει»

Μιλώντας την Πέμπτη στο Κανάλι της Βουλής, ο κ. Κουλκουδίνας ερωτήθηκε για τις τιμές των καυσίμων και υποστήριξε ότι «η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει» τον αυξημένο φόρο, σημειώνοντας ότι υπάρχουν, όπως είπε, αρκετοί δείκτες που αποτυπώνουν αυτή την ανθεκτικότητα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε την κυκλοφορία στους δρόμους.

«Γεμάτη η λεωφόρος Συγγρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει, κατά την τοποθέτησή του, δείκτης που να δείχνει πως η αύξηση της τιμής της βενζίνης έχει οδηγήσει σε μείωση της κίνησης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν έχει καταγραφεί αύξηση στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία, όπως είπε, έχουν εκσυγχρονιστεί τα τελευταία χρόνια.

Η αναφορά στα «10 ευρώ» και οι αντιδράσεις

Ιδιαίτερη πολιτική συζήτηση προκάλεσε η αναφορά του στο καθημερινό κόστος μετακίνησης.

«Όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς», είπε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο κάποιος να μην μπορεί να διαθέσει «10 ευρώ βενζίνη την ημέρα» για τη διαδρομή προς και από την εργασία του.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν το ανέφερε ως «δικαιολογία», αλλά ως περιγραφή της πραγματικότητας, επιμένοντας πως «προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στους δρόμους» και ότι αυτό, κατά την άποψή του, δείχνει ανθεκτικότητα.

Οι δηλώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για το εάν η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα. Η αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος της ενέργειας βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα.

{https://www.youtube.com/watch?v=4kGtny2G__Y}

Κουλκουδίνας: «Συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης»

Μετά τις αντιδράσεις, ο κ. Κουλκουδίνας επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, καταγγέλλοντας «συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης», καθώς και «δημοσιογραφική αλλοίωση και φτηνή μικροπολιτική εκμετάλλευση».

Ο βουλευτής υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του παρουσίας ανέπτυξε «μια ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία» για την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων στήριξης των πολιτών, αλλά και για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διεθνείς πιέσεις.

Όπως εξήγησε, η αναφορά του στην κίνηση των οχημάτων είχε ως στόχο να καταδείξει ότι οι επίσημοι δείκτες, όπως υποστήριξε, δεν καταγράφουν μείωση της κυκλοφορίας παρά την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να θέσουν το ζήτημα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος για περαιτέρω ελαφρύνσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlocaej4wjx5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μαρινάκης: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα» με τη δήλωση

Τον βουλευτή της ΝΔ κάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του παρουσιάστηκαν αποσπασματικά.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο κ. Μαρινάκης τάχθηκε ουσιαστικά υπέρ της θέσης ότι ο κ. Κουλκουδίνας έδειξε κατανόηση για την κατάσταση των πολιτών και τάχθηκε υπέρ της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης στήριξής τους.

Η κυβέρνηση έχει ήδη συνδέσει τη συζήτηση για τον ΕΦΚ με δύο βασικές παραμέτρους: αφενός με τα δημοσιονομικά περιθώρια και αφετέρου με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις δαπάνες. Ο κ. Μαρινάκης έχει αναφέρει ότι ο ΕΦΚ αποφέρει περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως και ότι για ένα έκτακτο μέτρο απαιτείται ευρωπαϊκή δυνατότητα εξαίρεσης από τις οροφές δαπανών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlo7paa9ricp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η πίεση για μείωση του ΕΦΚ

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, αξιοποιεί την υπόθεση για να επαναφέρει την πίεση προς την κυβέρνηση για άμεση μείωση του ΕΦΚ, υποστηρίζοντας ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Το μόνο κόμμα που στη ΔΕΘ είπε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στο και προσωρινά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός ο οποίος μας κατηγορούσε για λαϊκισμό όταν λέγαμε ότι είναι απαραίτητο και είναι εφικτό, τώρα και εκείνος λέει ότι θα θέσει και μάλιστα μετ’ επιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ακούσαμε, μάλιστα, και διάφορα ψεύδη ότι δεν μπορεί η χώρα να το μειώσει μόνη της. Όταν προβλέπονται κατώτατα όρια, σημαίνει ότι μπορεί να γίνει.

Είναι άλλο πράγμα ο Πρωθυπουργός να παραδεχτεί ότι αφού καθυστέρησε και δεν προνόησε και τα έχει κάνει μαντάρα στο θέμα του κόστους των καυσίμων, τώρα - αφού υπάρχει και στην Ευρώπη μια πίεση – να δει μήπως υπάρξει μια ευρωπαϊκή ειδική εξαίρεση από τις δαπάνες και άλλο να ψεύδεται λέγοντας ότι δεν μπορούσε να έχει προβεί σε μείωση», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.